Mölling: Trump "größtmöglicher Lautsprecher" für Desinformation

Angebliche Attacke auf Putin-Residenz:Trump "größtmöglicher Lautsprecher" für Desinformation
Russland meldet eine Drohnen-Attacke auf eine Putin-Residenz. Belege fehlen, doch US-Präsident Trump verbreitet die Nachricht. Experte Christian Mölling analysiert.
Russland erhebt schwere Anschuldigungen gegen die Ukraine: Eine Putin-Residenz soll mit Drohnen angegriffen worden sein. Belege gibt es nicht - dennoch greift US-Präsident Donald Trump die Vorwürfe auf.
Sicherheitsexperte Christian Mölling warnt im Gespräch mit ZDFheute vor politischen Folgen und gezielter Desinformation. Das sagt Mölling ...
... zur Frage, ob Kiew ein Motiv für einen solchen Angriff hätte
Auf die Frage, ob die Ukraine überhaupt ein Motiv für einen solchen Angriff habe, sagt Mölling, die Ukraine habe "wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt ein Motiv, Russland anzugreifen". Entscheidend sei aber etwas anderes: "Die Information kommt ja gar nicht aus der Ukraine."
Nach Ansicht des Experten wurde die Geschichte erst durch die öffentliche Aussage des US-Präsidenten groß. Trump sei in seiner Residenz darauf aufmerksam gemacht worden und habe die Behauptung ungeprüft wiederholt. "Nur durch diese Kette und die Tatsache, dass der amerikanische Präsident das dann öffentlich sagt, ist daraus eine Geschichte geworden."
Denn Beweise für den russischen Vorwurf sieht Mölling derzeit nicht:
... zur Rolle von US-Präsident Trump
Dass das Thema trotzdem so viel Aufmerksamkeit bekomme, liege allein an Trump, so Mölling: Der amerikanische Präsident sage selbst, er habe gar keine Belege. Dennoch werde "aus dem Nichts" eine Faktenlage konstruiert.
Trump selbst spielt nach Ansicht des Experten eine zentrale Rolle bei der Verbreitung russischer Erzählungen.
Durch seine Aussagen würden Falschinformationen global verbreitet. "Man braucht quasi keine Bilder mehr, sondern man hat den amerikanischen Präsidenten, der die Desinformation zu einem relevanten Gegenstand macht."
... zur Sorge vor Vergeltung Russlands
Militärisch erwartet Mölling trotz russischer Drohungen keine neue Eskalation. Russland kämpfe bereits "am absoluten Limit dessen, was es militärisch erreichen und aufbieten kann".
Es sei möglich, dass Moskau Vergeltungsaktionen ankündigen werde, aber diese hätten nach Einschätzung Möllings keine neue Qualität.
... zum Einfluss des mutmaßlichen Angriffs auf Verhandlungen
Viel wichtiger sei der politische Effekt: Russland habe sich "eine Ausrede geschaffen, um eigentlich alles abzulehnen, was zwischen Trump und Selenskyj verhandelt worden ist". Trump wiederum sei frustriert - und neige dazu, die Schuld bei der Ukraine zu suchen.
Bereits in den letzten Wochen und Monaten habe er sich "auf die Seite Putins geschlagen", so Mölling.
Das Interview führte Ines Trams. Zusammengefasst hat es David Metzmacher.
