Was war denn eigentlich positiv im Jahr 2025? Was bleibt neben Krisen, Krieg und Katastrophen an gutem Gefühl? Alles eine Frage der Perspektive.

Wenn man zum Beispiel Bundestagsabgeordneter ist, darf man seit September wieder bequemer reisen. Ab zwei Stunden Flugzeit ist die Business Class wieder erlaubt. Die "Ampel" hatte die Schwelle im Jahr davor auf vier Stunden hochgesetzt, um Euros zu sparen.

Aber Geld scheint für die neue Bundesregierung ja nicht das entscheidende Problem zu sein. Mit all den Milliarden, die die kleine Große Koalition derzeit über Deutschland ausschüttet, müsste sich die Zukunft vergolden lassen. Das in diesem Jahr beschlossene 500-Milliarden-Paket würde, wenn die Rechnung aufgeht, den Stempel positiv bekommen.

Donald Trump sieht goldene Zeiten

Von wegen vergolden: Goldene Zeiten verspricht in Amerika Donald Trump und färbt alles entsprechend ein. Der neue Ballsaal im Weißen Haus wird gülden, die Zukunft ist es sowieso in Trumps Augen und nur durch ihn. Auch die Haare des amerikanischen Präsidenten schimmern heutzutage mehr gold als gelb.

Donald Trump ist vielleicht das beste Beispiel dafür, wie man mit einer positiven Sicht der Dinge durch das Jahr kommt. Massives Leid, Sterben und Trümmer in Gaza? Macht nichts. Einfach drüber planieren und neu bauen.

Krieg in der Ukraine oder sonstwo in der Welt? Schnee von gestern, wenn Donald sich einmischt. "Ich habe sieben Kriege beendet, die eigentlich als unbeendbar galten. Kein Präsident, kein Premierminister, kein Land hat sowas je geschafft. Mir ist das in sieben Monaten gelungen", sagte Trump im September - und zählt inzwischen schon acht von ihm angeblich angestoßene Friedensschlüsse auf. Von Aserbaidschan über Kongo und Kambodscha bis Äthiopien würden viele Beteiligte die Tatsachen anders beschreiben, aber das interessiert ihn nicht.

Positives Denken als Hypnoseform

Das System Trump ist in sich geschlossen, von Fakten lässt sich der Herrscher in Washington nicht aus der Spur bringen. Vielleicht ist Donald Trump das ideale und gleichzeitig extreme Beispiel dafür, wie man in einer unüberschaubar erscheinenden Welt die eigene gute Stimmung halten kann. Man darf sich einfach nicht beirren lassen und redet sich die Welt schlicht schön.

Noch ein Trump-Zitat: "In meiner Wahlkampagne gab es den Slogan 'Trump behält immer Recht'. Ohne Übertreibung - ich hatte mit allem Recht." Donald Trump ist das weltweit vermutlich krasseste Beispiel für positives Denken als Hypnoseform und ulitimative Selbstfürsorge. Egal, was der Rest der Welt denkt. Wer alles richtig macht, gibt dem Zweifel keinen Raum. Dann ist halt eben alles Gold. Auch das, was nicht glänzt.

Von Trump lernen: Bedrohungen als Aufgabe umdeuten

Der deutsche Kognitionswissenschaftler Fritz Breithaupt, der an der Universität von Pennsylvania lehrt, sieht in Trumps Attitüde ein Rezept für Handlungsfähigkeit und Resilienz. Man könne durchaus was lernen von ihm.

Er nimmt sich selbst als Macher wahr. Stellt sich all diesen bedrohlichen Situationen in der Welt und deutet sie zur Aufgabe um. „ Fritz Breithaupt, Kognitionswissenschaftler

Resilienz heiße tatsächlich vor allem, dass "wir Bedrohendes als Herausforderung ansehen", erläutert Breithaupt. "Wer dagegen sagt, es war ein schreckliches Jahr, der gibt klein bei, der kann dann auch nichts tun, und dem geht es auch schlecht."

Unvollkommenheit gehört zum Menschsein

2025 war zumindest ein Jahr, in dem uns global viele Gewissheiten abhandengekommen sind. Institutionen, auf die wir uns verlassen haben, zählen nicht mehr viel, Anstand hat nur noch bedingten Wert, die Welt scheint wildgeworden und aus den Fugen.

Forscher Breithaupt rät umso mehr zu Gelassenheit und zur Einsicht, dass das Unvollkommene zum menschlichen Prinzip gehört:

Wir lernen aus Fehlern. Fehler sind unser Leben, und das ist ganz wichtig auch für die große Politik. „ Fritz Breithaupt, Kognitionswissenschaftler

In Deutschland gäbe es nun Friedrich Merz als Bundeskanzler, so Breithaupt, "der sich auch häufiger verplappert und ein bisschen zu weit geht und so weiter". Da brauche man ein bisschen Gelassenheit und Geduld, fügt Breithaupt hinzu. "Ohne diese Möglichkeit, Fehler zu machen, kann nichts Positives passieren."

Ein demütiger Amerikaner als neuer Papst

Positiv ist doch schon, dass wir seit Mai 2025 überhaupt wieder eine Bundesregierung haben - und die katholische Welt mit Leo XIV. einen neuen Papst, der auch ein Amerikaner ist, aber ein demütiger. Außerdem soll es mit Alexander Gerst oder Matthias Maurer bald sogar einen Deutschen auf dem Mond geben, wenn alles nach Plan läuft.

Positiv denken dürfen wir auch bei dem Gesetzesbeschluss, der mit der Zustimmung des Bundesrates im Dezember hierzulande gerade noch so über die Ziellinie ging: In der Gastronomie wird die Mehrwertsteuer zum 1. Januar wieder auf sieben Prozent abgesenkt.

Könnte gut ausgehen und die Stimmung sicherlich bundesweit heben, wenn es wirklich zu niedrigeren Preisen für die Gäste führen würde. Denn Restaurants und Kneipen waren auch jetzt zwischen den Jahren überall gut besucht. So schlecht kann es uns also gar nicht gehen. Sehen wir es doch mal so positiv.

