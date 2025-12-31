Ukraine: Russische Angriffe auf Odessa - Kinder verletzt

Laut ukrainischer Angaben hat die russische Armee Odessa mit Drohnen angegriffen. Dabei seien mindestens drei Kinder verletzt worden. Die Ukraine griff russische Öl-Anlagen an.

Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben die Region Odessa am Schwarzen Meer mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Es seien in der Hafenstadt Odessa zwei mehrstöckige Wohngebäude und die Infrastruktur getroffen und beschädigt worden, vier Menschen, unter ihnen drei Kinder im Alter von sieben Monaten, acht und 14 Jahren, seien verletzt worden, schrieb der Chef der Militärverwaltung der Stadt Odessa, Serhij Lyssak, auf Telegram laut ukrainischen Medien. In einem Hochhaus sei ein Brand ausgebrochen.

Der regionale Militärverwalter Oleh Kiper berichtete auf Telegram ebenfalls, die Region Odessa werde massiv mit Drohnen angegriffen. Ziel sei erneut die zivile Energie- und Stromversorgung. In einer Ortschaft der Region seien Lagerhäuser eines Logistikunternehmens in Brand geraten. Informationen über Opfer würden noch geprüft. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Odessa oft ohne Strom nach russischen Angriffen

Die russische Armee beschießt seit Wochen Odessa und das Umland mit Raketen und Drohnen und zielt dabei auf Energieanlagen, Industrie und die Häfen. Die Bewohner von Odessa haben noch mehr unter stundenlangen Stromausfällen und -abschaltungen zu leiden als andere Regionen der Ukraine. Erst vor wenigen Tagen war bei einem Angriff auf zwei Objekte der Stromversorgung ein beträchtlicher Schaden entstanden.

Medien: Ukraine greift Ölraffinerie an

Die Ukraine griff derweil Medienberichten zufolge Öl-Anlagen in Russland an. In der südrussischen Region Krasnodar sei in der Ölraffinerie im Hafen Tuapse am Schwarzen Meer ein Brand ausgebrochen, berichtete das Portal "Kyiv Independent". Über das Ausmaß der Schäden gab es keine Informationen. Auch dieser Bericht konnte zunächst nicht geprüft werden.

Am Schwarzen Meer zählt Tuapse zu den wichtigsten Häfen für den russischen Ölexport. Die ukrainischen Streitkräfte greifen seit Monaten die zur Finanzierung des Krieges wichtige Ölindustrie Russlands an.

