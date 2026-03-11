Iran-Krieg: Ukraine unterstützt Golfstaaten mit Drohnen-Expertise

Die Erfahrung ukrainischer Soldaten im Umgang mit Drohnen ist vor dem Hintergrund des Iran-Krieges gefragt: Präsident Selenskyj schickt nun Luftabwehr-Experten in die Golfstaaten.

Die Ukraine wird die USA und die Golfstaaten bei der Abwehr iranischer Drohnen unterstützen. Das Land werde nach einer US-Anfrage Experten und Ausrüstung bereitstellen, so Präsident Selenskyj. 06.03.2026 | 0:25 min

Die Ukraine entsendet nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj einige seiner Luftabwehr-Experten in die Golfregion. Die Fachleute seien nach Katar, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt worden, teilte Selenskyj mit.

Ein Berater Selenskyjs ergänzte, dass weitere Drohnenexperten auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien entsandt würden. Wie diese Teams genau zusammengesetzt sind und welche Aufgabe sie haben werden, sagte Selenskyj nicht. Aus seinem Büro verlautete aber, dass es sich um Soldaten handele. Die Teams sollen demnach noch diese Woche vor Ort sein.

Hilfe für Golfstaaten: Selenskyj hofft auf Gegenleistung

Vergangene Woche hatte Selenskyj erklärt, die USA und ihre Verbündeten am Persischen Golf hätten sein Land um Hilfe bei der Drohnenabwehr gebeten. Auf die Frage, was Kiew als Gegenleistung für den Einsatz der Spezialteams erhalten würde, antwortete Selenskyj, dass die Ukraine vor allem Luftabwehrraketen anstrebe.

Der Iran-Krieg geht unvermittelt weiter: Die israelische Armee hat Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Iran hat seinerseits Ziele in Israel angegriffen. Mehrere Golfstaaten meldeten Raketen- und Drohnenangriffe. 11.03.2026 | 0:20 min

Aufgrund ihrer Fähigkeiten zur Drohnenabwehr ist die Ukraine zu einem wichtigen Ansprechpartner für die Golfstaaten geworden. Denn Russland setzt in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine fast täglich Drohnen iranischer Bauart ein. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs müssen sich auch die Länder in der Golfregion gegen Angriffe mit iranischen Shahed-Drohnen verteidigen.

Das Drohnenmodell, das die russische Armee im Krieg gegen die Ukraine einsetzt, heißt Geran-2. Dabei handelt es sich um eine weiterentwickelte Version der iranischen Schahed-Drohne. Die ukrainische Luftwaffe fängt nach eigenen Angaben mehr als 80 Prozent der russischen Langstreckendrohnen ab, bevor sie in den ukrainischen Luftraum eindringen.

Die Drohnen stammen aus Iran, wurden von Russland weiterentwickelt und von den USA kopiert. Sie kommen im Ukraine- und im Iran-Krieg zum Einsatz. Das Grafikvideo erklärt die Waffe in 3D. 06.03.2026 | 0:57 min

Bericht: Ukrainischer Drohnenhersteller bietet Unterstützung an

Der ukrainische Drohnenhersteller Skyfall teilte unterdessen mit, dass das Unternehmen bereit sei, Unterstützung zu leisten, sofern es "grünes Licht" aus Kiew erhalte. Die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine dürfe nicht beeinträchtigt werden. Ein Unternehmenssprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Wir haben Interesse und Anfragen von unseren (Verbündeten) und Ländern im Nahen Osten erhalten."

Das Unternehmen schätzt, dass es monatlich bis zu 50.000 Abfangdrohnen herstellen und 5.000 bis 10.000 exportieren könnte, ohne den Bedarf der Ukraine zu beeinträchtigen.

Auf dem Schlachtfeld neuer Waffen entscheidet Hightech und Innovation: Land-, Luft- und Seedrohnen greifen an, zerstören Nachschub und treffen selbst die Schiffsflotten – Krieg im Drohnenfeuer. 19.02.2026 | 16:47 min

Rüstungsboom in der Ukraine

Der fast vier Jahre andauernde russische Angriffskrieg hat in der Ukraine einen Boom in der Rüstungsindustrie ausgelöst. Branchenverbänden zufolge gibt es mittlerweile mehr als 1.000 Hersteller, meist kleine Privatunternehmen, die nach der russischen Invasion 2022 gegründet wurden.

Da die Branche schneller gewachsen ist als die finanziellen Möglichkeiten der ukrainischen Regierung, Produkte abzunehmen, sollen nun Exporte die Lücke schließen.

Quelle: AP, Reuters, AFP, ZDF