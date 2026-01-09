Moskau: Mittelstreckenrakete Oreschnik auf Westukraine abgefeuert

Nächtliche Angriffe mit Toten:Moskau: Mittelstreckenrakete auf Westukraine abgefeuert
Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort. Neben Drohnen wurde nach Angaben Moskaus auch die Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt. In Kiew gab es mehrere Tote.
Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Freitag erneut mit Angriffen überzogen. Nach Angaben aus dem russischen Verteidigungsministerium wurde in der Westukraine dabei auch die neue Hyperschall-Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt.
Die russischen Streitkräfte hätten "einen massiven Schlag mit boden- und seebasierten Hochpräzisionswaffen großer Reichweite gegen kritische Objekte auf dem Gebiet der Ukraine geführt" und mit Hilfe der Oreschnik sowie Drohnen "strategische Ziele" in der Ukraine angegriffen.
Es wäre der zweite Angriff mit einer Rakete dieses Typs in der Ukraine. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.
Moskau: "Reaktion auf Terroranschlag"
Die Angriffe seien "als Reaktion auf den Terroranschlag des Kiewer Regimes" auf eine Residenz von Präsident Wladimir Putin Ende Dezember erfolgt, hieß es aus Moskau weiter - ein Vorwurf, den die Ukraine als Lüge zurückgewiesen hat. Experten bezweifeln die Glaubwürdigkeit der von Russland vorgelegten Informationen.
Bürgermeister von Lwiw: Rakete zielte auf Infrastruktur
Zuvor hatte der Bürgermeister der westukrainischen Stadt Lwiw, Andrij Sadowyj, einen russischen Angriff auf die kritische Infrastruktur mit einer bisher nicht identifizierten ballistischen Rakete gemeldet.
Das Westkommando der ukrainischen Luftwaffe teilte anschließend mit, die Rakete habe eine Geschwindigkeit von 13.000 Kilometern pro Stunde erreicht.
Russisches Militär: Energieinfrastruktur getroffen
Die Oreschnik gilt als neueste russische Waffenentwicklung und kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen. Ihre extrem hohe Geschwindigkeit von mehr als 10.000 Kilometern pro Stunde und ihre Reichweite von bis zu 5.000 Kilometern machen sie zu einer potenziellen Gefahr für den gesamten europäischen Kontinent.
Laut dem russischen Militär wurden mit der Rakete "Objekte zur Produktion von Drohnen getroffen, die bei der terroristischen Attacke (auf die Präsidentenresidenz) eingesetzt wurden, und Energieinfrastruktur, die die Arbeit des Rüstungskomplexes der Ukraine ermöglicht".
Mehr als 20 Tote bei Drohnenangriffen auf Kiew
Auch aus Kiew wurden nächtliche Angriffe gemeldet. Mindestens vier Menschen seien getötet und 22 weitere verletzt worden, teilten die Behörden mit. Mehrere Stadtteile Kiews seien getroffen und Wohnhäuser beschädigt worden.
In Teilen der ukrainischen Hauptstadt sei infolge der Angriffe die Wasser- und Stromversorgung unterbrochen worden, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko.
Selenskyj: Russland will eisiges Wetter ausnutzen
Die Angriffswelle erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bevölkerung vor russischen Absichten für eine groß angelegte Offensive gewarnt hatte. Russland wolle das eisige Wetter in der Hauptstadt ausnutzen, das für gefährliche Glätte auf Straßen und Wegen sorge.
Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: