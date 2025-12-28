2025 prallen Politik und Forschung aufeinander. Wie die Zukunft der Wissenschaft zur Überlebensfrage wird - und wo Zusammenarbeit den Unterschied macht.

Der Rückblick von Harald Lesch

2025 war ein Schicksalsjahr für Wissenschaft und Forschung. Warum? Weil Forschung Freiheit braucht - frei von politischen oder ideologischen Zwängen, im weltweiten Austausch.

Europa am Scheideweg? Ein Blick zurück auf das Jahr 2025. "Terra X" erkundet die Risiken und Chancen Europas in einer Welt des Umbruchs. Was weiß die Wissenschaft? 28.11.2025 | 43:25 min

Diese Freiheit der Wissenschaft rettet am 18. März 2025 die Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams: Nach einer Beinahe-Katastrophe mit einem manövrierunfähigen Raumschiff können sie dank der Kooperation von Nasa und Roskosmos zurückkehren - denn trotz politischer Spannungen bleibt Russland bis 2028 Teil der ISS-Mission.

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Der gefährliche Kurs gegen die Wissenschaft

Doch für Freiheit ist das Umfeld entscheidend - und hier hat sich alles geändert. Die US-Regierung unter Donald Trump hat der Wissenschaft den offenen Kampf angesagt. Mit verheerenden Konsequenzen für uns alle.

Als größter Geldgeber steigen die USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus, lösen die Entwicklungshilfeorganisation USAid mit einem Budget von 60 Milliarden Dollar auf, feuern alle Mitglieder des Impfgremiums der Seuchenbehörde, lassen öffentlich Daten und Studien löschen und streichen Forschungsgelder für Institute und Universitäten wie Harvard.

Verrechnet: Wenn Sparpolitik Leben kostet

Dass diese Institutionen überlebenswichtig sind, wird klar, als die heftigste Masern-Epidemie seit 30 Jahren folgt und 135 Menschen bei einer Flutkatastrophe nach extremen Starkregen sterben. Denn gekürzte Mittel treffen vor allem die Klima- und Wetterforschung, die entscheidend sind für präzise Vorhersagen und Unwetterwarnungen.

Trump lässt Forschungsdaten verschwinden. Doch er unterschätzt den Einfallsreichtum kluger Wissenschaftler - denn sie schlagen zurück. 10.06.2025 | 6:18 min

Der Rückblick von Jasmina Neudecker

Das Jahr 2025 war in Sachen Klimawandel von Superlativen geprägt und zeigt, dass Klimafolgen kein abstraktes Zukunftsproblem mehr sind. Auch wir in Europa sind inzwischen direkt betroffen und bereit zu investieren, wenn es um den Schutz unserer Heimat geht. Während Geologen in den Alpen Gesteine entwässern und stabilisieren, setzt Athen auf alte Wassersysteme, grüne Korridore und vor allem Beteiligung der Menschen vor Ort.

Könnte unser höchster Berg instabil werden – droht hier ein gigantischer Bergsturz? Und welches dunkle Geheimnis schlummert im wunderschönen Eibsee am Fuße der Zugspitze? 15.02.2021 | 22:59 min

Gemeinschaft als Schlüssel zum Wandel

Die griechische Hauptstadt will sogar schneller klimaneutral sein, als es die EU es mit dem Green Deal vorsieht. So speist sich ein Selbstbewusstsein und Stolz in der Position Vorreiter zu sein. Ein Gedanke, der über Athen hinaus für die gesamte EU relevant sein könnte.

Die EU ist in der Lage für Gerechtigkeit zu sorgen, indem Regionen und Sektoren unterstützt werden, die besonders hart getroffen sind beziehungsweise wo es besonders schwierig ist, auf eine klimaneutrale Wirtschaft umzustellen. So können wir als EU-Gemeinschaft leichter soziale Härten abfedern.

