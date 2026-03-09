Trump erklärt Iran-Krieg für fast beendet - Statement erwartet

US-Präsident Donald Trump hält den Iran-Krieg für fast beendet. Nach Angriffen von USA und Israel sei das iranische Militär geschwächt. Trump will noch heute vor die Presse treten.

Der Krieg gegen Iran treibt die Öl- und Gaspreise nach oben. Nun beraten die G7-Staaten über die Freigabe von Ölreserven. ZDFheute live über die Auswirkungen des Iran-Kriegs. 09.03.2026 | 27:33 min

US-Präsident Donald Trump hält den Iran-Krieg für "so gut wie beendet". Er begründete dies am Montag in einem Interview mit dem US-Sender CBS mit der militärischen Schwächung Irans durch die USA und Israel.

Trump äußerte sich nicht dazu, ob und wann die Vereinigten Staaten und Israel ihre Luftangriffe auf die Islamische Republik einstellen könnten. Iran habe keine Marine, keine Kommunikationsmittel und keine Luftwaffe mehr, sagte Trump.

Auch die Raketen des Landes seien fast alle zerstört und iranische Drohnen überall abgeschossen. Mit Blick auf die für die Schifffahrt wichtige Straße von Hormus sagte Trump, sie sei derzeit offen und werde befahren. Er denke aber darüber nach, sie zu "übernehmen". Zuvor hatte er bereits angekündigt, die US-Marine könne durchfahrende Schiffe zur Not eskortieren.

Ölpreis sinkt wieder - Kurse an den Aktienmärkten steigen

"Wenn man sich das ansieht, haben sie nichts mehr übrig", betonte der US-Präsident. "Militärisch gesehen haben sie nichts mehr übrig." Die USA seien dem ursprünglichen Zeitplan von vier bis fünf Wochen "sehr weit" voraus. An den US-Börsen notieren die Kurse nach Bekanntwerden der Nachricht im Plus. Auch der Ölpreis ging zurück. Und an den Aktienmärkten stiegen die Kurse.

Die USA und Israel hatten Ende Februar Luftangriffe auf Iran gestartet. Dabei wurden der oberste Anführer Ayatollah Ali Chamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.

In Nahost ist kein Ende der Kämpfe in Sicht. Öllieferungen sind stark beeinträchtigt, der Ölpreis steigt. Die Sorge vor einer ausgewachsenen Energiekrise wächst. 09.03.2026 | 2:48 min

Trump kündigt Pressekonferenz zu Iran an

Trump kündigte eine Pressekonferenz für den frühen Montagabend (US-Ostküstenzeit) an. Er werde gegen 17.30 Uhr (22.30 Uhr MEZ) sprechen.

Das Weiße Haus teilte mit, es werde bei dem Termin um Iran gehen. Die Pressekonferenz findet nach Börsenschluss statt - an einem Tag, der auf den Märkten ganz im Zeichen der steigenden Öl- und Benzinpreise stand.

Der Krieg im Nahen Osten treibt den Ölpreis in die Höhe. An der Zapfsäule und im Supermarkt spüren die Verbraucher die Folgen. ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann berichtet. 09.03.2026 | 2:30 min

Kreml: Putin und Trump sprechen über Iran

Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben am Montag telefoniert. In dem Gespräch sei es unter anderem um die Lage in Iran gegangen, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow.

Putin habe Ideen in Bezug auf eine "rasche politische und diplomatische Einigung" zur Sprache gebracht. Zuvor habe der russische Präsident mit seinem iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian und den Staatschefs von Golfstaaten telefoniert.

Quelle: dpa, AFP