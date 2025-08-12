Russische Streitkräfte haben die Verteidigungslinien bei Pokrowsk durchbrochen. Die Ukraine muss zügig handeln, sonst droht die Destabilisierung der Front im Donbass.

Die Verteidigungslinien im Donbass im Osten der Ukraine stehen unter Druck, es droht eine Destabilisierung der Front. (Symbolbild) Quelle: action press

Die Ukraine gerät an der Front immer mehr unter Druck: Zwischen dem 9. und 10. August gelang es russischen Streitkräften in einer seit Langem nicht mehr gesehenen Tiefe, nördlich von Pokrowsk, östlich von Dobropillja, in ukrainische Stellungen vorzudringen. Nördlich der Dörfer Nykanoriwka und Nove Shakhove waren die ukrainischen Stellungen so schwach besetzt, dass russische Aufklärungseinheiten nicht nur in sie eindringen, sondern auch tiefer vorstoßen konnten, insgesamt etwa zehn bis elf Kilometer hinter die Frontlinie.

Sie nutzten das unwegsame Gelände geschickt aus und rückten mit Motorrädern und Quads mehr als einen Tag lang ungehindert vor. Es gelang ihnen, das Dorf Kutscheriw Jar und Teile von Wessele einzunehmen und nach Zolotyi Kolodyaz vorzurücken.

Russland treibt Keile in ukrainische Verteidigungsstellungen

So trieben sie zwei parallele Keile in die Verteidigungsstellungen der Ukraine. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich um einen Abschnitt der Frontlinie handelt, an dem die Ukraine den Aufbau einer zweiten und dritten Verteidigungslinie noch nicht abgeschlossen hat.

Trumps verkürztes Ultimatum: Darum wird Russland seine Angriffe verstärken

Sollten die Russen also ihre Stellungen ausbauen, könnten sie möglicherweise die Stabilität der gesamten ukrainischen Verteidigung südlich von Kramatorsk gefährden. Außerdem können sie durch ihr tiefes Vordringen die Versorgungslinie von Pokrowsk vollständig abschneiden.

Russland hat ukrainische Schwachstellen genutzt

Dennoch handelt es sich zunächst nur um wenige, schnell vorrückende Aufklärungszüge statt um einen konzentrierten, massiven Durchbruch mit mechanisierten Kräften wie Panzern. Es war einer der regelmäßigen kleineren Angriffe Russlands, mit denen Schwachstellen in der ukrainischen Verteidigung ausgekundschaftet werden, bei denen eine Lücke in den Linien entdeckt und schnell genutzt wurde.

Gegenwärtig arbeiten die Russen laut öffentlich zugänglichen Informationen intensiv daran, ihre plötzlichen Gewinne zu konsolidieren und diesen Keil zu verbreitern und zu verstärken. Sie setzen offenbar alle Mittel ein, darunter konzentrierte Artillerie- und Gleitbombenangriffe auf benachbarte Siedlungen (Biloserske wurde beispielsweise schwer von Gleitbomben getroffen). Außerdem werden mechanisierte Infanterie und Drohneneinheiten eingesetzt, um die Situation weiter auszunutzen.

Ukraine wehrt sich: Russische Luftangriffe auch auf besiedelte Gebiete

Ukraine verlegt Einheiten

Unterdessen ist es für die Ukraine von entscheidender Bedeutung, den russischen Vormarsch zu stoppen und Moskau daran zu hindern, diesen Vorstoß zu stabilisieren. Die Ukraine muss die Integrität ihrer Verteidigungsstellungen so schnell wie möglich wiederherstellen.

Man hat bereits Eliteeinheiten der Azow-Brigade sowie andere schnelle Eingreiftruppen, darunter Drohnenangriffseinheiten, in diesen Abschnitt der Front verlegt.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Informationen im Nebel des Krieges

Es findet ein Wettlauf gegen die Zeit statt, bei dem beide Seiten versuchen, Verstärkung heranzuführen, wobei heftige, chaotische Kämpfe stattfinden. Zugleich ist die Einschätzung der Lage auch geprägt vom "Nebels des Krieges".

Auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Quellen ist es fast unmöglich, sich ein Echtzeitbild vom Schlachtfeld zu machen. Selbst Drohnenvideos werden nur mit erheblicher Verzögerung veröffentlicht. Unterdessen sind offizielle Mitteilungen beider Seiten integraler Bestandteil der Informationskriegsführung. Daher müssen alle, die mit öffentlich zugänglichen Quellen arbeiten, vorsichtig sein und sich mit weitreichenden Schlussfolgerungen zurückhalten.

Erste Erkenntnisse zur Situation in der Ukraine

Einige Dinge sind jedoch bereits klar:

Erstens ist diese gesamte Krise eine direkte Folge des kritischen Mangels an Infanterieeinheiten an der Front in der Ukraine. Viele der ukrainischen Frontbrigaden verfügen über so wenige Infanteristen, dass es nicht ungewöhnlich ist, Abschnitte, die von ganzen Kompanien verteidigt werden sollten, nur von einem schwachen Zug zu verteidigen. Bataillone werden oft auf wenige Züge mit Kampfkraft reduziert. Die Russen haben lange nach Schwachstellen in den dünn besetzten Linien der Ukraine gesucht. Jetzt haben sie eine gefunden und konnten sie schnell ausnutzen.

Zweitens griffen die Russen erneut an der Verbindung zwischen zwei ukrainischen Einheiten an und nutzten dabei Schwächen des ukrainischen Kommando- und Kontrollsystems aus. Es ist nicht das erste Mal, dass Fehler der höheren Kommandostrukturen der Ukraine zu taktischen und in diesem Fall sogar zu operativen Durchbrüchen beitragen. Ähnliches geschah zuvor auch in Wuhledar und Welyka Nowosilka.

Viel hängt davon ab, ob die Ukraine in den nächsten ein bis zwei Tagen einen erfolgreichen Gegenangriff starten kann. Wenn nicht, könnte die Verteidigung des gesamten Donbass südlich von Kramatorsk destabilisiert werden, einschließlich des schnellen Verlusts von Pokrowsk. Die nächsten Tage werden für die Front im Donbass entscheidend sein.

