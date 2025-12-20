Krankenkassen: TK und DAK heben Zusatzbeiträge 2026 an

Zwei große Krankenkassen wollen ab 2026 den Zusatzbeitrag erhöhen. Die TK hebt den Beitrag von 2,45 Prozent auf 2,69 Prozent an. Bei der DAK-Gesundheit steigt er auf 3,2 Prozent.

Zwei große bundesweite Krankenkassen heben den Zusatzbeitrag im neuen Jahr an. (Symbolbild) Quelle: ClipDealer

Zwei große bundesweite Krankenkassen heben den Zusatzbeitrag im neuen Jahr an:

Wie die Techniker Krankenkasse (TK) als größte gesetzliche Kasse mit 12,3 Millionen Versicherten mitteilte, steigt ihr Zusatzbeitrag zum 1. Januar 2026 von 2,45 Prozent auf 2,69 Prozent. Damit bleibe man "deutlich unter dem Marktschnitt".

als größte gesetzliche Kasse mit 12,3 Millionen Versicherten mitteilte, steigt ihr Zusatzbeitrag zum 1. Januar 2026 von 2,45 Prozent auf 2,69 Prozent. Damit bleibe man "deutlich unter dem Marktschnitt". Die DAK-Gesundheit als Nummer drei mit 5,4 Millionen Versicherten teilte mit, den Zusatzbeitrag von 2,8 Prozent auf 3,2 Prozent anzuheben. Damit liege man "im mittleren Beitragsspektrum" der Kassen.

DAK: "Sparpaket reicht nicht aus"

DAK-Vorstandschef Andreas Storm sagte der Deutschen Presse-Agentur:

Das kleine Sparpaket der Bundesregierung reicht nicht aus, um das Versprechen stabiler Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung halten zu können. „ DAK-Vorstandschef Andreas Storm

Am Tag der Gesetzesverabschiedung habe man es durch nun bekannte Haushaltsbeschlüsse der Kassen schwarz auf weiß: "Für mehr als 39 Millionen Versicherte wird der Zusatzbeitrag zum Jahreswechsel angehoben", sagte er nach einer DAK-Auswertung. Dies seien 52 Prozent der Versicherten.

Forderungen nach stabilen Beiträgen seien angesichts des Sparpakets der Bundesregierung "schlichtweg nicht realistisch", sagt Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes. 10.12.2025 | 3:24 min

Sparpaket für 2026 gerade beschlossen

Bundestag und Bundesrat hatten am Freitag in letzter Minute ein Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gebilligt. Es sieht Ausgabenbremsen vor allem bei den Kliniken vor und soll den Druck für erneute Anhebungen der Zusatzbeiträge zum 1. Januar 2026 vermindern.

Das Ministerium hatte den durchschnittlichen Zusatzbeitrag als Orientierungsmarke für Entscheidungen der Kassen für 2026 auf dem aktuellen Niveau von 2,9 Prozent festgelegt.

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat sich auf ein Sparpaket für die Krankenkassen geeinigt. 18.12.2025 | 1:59 min

Kassenvertreter warnten vor Beitragserhöhungen

Kassenvertreter warnen seit längerem, dass Beitragserhöhungen auch mit diesem Sparpaket absehbar sind, da viele Kassen Reserven auf vorgeschriebene Mindestwerte auffüllen müssen.

Zum gesamten Beitrag, den sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen, gehört neben dem jeweiligen Zusatzbeitrag der allgemeine Satz von einheitlich 14,6 Prozent des Bruttolohns.

Quelle: dpa