  3. Merkliste
  4. Suche
Wissen

2025 - das Entscheidungsjahr der Wisschenschaft| Terra-X-Kolumne

Kolumne

Die Wissens-Kolumne von NANO und Terra X:Freiheit der Wissenschaft: Was 2025 auf dem Spiel stand

von Harald Lesch, Jasmina Neudecker und Mirko Drotschmann

|

2025 prallen Politik und Forschung aufeinander. Wie die Zukunft der Wissenschaft zur Überlebensfrage wird - und wo Zusammenarbeit den Unterschied macht.

Terra X - Nano: Die Wissens-Kolumne: Harald Lesch, Jasmina Neudecker und Mirko Drotschmann

Der Rückblick von Harald Lesch

2025 war ein Schicksalsjahr für Wissenschaft und Forschung. Warum? Weil Forschung Freiheit braucht - frei von politischen oder ideologischen Zwängen, im weltweiten Austausch.

Harald Lesch, Mirco Drotschmann und Jasmina Neudecker rechts von einer im Raum schwebenden Erdkugel, umringt von den Sternen der Europäischen Flagge

Europa am Scheideweg? Ein Blick zurück auf das Jahr 2025. "Terra X" erkundet die Risiken und Chancen Europas in einer Welt des Umbruchs. Was weiß die Wissenschaft?

28.11.2025 | 43:25 min

Diese Freiheit der Wissenschaft rettet am 18. März 2025 die Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams: Nach einer Beinahe-Katastrophe mit einem manövrierunfähigen Raumschiff können sie dank der Kooperation von Nasa und Roskosmos zurückkehren - denn trotz politischer Spannungen bleibt Russland bis 2028 Teil der ISS-Mission.

In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Der gefährliche Kurs gegen die Wissenschaft

Doch für Freiheit ist das Umfeld entscheidend - und hier hat sich alles geändert. Die US-Regierung unter Donald Trump hat der Wissenschaft den offenen Kampf angesagt. Mit verheerenden Konsequenzen für uns alle.

Als größter Geldgeber steigen die USA aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus, lösen die Entwicklungshilfeorganisation USAid mit einem Budget von 60 Milliarden Dollar auf, feuern alle Mitglieder des Impfgremiums der Seuchenbehörde, lassen öffentlich Daten und Studien löschen und streichen Forschungsgelder für Institute und Universitäten wie Harvard.

Verrechnet: Wenn Sparpolitik Leben kostet

Dass diese Institutionen überlebenswichtig sind, wird klar, als die heftigste Masern-Epidemie seit 30 Jahren folgt und 135 Menschen bei einer Flutkatastrophe nach extremen Starkregen sterben. Denn gekürzte Mittel treffen vor allem die Klima- und Wetterforschung, die entscheidend sind für präzise Vorhersagen und Unwetterwarnungen.

Wissenschaftler und Forscher protestieren in den USA gegen Kürzungen der Trump-Regierung

Trump lässt Forschungsdaten verschwinden. Doch er unterschätzt den Einfallsreichtum kluger Wissenschaftler - denn sie schlagen zurück.

10.06.2025 | 6:18 min

Der Rückblick von Jasmina Neudecker

Das Jahr 2025 war in Sachen Klimawandel von Superlativen geprägt und zeigt, dass Klimafolgen kein abstraktes Zukunftsproblem mehr sind. Auch wir in Europa sind inzwischen direkt betroffen und bereit zu investieren, wenn es um den Schutz unserer Heimat geht. Während Geologen in den Alpen Gesteine entwässern und stabilisieren, setzt Athen auf alte Wassersysteme, grüne Korridore und vor allem Beteiligung der Menschen vor Ort.

Faszination Deutschland mit Jasmina Neudecker - Zugspitze, Eibsee

Könnte unser höchster Berg instabil werden – droht hier ein gigantischer Bergsturz? Und welches dunkle Geheimnis schlummert im wunderschönen Eibsee am Fuße der Zugspitze?

15.02.2021 | 22:59 min

Gemeinschaft als Schlüssel zum Wandel

Die griechische Hauptstadt will sogar schneller klimaneutral sein, als es die EU es mit dem Green Deal vorsieht. So speist sich ein Selbstbewusstsein und Stolz in der Position Vorreiter zu sein. Ein Gedanke, der über Athen hinaus für die gesamte EU relevant sein könnte.

Die EU ist in der Lage für Gerechtigkeit zu sorgen, indem Regionen und Sektoren unterstützt werden, die besonders hart getroffen sind beziehungsweise wo es besonders schwierig ist, auf eine klimaneutrale Wirtschaft umzustellen. So können wir als EU-Gemeinschaft leichter soziale Härten abfedern.

Der Rückblick von Mirko Drotschmann

Auch bei der nationalen Sicherheitsfrage liegen große Potentiale in einem gemeinsamen Europa. Ob die USA als Nato-Partner im Ernstfall zur Seite stehen, ist fraglich. Washingtons neue Nationale Sicherheitsstrategie legt andere Schlüsse nahe.

Europa-Saga mit Christopher Clark, Folge 5

Erst spät reifte die Erkenntnis, dass das Miteinander den Völkern mehr dient als das Gegeneinander: die Terra X Europa-Saga über die Idee und Schritte zur Europäischen Union.

