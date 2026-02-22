Ukraine: Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw

In Lwiw kam es in der Nacht zu mehreren Explosionen. Eine Polizistin starb, weitere Beamte wurden verletzt. Der Bürgermeister spricht von einem "Terroranschlag".

In der westukrainischen Stadt Lwiw gab es in der Nacht eine Serie von Explosionen, der Bürgermeister spricht von einem Terroranschlag. Dabei wurden mindestens 15 Menschen verletzt. 22.02.2026 | 0:19 min

In der westukrainischen Großstadt Lwiw ist es zu einer Serie von Explosionen gekommen. Eine Polizistin soll dabei getötet worden sein, mindestens 15 Menschen sollen verletzt worden sein, erklärte Bürgermeister Andrij Sadowyj auf Facebook. Er sprach von Terror.

Das war ein Terroranschlag. „ Andrij Sadowyj, Bürgermeister von Lwiw

Näheres zu den Hintergründen des Vorfalls war zunächst nicht bekannt.

Sicherheitskräfte offenbar zunächst wegen Notrufs zum vermeintlichen Einsatzort geeilt

Laut einem Reporter hatten sich die Explosionen kurz nach Mitternacht ereignet. Das Nachrichtenportal "Kyiv Independent" zitierte eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft, wonach die Sicherheitskräfte zunächst wegen eines Notrufs zum vermeintlichen Einsatzort geeilt seien.

Als sie dort ankamen, sei die erste Explosion ausgelöst worden - und eine zweite dann, als kurz darauf Verstärkung eintraf. Nicht alle Beamten hätten überlebt, teilte die ukrainische Nationalpolizei demnach mit. Bürgermeister Sadowyj sprach von einer 23-jährigen getöteten Polizistin.

Laut "Kyiv Independent" ereigneten sich die Explosionen in der Nähe der historischen Altstadt und zerstörten auch Fenster in der Umgebung.

Die Region Lwiw liegt im Westen der Ukraine an der polnischen Grenze. Die gleichnamige Stadt ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie vom EU-Gebiet entfernt.

Nachrichten | In eigener Sache : Bleiben Sie auf Stand mit dem ZDFheute Update Das Aktuellste zum Krieg in der Ukraine und weitere Nachrichten kompakt zusammengefasst als Newsletter - morgens und abends.

Quelle: dpa, AFP