Der Rückblick von Mirko Drotschmann

Auch bei der nationalen Sicherheitsfrage liegen große Potentiale in einem gemeinsamen Europa. Ob die USA als Nato-Partner im Ernstfall zur Seite stehen, ist fraglich. Washingtons neue Nationale Sicherheitsstrategie legt andere Schlüsse nahe.

Erst spät reifte die Erkenntnis, dass das Miteinander den Völkern mehr dient als das Gegeneinander: die Terra X Europa-Saga über die Idee und Schritte zur Europäischen Union. 19.11.2017 | 43:32 min

Neue und alte Verbündete für ein eigenständiges Europa

Im Zweiten Weltkrieg stand Frankreich an einem ähnlichen Scheideweg und fand neue Verbündete: Wenn auf den großen Partner kein Verlass mehr ist, hilft es, gemeinsam eigene Wege mit vielen kleineren Partnern zu suchen. Sowohl sicherheitspolitisch als auch in der Wirtschaftspolitik. Immer dann, wenn wir Europäer unsere Fähigkeiten kombinieren, sind wir stark. Das auszuspielen, wäre ein kluger Schritt für die Zukunft.

Das große Demokratie-Update

Mehr Eigenständigkeit und Zusammenhalt für Europa ist auch aus einem anderen Grund wichtig: Die westlichen Demokratien stehen unter Druck - von außen und von innen. Wichtige Themen, die lange nicht nachhaltig genug angegangen wurden, brechen jetzt auf und sorgen für Verunsicherung: Infrastruktur, Migration, Rente.

Die liberale Demokratie wirkt angeschlagen. Wie zukunftsfähig ist unser Politik- und Gesellschaftsmodell noch? Richard David Precht diskutiert mit der britischen Philosophin Erica Benner. 16.02.2025 | 43:12 min

Wir brauchen nicht nur kleine Veränderungen, sondern große, mutige Reformen, um zu verhindern, dass sich Frust auf die Politik in Frust auf unser demokratisches System verwandelt.

Freie Wissenschaft sichert die Zukunft

Ob Klimaschutz, Sicherheit oder Demokratie - ohne freie Wissenschaft fehlt die Grundlage für faktenbasierte Entscheidungen. Sie ist der Ausgangspunkt für Lösungen, die kurzfristigen Schutz und langfristige Handlungsfähigkeit für eine widerstandfähige Zukunft ermöglichen.

Wie der Klimawandel Erdbeben und Naturkatastrophen beeinflusst, wie die Raumfahrt über sich hinauswächst - für Terra X blickt Harald Lesch den größten Herausforderungen der Wissenschaft entgegen. 28.11.2025 | 29:18 min

Harald Lesch ... ... ist Astrophysiker und Moderator für Terra X und Leschs Kosmos, erklärt für das ZDF die Welt. Besonders interessiert ist er an komplexen Systemen und deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Und an Boule, Schach und Klavier. Seit 2016 ist er mit "Terra X Lesch & Co." auch als Youtuber aktiv.

Jasmina Neudecker ... ... ist Biologin und Wissenschaftsjournalistin und geht für Terra Xplore den kleinen und großen Fragen des Lebens auf den Grund. Wichtig ist ihr dabei ihre Begeisterung für Wissenschaft zu vermitteln, denn die ist es, die Orientierung gibt in unserer komplexen Welt.



Besonders interessiert ist sie neben Natur und Umwelt vor allem an all dem, was uns zu dem macht, was wir sind. Evolution, DNA, Psychologie und gesellschaftliche Prägung - die Vielschichtigkeit unseres Seins. Als absoluter Star-Trek-Nerd fühlt sie sich auch an der Seite von Harald Lesch sehr wohl - allein schon, weil er Astrophysiker ist.

Mirko Drotschmann ... ... ist Historiker und Journalist. Für Terra X erklärt er im TV historische Zusammenhänge und im Internet die Welt. Auf Youtube ist er bekannt als MrWissen2Go Geschichte und auch auf Instagram sorgt er für die tägliche Dosis an historischem Wissen. Außerdem ist er eingefleischter KSC-Fan.

