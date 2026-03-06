Tausch gegen Patriots für Ukraine?:Selenskyj bietet USA Hilfe gegen iranische Drohnen an
Die USA haben in der Ukraine Hilfe angefragt gegen die Shahed-Drohnen des Iran. Präsident Selenskyj bietet militärische Unterstützung - und hofft auf einen Waffen-Tausch.
Der Iran greift in der Golf-Region Ziele mit Shahed-Dronen an. Dieses Waffensystem kann in Schwärmen eingesetzt werden und ist so für jede Flugabwehr eine Herausforderung. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben die USA deshalb um Unterstützung beim Schutz gegen die feindliche Angriffs-Drohnen gebeten. Auf der Plattform X bestätigte Selenskyj:
Er habe Anweisungen gegeben, die notwendigen Mittel bereitzustellen und die Präsenz ukrainischer Spezialisten zu gewährleisten, schrieb der Präsident weiter. "Die Ukraine hilft Partnern, die zur Gewährleistung unserer Sicherheit und zum Schutz des Lebens unserer Bevölkerung beitragen."
Tausch von Drohnen-Knowhow gegen Patriot-Raketen?
Der Iran hat seine Shahed-Drohnen auch an Moskau geliefert. Russland setzt diese massiv für strategische Luftangriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine ein. Weshalb sich das ukrainische Militär inzwischen auf die Abwehr der Angriffsdrohnen spezialisiert hat.
Selenskyj brachte daher den Amerikanern gegenüber einen Tausch ukrainischer Abfangdrohnen gegen Raketen des Flugabwehrsystems Patriot ins Spiel. Im Iran-Krieg seien angeblich in drei Tagen mehr als 800 Patriot-Raketen verschossen worden, sagte er. So viele habe die Ukraine in mehr als vier Jahren des russischen Angriffskrieges nicht zur Verfügung gehabt.
Der Präsident sprach von einem zukünftigen Dialog über zusätzlich zu produzierende Mengen an Abfangdrohnen, die dann gegen Patriot-Raketen eingetauscht werden sollen. Denn die teure Munition für die in den USA produzierten Patriot-Systeme ist weltweit knapp. Die Ukraine fürchtet, angesichts des hohen Verbrauchs im Iran-Krieg als Empfänger der Raketen ins Hintertreffen zu geraten.
Lange: Ukraine auf Patriot-System angewiesen
Wie entscheidend die Patriot-Lenkflugkörper für die Ukraine sind, um russische Angriffe mit ballistischen Raketen abzuwehren, erklärt Militärexperte Nico Lange in der Sendung ZDFheute live.
Ohne passende Lenkflugkörper könne die Ukraine "nur zugucken, wie die Raketen einschlagen". Dass derzeit im Iran-Krieg "so extrem viele Patriot-Lenkflugkörper verschossen werden", könne den Nachschub an wichtigen Raketen für die ukrainische Luftverteidigung beeinträchtigen, so Lange: "Wir sehen ja, dass die schlimmsten Schäden für das ukrainische Heizungssystem und das ukrainische Energiesystem in diesem Winter aus diesem Grund durch Russland erreicht wurden."
Ukraine bietet weiteren Golf-Staaten Hilfe an
Die Patriots sind aber das zuverlässigste Abwehrmittel gegen russische ballistische Raketen. Selenskyj hatte zuletzt - angesichts der vielen Angriffe mit iranischen Drohnen - Staatschefs in den betroffenen Ländern der Golfregion die Hilfe von ukrainischen Experten bei der Abwehr der Flugobjekte angeboten.
Die vergleichsweise kostengünstigen Drohnen vom Typ Shahed wurden zunächst vom Iran entwickelt; inzwischen baut auch Russland Modelle. Selbst das US-Militär räumte jüngst ein, die Drohnen als Vorbild zur Entwicklung eigener, fortschrittlicherer Modelle genutzt zu haben.
Mehr über Drohnen und Raketenabwehr
- Interview
Patriot-Raketen und der Ukraine-Krieg:Militärexperte kritisiert "strategisches Versagen" des Westensmit Video29:58
Eskalation in Nahost:Iran beschießt erneut benachbarte GolfstaatenVideo0:26
3sat | NANO:Wie Krieg in Gegenwart und Zukunft aussiehtVideo27:09
Politik | frontal:Drohnen - Spione aus der Luftvon J. Bartz, J. Klaus, N. Metzger und U. StollVideo10:19