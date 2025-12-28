Vor Treffen mit Selenskyj: Trump telefoniert mit Putin

Kurz vor dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert.

US-Präsident Donald Trump (Archivbild) Quelle: AFP

US-Präsident Donald Trump hat kurz vor seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert. Das Telefonat sei "gut und sehr produktiv" verlaufen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social, ohne nähere Details über Inhalte zu nennen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte das Telefonat auf Anfrage der russischen Staatsagenturen, wollte sich aber nicht zu den Inhalten äußern.

In seiner Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach will Trump um 13:00 Uhr (Ortszeit, 19:00 Uhr MEZ) will der US-Präsident Selenskyj empfangen. Dort hält sich der Republikaner derzeit auf. Das Telefonat mit Putin bringt nun eine neue Dynamik in das geplante bilaterale Gespräch.

Bei dem Treffen geht es um Wege zu einer Beendigung des russischen Angriffskrieges, den Putin vor knapp vier Jahren angeordnet hat. Vertreter Moskaus sind aber nicht dabei.

