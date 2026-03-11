Klöckner auf Ukraine-Besuch: "Wir bleiben an Ihrer Seite"

Bundestagspräsidentin in Kiew:Klöckner verspricht Ukraine: "Wir bleiben an Ihrer Seite"
Julia Klöckner ist in die Ukraine gereist. Im Parlament in Kiew bekräftigt sie die Solidarität Deutschlands mit der Ukraine. Aus Sicherheitsgründen blieb der Besuch lange geheim.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat bei ihrem ersten Besuch in der Ukraine Deutschlands Solidarität im fünften Jahr des russischen Angriffskriegs übermittelt. Bei ihrer Rede im Parlament in Kiew verspricht sie den ukrainischen Abgeordneten:
"Gerade jetzt, wo sich viel Aufmerksamkeit auf die Lage in Nahost richtet, dürfen wir den Blick für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verlieren", sagt Klöckner. Für sie sei es "eine große Ehre und eine sehr berührende Geste", im ukrainischen Parlament sprechen zu dürfen.
Klöckner besucht angegriffenes Heizkraftwerk
Mit keinem Parlament außerhalb der EU pflege der Bundestag so enge Beziehungen wie zum Parlament in Kiew, so Klöckner später. In das Gästebuch des Parlaments schreibt Klöckner:
Abseits ihrer Rede macht sich die Bundestagspräsidentin in Kiew auch ein Bild von den Schäden durch die russischen Angriffe auf die Energieversorgung, die in diesem besonders harten Winter für viele Menschen Kälte und Dunkelheit bedeuteten. Das Heizkraftwerk, das sie besucht, war am vergangenen Wochenende Ziel eines Angriffs. Große Teile des Dachs fehlen jetzt. Nur noch ein kleiner Teil der Anlage ist in Betrieb.
Klöckner-Besuch in Kiew aus Sicherheitsgründen lange geheim
Aus Sicherheitsgründen war die Reise mit dem Nachtzug, wie bei früheren Besuchen westlicher Politiker, vorab nicht angekündigt worden. Vor ihrer Abreise traf Klöckner auch Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der berichtete ihr, ukrainische Experten seien aktuell in der Golfregion, um dort mit ihrem Wissen bei der Abwehr iranischer Drohnen zu unterstützen.
