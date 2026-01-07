Kein Ende in Sicht: Ausblick 2026 zum Krieg in der Ukraine

Das Jahr 2025 brachte massive Verluste für Russland. Obwohl eine Verschlechterung auf beiden Seiten zu sehen ist, fehlen Anzeichen eines Zusammenbruchs. Wie könnte 2026 aussehen?

Im Jahr 2026 wird die Frontlinie im Ukraine-Krieg wahrscheinlich statisch bleiben. Quelle: ddp

Im gesamten Jahr 2025 besetzte Russland etwa 4.500 bis 4.800 Quadratkilometer ukrainisches Territorium, je nachdem, wie man die Gebiete der "Grauzone" berücksichtigt - das heißt jene, in denen keine Partei eine stabile Kontrolle ausübt. Die Fläche entspricht etwa einem Viertel von Rheinland-Pfalz. Für diesen marginalen Gebietsgewinn wurden 350.000 russische Soldaten getötet, verwundet oder gefangengenommen.

2026: Die Front bleibt statisch durch Dominanz der Drohnen

Im Jahr 2026 wird sich die Frontlinie wahrscheinlich nicht schneller bewegen. Dies liegt daran, dass sich die Hauptgründe für diese Langsamkeit nicht ändern werden: Die Frontlinie wird weiterhin von Tausenden von Drohnen gesättigt sein, was jede größere, nachhaltige Manöverkriegsoperation unmöglich macht.

Gelegentliche kleine Vorstöße sind möglich und werden auch stattfinden, aber größere Operationen sind derzeit kaum vorstellbar: Der Feind entdeckt und zerstört größere Formationen bereits während ihrer Aufstellung, sodass größere Angriffe gar nicht erst beginnen können. Zwar werden derzeit sehr schnell Lösungen zur besseren Drohnenabwehr im Frontbereich entwickelt, doch wird keine davon im Jahr 2026 in großem Maßstab verfügbar sein. Daher wird die Dominanz der Drohnen auf dem Schlachtfeld weiterbestehen.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Personalmangel der Ukraine bleibt

Der Personalmangel in der Ukraine ist zwar nach wie vor ein ernstes Problem, wird jedoch nicht zu einem größeren Zusammenbruch führen. Durch den verstärkten Einsatz von Drohnen und den geschickten Einsatz der knappen, aber vorhandenen Reserven ist das ukrainische Oberkommando in der Lage, die Front weitgehend stabil zu halten. Operative Fiaskos wie in Huliapole können vorkommen, aber auch kleinere Siege wie der in Kupjansk. Auf strategischer Ebene wird die Front stabil bleiben.

Stabile Finanzierung der Ukraine

Die Finanzierung der Ukraine ist für 2026 bereits weitgehend gesichert, da die EU am 18. Dezember 2025 zugestimmt hat, Kiew für die Jahre 2026 und 2027 90 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Dies sorgt für Stabilität auf makrofinanzieller Ebene in der Ukraine.

Rüstungsversorgung gesichert

Das Programm, mit dem westliche Länder die von der Ukraine benötigten Waffen aus den USA kaufen können, funktioniert und wird sich 2026 aus drei Hauptgründen durchsetzen:

Erstens ist es angesichts der bevorstehenden Zwischenwahlen in den USA unwahrscheinlich, dass die Trump-Regierung dieses Programm streichen oder aufheben wird, da die überwiegende Mehrheit der US-Wählerschaft die Unterstützung der Ukraine befürwortet.

Zweitens generiert das sogenannte PURL-Programm (Prioritized Ukraine Requirement List) erhebliche Einnahmen für die US-Rüstungsindustrie, sodass Fabriken sogar ihre Produktionsanlagen erweitern können.

Drittens hat die zweite Hälfte des Jahres 2025 gezeigt, dass die Ukraine durch das PURL-Programm im Kampf bleiben kann, sodass das Konzept seinen Hauptzweck erfüllt - daher besteht kaum Bedarf, es zu ändern. Da für 2026 keine größeren Wahlen in Europa zu erwarten sind, wird die Finanzierung des PURL-Programms höchstwahrscheinlich bestehen bleiben.

Resilienz der Ukrainer bleibt

Auch die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Gesellschaft, den Kampf fortzusetzen, wird sich durchsetzen. Zwar deuten alle verfügbaren Daten auf eine messbare Ermüdung hin, doch gibt es keine Anzeichen für einen Zusammenbruch der öffentlichen Meinung oder die Bereitschaft, einen Waffenstillstand zu akzeptieren, der die Interessen Russlands stark begünstigen würde.

Russische Kompromisse unter Putin unwahrscheinlich

Auf russischer Seite ist die Gesundheit von Präsident Wladimir Putin eine wichtige kurzfristige Variable. Unter der Annahme, dass er auch 2026 ungehindert regieren wird, ist es unwahrscheinlich, dass Russland den Krieg zu Bedingungen beendet, die deutlich hinter den maximalistischen Zielen Moskaus zurückbleiben.

Zwar hat die russische Wirtschaft tatsächlich zu kämpfen, insbesondere aufgrund der Angriffe auf die Ölexportinfrastruktur und der Sanktionen. Auch das Rekrutierungssystem kann mit den astronomischen Verlusten auf dem Schlachtfeld nicht vollständig Schritt halten. Doch bedeutet dies keineswegs, dass Russland seinen Angriffskrieg beenden müsste. Auch die militärische Ausrüstung wird bis Ende 2026 reichen. Der militärtechnologische Verfall im Bereich der schweren Waffen, der zumindest seit Mitte 2022 zu beobachten ist, wird sich fortsetzen, solange die Sanktionen bestehen bleiben, aber ein Zusammenbruch ist nicht absehbar.

Ohne überraschende Wende kein Ende des Krieges in Sicht

Insgesamt ist die wahrscheinlichste Prognose für das kommende Jahr, dass der Krieg mit der derzeitigen Intensität und seinem derzeitigen Zermürbungscharakter höchstwahrscheinlich weitergehen wird, sofern keine größeren Veränderungen vom Typ "Black Swan" eintreten (beispielsweise wenn Putin nicht mehr regieren kann).

