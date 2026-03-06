Selenskyj bietet USA Hilfe gegen iranische Drohnen an

Die USA haben in der Ukraine Hilfe angefragt gegen die Shahed-Drohnen des Iran. Präsident Selenskyj bietet militärische Unterstützung - und hofft auf einen Waffen-Tausch.

Die Ukraine wird die USA und die Golfstaaten bei der Abwehr iranischer Drohnen unterstützen - mit Experten und Ausrüstung, so Präsident Selenskyj. 06.03.2026 | 0:25 min

Der Iran greift in der Golf-Region Ziele mit Shahed-Dronen an. Dieses Waffensystem kann in Schwärmen eingesetzt werden und ist so für jede Flugabwehr eine Herausforderung. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben die USA deshalb um Unterstützung beim Schutz gegen die feindliche Angriffs-Drohnen gebeten. Auf der Plattform X bestätigte Selenskyj:

Wir haben eine Anfrage der USA für spezifische Unterstützung zum Schutz gegen "Shaheds" in der Nahost-Region bekommen. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, auf X

Er habe Anweisungen gegeben, die notwendigen Mittel bereitzustellen und die Präsenz ukrainischer Spezialisten zu gewährleisten, schrieb der Präsident weiter. "Die Ukraine hilft Partnern, die zur Gewährleistung unserer Sicherheit und zum Schutz des Lebens unserer Bevölkerung beitragen."

Shahed-Drohnen stammen aus Iran, wurden von Russland weiterentwickelt und von den USA kopiert. Sie kommen im Ukraine- und im Iran-Krieg zum Einsatz. 06.03.2026 | 0:57 min

Tausch von Drohnen-Knowhow gegen Patriot-Raketen?

Der Iran hat seine Shahed-Drohnen auch an Moskau geliefert. Russland setzt diese massiv für strategische Luftangriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine ein. Weshalb sich das ukrainische Militär inzwischen auf die Abwehr der Angriffsdrohnen spezialisiert hat.

Selenskyj brachte daher den Amerikanern gegenüber einen Tausch ukrainischer Abfangdrohnen gegen Raketen des Flugabwehrsystems Patriot ins Spiel. Im Iran-Krieg seien angeblich in drei Tagen mehr als 800 Patriot-Raketen verschossen worden, sagte er. So viele habe die Ukraine in mehr als vier Jahren des russischen Angriffskrieges nicht zur Verfügung gehabt.

Der Präsident sprach von einem zukünftigen Dialog über zusätzlich zu produzierende Mengen an Abfangdrohnen, die dann gegen Patriot-Raketen eingetauscht werden sollen. Denn die teure Munition für die in den USA produzierten Patriot-Systeme ist weltweit knapp. Die Ukraine fürchtet, angesichts des hohen Verbrauchs im Iran-Krieg als Empfänger der Raketen ins Hintertreffen zu geraten.

Das US-Außenministerium hat milliardenschwere Waffenverkäufe an Israel und Saudi-Arabien genehmigt. Darunter sind 30 Kampfhubschrauber vom Typ Apache und 730 Patriot-Raketen. 31.01.2026 | 0:20 min

Lange: Ukraine auf Patriot-System angewiesen

Wie entscheidend die Patriot-Lenkflugkörper für die Ukraine sind, um russische Angriffe mit ballistischen Raketen abzuwehren, erklärt Militärexperte Nico Lange in der Sendung ZDFheute live.

Gegen die ballistischen Raketen, also Iskander und die aeroballistischen Raketen Kinschal, sind nur die Patriot-Systeme wirksam. „ Nico Lange, Militärexperte

Dass der Westen die Produktion für Luftverteidigungssysteme nicht gesteigert habe, sei ein strategisches Versagen, sagt Militärexperte Lange. Diese Lücke könne Russland jetzt im Ukraine-Krieg nutzen. 05.03.2026 | 29:58 min

Ohne passende Lenkflugkörper könne die Ukraine "nur zugucken, wie die Raketen einschlagen". Dass derzeit im Iran-Krieg "so extrem viele Patriot-Lenkflugkörper verschossen werden", könne den Nachschub an wichtigen Raketen für die ukrainische Luftverteidigung beeinträchtigen, so Lange: "Wir sehen ja, dass die schlimmsten Schäden für das ukrainische Heizungssystem und das ukrainische Energiesystem in diesem Winter aus diesem Grund durch Russland erreicht wurden."

Ukraine bietet weiteren Golf-Staaten Hilfe an

Die Patriots sind aber das zuverlässigste Abwehrmittel gegen russische ballistische Raketen. Selenskyj hatte zuletzt - angesichts der vielen Angriffe mit iranischen Drohnen - Staatschefs in den betroffenen Ländern der Golfregion die Hilfe von ukrainischen Experten bei der Abwehr der Flugobjekte angeboten.

Vier Jahre währt schon der Krieg Russlands gegen Kiew. Die Zivilbevölkerung in der Ukraine leidet unter dem massiven Beschuss der Infrastruktur. 24.02.2026 | 1:32 min

Die vergleichsweise kostengünstigen Drohnen vom Typ Shahed wurden zunächst vom Iran entwickelt; inzwischen baut auch Russland Modelle. Selbst das US-Militär räumte jüngst ein, die Drohnen als Vorbild zur Entwicklung eigener, fortschrittlicherer Modelle genutzt zu haben.

Quelle: dpa, ZDF