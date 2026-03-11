Iran-Krieg: Ukraine unterstützt Golfstaaten mit Drohnen-Expertise

Kiew schickt Luftabwehr-Experten:Ukraine unterstützt Golfstaaten mit Drohnen-Expertise
Die Erfahrung ukrainischer Soldaten im Umgang mit Drohnen ist vor dem Hintergrund des Iran-Krieges gefragt: Präsident Selenskyj schickt nun Luftabwehr-Experten in die Golfstaaten.
Die Ukraine entsendet nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj einige seiner Luftabwehr-Experten in die Golfregion. Die Fachleute seien nach Katar, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt worden, teilte Selenskyj mit.
Ein Berater Selenskyjs ergänzte, dass weitere Drohnenexperten auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien entsandt würden. Wie diese Teams genau zusammengesetzt sind und welche Aufgabe sie haben werden, sagte Selenskyj nicht. Aus seinem Büro verlautete aber, dass es sich um Soldaten handele. Die Teams sollen demnach noch diese Woche vor Ort sein.
Hilfe für Golfstaaten: Selenskyj hofft auf Gegenleistung
Vergangene Woche hatte Selenskyj erklärt, die USA und ihre Verbündeten am Persischen Golf hätten sein Land um Hilfe bei der Drohnenabwehr gebeten. Auf die Frage, was Kiew als Gegenleistung für den Einsatz der Spezialteams erhalten würde, antwortete Selenskyj, dass die Ukraine vor allem Luftabwehrraketen anstrebe.
Aufgrund ihrer Fähigkeiten zur Drohnenabwehr ist die Ukraine zu einem wichtigen Ansprechpartner für die Golfstaaten geworden. Denn Russland setzt in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine fast täglich Drohnen iranischer Bauart ein. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs müssen sich auch die Länder in der Golfregion gegen Angriffe mit iranischen Shahed-Drohnen verteidigen.
Das Drohnenmodell, das die russische Armee im Krieg gegen die Ukraine einsetzt, heißt Geran-2. Dabei handelt es sich um eine weiterentwickelte Version der iranischen Schahed-Drohne. Die ukrainische Luftwaffe fängt nach eigenen Angaben mehr als 80 Prozent der russischen Langstreckendrohnen ab, bevor sie in den ukrainischen Luftraum eindringen.
Bericht: Ukrainischer Drohnenhersteller bietet Unterstützung an
Der ukrainische Drohnenhersteller Skyfall teilte unterdessen mit, dass das Unternehmen bereit sei, Unterstützung zu leisten, sofern es "grünes Licht" aus Kiew erhalte. Die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine dürfe nicht beeinträchtigt werden. Ein Unternehmenssprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Wir haben Interesse und Anfragen von unseren (Verbündeten) und Ländern im Nahen Osten erhalten."
Das Unternehmen schätzt, dass es monatlich bis zu 50.000 Abfangdrohnen herstellen und 5.000 bis 10.000 exportieren könnte, ohne den Bedarf der Ukraine zu beeinträchtigen.
Rüstungsboom in der Ukraine
Der fast vier Jahre andauernde russische Angriffskrieg hat in der Ukraine einen Boom in der Rüstungsindustrie ausgelöst. Branchenverbänden zufolge gibt es mittlerweile mehr als 1.000 Hersteller, meist kleine Privatunternehmen, die nach der russischen Invasion 2022 gegründet wurden.
Da die Branche schneller gewachsen ist als die finanziellen Möglichkeiten der ukrainischen Regierung, Produkte abzunehmen, sollen nun Exporte die Lücke schließen.
Mehr zum Iran-Krieg
Trump warnt Teheran, Minenleger versenkt:Iran vermint offenbar Straße von Hormusmit Video2:05
- Interview
Mögliche Folgen des Iran-Kriegs:Experte zu Terrorgefahr: "Wir müssen damit rechnen"mit Video12:17
Iran-Krieg im Nahen Osten:Wadephul in Israel - Differenzen über Kriegszielevon Ines Tramsmit Video6:49
US-Präsident zum Krieg:Trump: Iran-Krieg "sehr bald" zu Ende - Ölpreise reagierenmit Video0:24