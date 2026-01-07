Orthodoxe Weihnachten:Warum Putin seine Soldaten preist
von Sebastian Ehm, Moskau
Dass Russlands Präsident zu Weihnachten seinen Soldaten huldigt, ist ungewöhnlich. Doch Putin braucht eine motivierte Armee, um seine Ziele 2026 noch zu erreichen.
Mit einem lauten Klackern fällt der Weihnachtsbaumschmuck auf den Steinfußboden der Kirche des großen Märtyrers Georg. Mitten hinein in eine Pause des pastoralen Gesangs zum orthodoxen Weihnachtsfest. Wladimir Putin schaut sich um und zögert nicht lange.
Er tritt hervor, hebt die kleine Figur auf und hängt sie wieder an den Weihnachtsbaum. Selbst ist der Mann. Russlands Präsident ist ein Macher - das will er allen zeigen. Nach dem Gesang hält der russische Präsident eine Ansprache vor den geladenen Gästen. Das ist ungewöhnlich, normalerweise nimmt Putin am Gottesdienst teil und verschwindet wieder.
Putins Rede zu Weihnachten
Doch dieses Jahr hat er das Bedürfnis, in der Kirche des Märtyrers Georg, der auch "der Siegreiche" genannt wird, ein paar Zeilen zu sagen und rühmt die tapferen russischen Soldaten.
Es ist eine Botschaft Putins an seine Soldaten, aber auch an sein Volk, die mehr wie eine Durchhalteparole wirkt. Er betont, dass man siegreich sein werde in dieser Schlacht gegen die Feinde Russlands, die nun schon in ihr fünftes Jahr gehen wird.
Doch Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende Russen sind schon gestorben, weitere werden folgen. Das weiß jeder in Russland.
Krieg unpopulär wie nie
Der Krieg ist so unpopulär wie nie zuvor. Laut dem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Levada sind nur noch 25 Prozent der Bevölkerung für eine Fortsetzung des Krieges. So wenige wie noch nie.
Die russische Wirtschaft lahmt, die Inflation steigt gefährlich und der niedrige Ölpreis sorgt für wesentlich geringere Einnahmen des russischen Staates. Der versucht sich zu behelfen, indem er zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuer um zwei Prozent erhöht. Sicher nichts, was der Bevölkerung gefällt.
Moskauer wünschen sich Ende des Krieges
Vor der Christus-Erlöser-Kathedrale in Moskau ist am Abend vor dem orthodoxen Weihnachtsfest viel los. Drinnen wird der Patriarch Kyrill später eine Predigt halten und vom Fest der Hoffnung und des Friedens sprechen - was aus dem Mund des Putin-Freundes etwas seltsam anmutet. Draußen wünscht sich Jekaterina ein Weihnachtswunder. Sie ist mit ihrer Freundin Tatjana unterwegs.
Auch Roman wünscht sich, dass das Kämpfen ein Ende hat. "Alle Menschen in Russland wünschen sich, dass die spezielle Militäroperation beendet wird und alle Soldaten nach Hause kommen", sagt er.
Putin spielt auf Zeit
Ob die Wünsche der Menschen in Erfüllung gehen, hängt maßgeblich an Putin und ob er sich mit dem Erreichten zufrieden gibt. Noch hat Putin keines seiner Kriegsziele erreicht: Weder hat er den gesamten Donbass unter seine Kontrolle gebracht, noch die Regierung in Kiew gestürzt. Bei den Verhandlungen mit den Amerikanern hatte er im Dezember deutlich auf Zeit gespielt.
Putin baut darauf, dass der Ukraine und ihren Verbündeten die Luft und vor allem das Geld ausgeht, um diesen Krieg weiterführen zu können. Doch das ist eine gefährliche Wette. Russlands Präsident muss darauf hoffen, dass die Wirtschaft, die Bevölkerung und vor allem die von ihm gepriesenen Soldaten das mitmachen und seine Rechnung aufgeht.
