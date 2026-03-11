Klöckner auf Ukraine-Besuch: "Wir bleiben an Ihrer Seite"

Julia Klöckner ist in die Ukraine gereist. Im Parlament in Kiew bekräftigt sie die Solidarität Deutschlands mit der Ukraine. Aus Sicherheitsgründen blieb der Besuch lange geheim.

Klöckner verspricht Ukraine: "Wir bleiben an Ihrer Seite"

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner besucht die Ukraine und spricht vor dem ukrainischen Parlament 11.03.2026 | 19:06 min

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat bei ihrem ersten Besuch in der Ukraine Deutschlands Solidarität im fünften Jahr des russischen Angriffskriegs übermittelt. Bei ihrer Rede im Parlament in Kiew verspricht sie den ukrainischen Abgeordneten:

Wir bleiben an Ihrer Seite. „ Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin

"Gerade jetzt, wo sich viel Aufmerksamkeit auf die Lage in Nahost richtet, dürfen wir den Blick für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verlieren", sagt Klöckner. Für sie sei es "eine große Ehre und eine sehr berührende Geste", im ukrainischen Parlament sprechen zu dürfen.

Die internationale Aufmerksamkeit liegt derzeit im Iran. Bundestagspräsidentin Klöckner betonte heute in Kiew die weitere Unterstützung für die Ukraine. 11.03.2026 | 1:27 min

Klöckner besucht angegriffenes Heizkraftwerk

Mit keinem Parlament außerhalb der EU pflege der Bundestag so enge Beziehungen wie zum Parlament in Kiew, so Klöckner später. In das Gästebuch des Parlaments schreibt Klöckner:

Deutschland und die Ukraine rücken in diesen schweren Zeiten eng und solidarisch zusammen. „ Eintrag von Julia Klöckner ins Gästebuch des Parlaments der Ukraine

Abseits ihrer Rede macht sich die Bundestagspräsidentin in Kiew auch ein Bild von den Schäden durch die russischen Angriffe auf die Energieversorgung, die in diesem besonders harten Winter für viele Menschen Kälte und Dunkelheit bedeuteten. Das Heizkraftwerk, das sie besucht, war am vergangenen Wochenende Ziel eines Angriffs. Große Teile des Dachs fehlen jetzt. Nur noch ein kleiner Teil der Anlage ist in Betrieb.

Julia Klöckner traf bei ihrem Besuch in Kiew auch auf Präsident Wolodymyr Selenskyj. Quelle: dpa

Klöckner-Besuch in Kiew aus Sicherheitsgründen lange geheim

Aus Sicherheitsgründen war die Reise mit dem Nachtzug, wie bei früheren Besuchen westlicher Politiker, vorab nicht angekündigt worden. Vor ihrer Abreise traf Klöckner auch Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der berichtete ihr, ukrainische Experten seien aktuell in der Golfregion, um dort mit ihrem Wissen bei der Abwehr iranischer Drohnen zu unterstützen.