19.11.2017 | 43:32 min

Neue und alte Verbündete für ein eigenständiges Europa

Im Zweiten Weltkrieg stand Frankreich an einem ähnlichen Scheideweg und fand neue Verbündete: Wenn auf den großen Partner kein Verlass mehr ist, hilft es, gemeinsam eigene Wege mit vielen kleineren Partnern zu suchen. Sowohl sicherheitspolitisch als auch in der Wirtschaftspolitik. Immer dann, wenn wir Europäer unsere Fähigkeiten kombinieren, sind wir stark. Das auszuspielen, wäre ein kluger Schritt für die Zukunft.

Das große Demokratie-Update

Mehr Eigenständigkeit und Zusammenhalt für Europa ist auch aus einem anderen Grund wichtig: Die westlichen Demokratien stehen unter Druck - von außen und von innen. Wichtige Themen, die lange nicht nachhaltig genug angegangen wurden, brechen jetzt auf und sorgen für Verunsicherung: Infrastruktur, Migration, Rente.

Richard David Precht im Gespräch mit Erica Benner

Die liberale Demokratie wirkt angeschlagen. Wie zukunftsfähig ist unser Politik- und Gesellschaftsmodell noch? Richard David Precht diskutiert mit der britischen Philosophin Erica Benner.

16.02.2025 | 43:12 min

Wir brauchen nicht nur kleine Veränderungen, sondern große, mutige Reformen, um zu verhindern, dass sich Frust auf die Politik in Frust auf unser demokratisches System verwandelt.

Freie Wissenschaft sichert die Zukunft

Ob Klimaschutz, Sicherheit oder Demokratie - ohne freie Wissenschaft fehlt die Grundlage für faktenbasierte Entscheidungen. Sie ist der Ausgangspunkt für Lösungen, die kurzfristigen Schutz und langfristige Handlungsfähigkeit für eine widerstandfähige Zukunft ermöglichen.

Harald Lesch hält die Jahreszahl 2025 in seinen Händen.

Wie der Klimawandel Erdbeben und Naturkatastrophen beeinflusst, wie die Raumfahrt über sich hinauswächst - für Terra X blickt Harald Lesch den größten Herausforderungen der Wissenschaft entgegen.

28.11.2025 | 29:18 min

... ist Astrophysiker und Moderator für Terra X und Leschs Kosmos, erklärt für das ZDF die Welt. Besonders interessiert ist er an komplexen Systemen und deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Und an Boule, Schach und Klavier. Seit 2016 ist er mit "Terra X Lesch & Co." auch als Youtuber aktiv.

... ist Biologin und Wissenschaftsjournalistin und geht für Terra Xplore den kleinen und großen Fragen des Lebens auf den Grund. Wichtig ist ihr dabei ihre Begeisterung für Wissenschaft zu vermitteln, denn die ist es, die Orientierung gibt in unserer komplexen Welt.

Besonders interessiert ist sie neben Natur und Umwelt vor allem an all dem, was uns zu dem macht, was wir sind. Evolution, DNA, Psychologie und gesellschaftliche Prägung - die Vielschichtigkeit unseres Seins. Als absoluter Star-Trek-Nerd fühlt sie sich auch an der Seite von Harald Lesch sehr wohl - allein schon, weil er Astrophysiker ist.

... ist Historiker und Journalist. Für Terra X erklärt er im TV historische Zusammenhänge und im Internet die Welt. Auf Youtube ist er bekannt als MrWissen2Go Geschichte und auch auf Instagram sorgt er für die tägliche Dosis an historischem Wissen. Außerdem ist er eingefleischter KSC-Fan.

Die letzten Ausgaben verpasst?

Auf unserer Themenseite können Sie alle Kolumnen von Terra X und NANO nachlesen.

Nachrichten | Thema
:NANO und Terra X - die Wissens-Kolumne

Welche Lösung bietet die Wissenschaft für aktuelle Probleme? Sie können die vergangenen Ausgaben der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X in unserem Archiv jederzeit einsehen.
Themenseite: Die Wissens-Kolumne
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Der große Terra X Jahresrückblich 2025" am 30.11.2025 ab 19:30 Uhr.
Thema
TerraX-Kolumne

Mehr zu Terra X

  1. Terra X - Das Web

    Nachrichten | Wissen:Terra X

  2. Der Moderator Leon Windscheid schaut interessiert und aufmerksam die betrachtende Person an. Im Hintergrund ist eine bunte und verspielte Grafik zu sehen. Sie bestehend aus vielen kleinen gelben X und zwei großen X in rosa und orange vor grünem Grund.

    Nachrichten | Wissen:Terra Xplore

  3. teaser nano magazin

    3sat:NANO Magazin

  4. MAITHINK X - Die Show

    Show:MAITHINK X - Die Show

  5. Terra X Harald Lesch

    Doku:Terra X Harald Lesch

  6. ZDF History

    Nachrichten | Wissen:Terra X History

  7. MrWissen2go Geschichte

    Wissen:MrWissen2go Geschichte

  8. 3satWissenschaftsdoku

    3sat:3sat Wissenschaftsdoku