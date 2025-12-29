Lawrow: Ukraine wollte Putins Residenz angreifen

Russlands Außenminister wirft der Ukraine vor, eine Residenz von Präsident Putin mit Drohnen angegriffen zu haben - und droht mit Vergeltung. Kiew weist die Vorwürfe zurück.

Macht der Ukraine schwere Vorwürfe: Russlands Außenminister Sergej Lawrow (Archiv) Quelle: Imago

Die Ukraine soll nach Angaben des russischen Außenministers Sergej Lawrow versucht haben, eine Residenz von Präsident Wladimir Putin in der Provinz anzugreifen. "In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember 2025 verübte das Kiewer Regime einen Terroranschlag unter Einsatz von 91 Drohnen großer Reichweite auf die staatliche Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation in der Region Nowgorod", sagte Lawrow in Moskau.

Die russische Flugabwehr habe alle Drohnen zerstört. Es gebe weder Schäden noch Verletzte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte prompt auf die Vorwürfe und wies Lawrows Anschuldigungen als weitere russische Lüge zurück. Er erklärte, dass dies als Vorwand benutzt werde, um russische Schläge auf Regierungsgebäude in Kiew vorzubereiten.

Russland greift erneut massiv aus der Luft an, einen Tag vor dem Treffen von Selensky und Trump in Florida. Vor allem Kiew ist betroffen - und die Energieversorgung der Ukraine. 27.12.2025 | 2:22 min

Schon in der Vergangenheit sei das Gebäude des Ministerkabinetts angegriffen worden, sagte Selenskyj. Die russischen Behauptungen sind von unabhängiger Seite kaum überprüfbar.

Russland will Position in Verhandlungen überprüfen

Lawrow kündigte eine Reaktion auf die "unüberlegten" Handlungen an, die Ziele für die Vergeltungsschläge in der Ukraine seien bereits festgelegt. Der Minister warf der ukrainischen Führung vor, zu Staatsterror übergegangen zu sein. Mitten in den laufenden Verhandlungen zu einer Beendigung des Krieges werde Russland seine Position überdenken müssen, sagte der Minister.

Trump sieht Russland und die Ukraine "näher als je zuvor" an einem Friedensabkommen. Doch entscheidende Fragen bleiben offen: die Zukunft des Donbass und Sicherheitsgarantien für die Ukraine. 29.12.2025 | 2:24 min

"Wir weisen darauf hin, dass diese Aktion im Verlauf intensiver Verhandlungen zwischen Russland und den USA zur Beilegung des Ukraine-Konflikts durchgeführt wurde", sagte Lawrow. "Dabei beabsichtigen wir nicht, aus den Verhandlungen mit den USA auszusteigen." Die Ukraine habe mit dem Angriff versucht, den Verhandlungsprozess zu torpedieren, hieß es im Außenministerium.

Vorwürfe wohl auch Thema bei nächstem Telefonat mit Trump

Der mutmaßliche Anschlagsversuch dürfte auch Thema eines in Kürze geplanten weiteren Telefonats von Kremlchef Putin mit US-Präsident Donald Trump sein. Die beiden Staatschefs hatten bereits am Sonntag vor den Verhandlungen Trumps mit Selenskyj telefoniert. Ein weiteres Gespräch soll bald folgen.

In Mar-a-Lago verhandelten Trump und Selenskyj über das Abkommen zum Ukraine-Krieg. Über das Treffen zwischen Trump und Selenskyj berichtet ZDF-Korrespondent Timm Kröger aus Kiew. 29.12.2025 | 1:04 min

Der ukrainische Präsident hatte mit seiner Weihnachtsansprache in Russland Kritik ausgelöst. Er sagte, dass die Ukrainer "seinen" Tod wünschten. Auch in der Ukraine hatten das viele so verstanden, dass Putin damit gemeint ist. Namentlich erwähnt hatte Selenskyj ihn aber nicht.

Für den russischen Präsidenten stehen in vielen Teilen des flächenmäßig größten Landes der Erde Residenzen zur Verfügung. Außerhalb Moskaus hält sich Putin etwa immer wieder in St. Petersburg und in Sotschi am Schwarzen Meer auf.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Quelle: dpa