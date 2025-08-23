Ukraine-Krieg: Warum der Donbass eine wichtige Rolle spielt

"Festungsgürtel" im Osten:Warum der Donbass wichtig für die Ukraine ist
Russland und die Ukraine streiten um den Donbass: Während Kremlchef Putin den Rückzug der ukrainischen Truppen aus der Region fordert, schließt Kiew dies aus. Die Hintergründe.
In den Verhandlungen über ein mögliches Ende des seit dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieges in der Ukraine wird der im Osten gelegene Donbass eine wichtige Rolle spielen. Obwohl Russland das aus den Regionen Donezk und Luhansk bestehende Gebiet nicht vollständig kontrolliert, fordert Präsident Wladimir Putin, dass sich die ukrainischen Streitkräfte dort zurückziehen. Die Ukraine schließt dies dagegen aus.
Was ist der Donbass?
Die beiden an Russland angrenzenden Regionen Donezk und Luhansk bilden den Donbass. Das fast 55.000 Quadratkilometer umfassende Gebiet ist fast doppelt so groß wie Belgien und verfügt über riesige Kohle- und Metallerzvorkommen. Der Donbass macht neun Prozent des ukrainischen Territoriums aus.
Bereits seit 2014 wird der Donbass, Kurzform für Donezkbecken, in Teilen von pro-russischen Separatisten kontrolliert. Vor 2014 hatte die Industrieregion Donbass etwa 6,5 Millionen Einwohner.
Welche militärische Bedeutung hat der Donbass?
Seit 2014 hat die Ukraine in der Region Donezk laut ISW einen "Festungsgürtel" von den Städten Slowjansk und Kramatorsk im Norden bis nach Kostjantyniwka und Druschkiwka im Süden gebaut, bestehend aus Festungsstädten sowie Hunderten von Kilometern Gräben und Minenfeldern.
Die russischen Streitkräfte hätten "derzeit keine Mittel, um die Kette von Befestigungen schnell einzukesseln oder zu durchdringen", hieß es vom ISW weiter. Es würde wahrscheinlich Jahre dauern, dies zu tun.
In der Region Donezk fanden einige der verlustreichsten Schlachten des Krieges statt, etwa in den Städten Bachmut, Mariupol und Awdijiwka. Im September 2022 erklärte Russland die beiden Kohlebergbauregionen sowie die Regionen Cherson und Saporischschja für annektiert.
Welche Bodenschätze bietet der Donbass?
Historisch ist der Donbass für Kohleabbau und Industrie bekannt, aber eine andere Art von Ressourcen erhält dort zunehmend Aufmerksamkeit. Die Region ist reich an Rohstoffen wie Lithium, Uran, Titan und seltenen Erden, aber viele von ihnen bleiben in den besetzten oder umkämpften Gebieten unerschlossen.
Im Mai unterzeichneten Washington und Kiew ein Mineralstoffabkommen, das den USA erlaubt, seltene Erden und andere Vorkommen der Ukraine abzubauen.
Wie geht es nun weiter?
Eine Aufgabe des Donbass hätte laut ukrainischen Verantwortlichen und Experten verheerende Folgen für die Sicherheit der Ukraine. Dies würde "das Tor zu einer künftigen weiteren Invasion der Ukraine öffnen", sagt der in Kiew ansässige Analyst am Stockholmer Zentrum für Osteuropastudien, Andreas Umland.
Ein Verlust würde die Ukraine in "eine Position bringen, die deutlich weniger verteidigungsfähig ist als die derzeitige Linie", erklärt das ISW. Dies würde potenziell den Weg zu den Städten Dnipro und Charkiw öffnen - zwei wichtige Knotenpunkte, die jeweils eine Million Einwohner haben.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fasst die strategische Bedeutung des Donbass für die Ukraine so zusammen:
