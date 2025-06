Dritter Jahrestag der Maidan-Proteste

22.11.2016 | 16:00 |

Bis Ende November hatten sich Russland, Frankreich, Deutschland und die Ukraine Zeit gegeben für eine neue Friedenslösung in Sachen Ostukraine. Kurz vor Ablauf dieser Frist sieht es allerdings nicht nach einer Einigung aus. Und auch am Maidan, dem Ort an dem die Krise begann, verschärft sich die Lage wieder.