Der Ausfall von Starlink- und Telegram-Kommunikationskanälen schwächt die russische Befehlskette. Die Ukraine nutzt dies für Gegenangriffe in der Region Saporischschja.

In Genf beginnen neue Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung. Indes erzielen ukrainische Truppen an der Front wieder größere Geländegewinne. 17.02.2026 | 3:26 min

Seit Ende der ersten Februarwoche führt die Ukraine einen kleinen Gegenangriff - tatsächlich sind es mehrere Gegenangriffe - westlich von Huliaipole in der Region Saporischschja durch. Diese Angriffe befreiten die zerstörten Dörfer Warwariwka und Ternuwate und führten zu einem Vorstoß entlang der Linie Vyshneve-Yehorivka hinter dem Rücken der russischen Streitkräfte. Innerhalb von etwa einer Woche befreite die Ukraine rund 200 Quadratkilometer, was den größten Gebietsgewinn darstellt, den Kiew seit der gescheiterten Gegenoffensive von 2023 erzielt hat.

Karte der Region Saporischschja: Nach dem Ausfall von Starlink und Telegram ist die russische Armee massiv geschwächt - die Ukraine nutzt das für Gegenangriffe. Quelle: ZDF

Ab etwa dem 14. Februar starteten die ukrainischen Streitkräfte einen weiteren Gegenangriff südlich und südöstlich von Saporischschja entlang der Küste des ehemaligen Nowa-Kachowka-Stausees. Selbst russische Quellen räumten ein, dass dieser zweite ukrainische Angriff um Stepnohirsk zunächst erfolgreich gewesen sei und die russischen Streitkräfte hinter den kleinen Fluss Janchakrak zurückdrängen könne.

Bei russischen Angriffen auf die Ukraine sind nach Angaben der Behörden zwei Menschen getötet worden. Allein in der Region Saporischschja hätte Russland in 24 Stunden 655 Angriffe ausgeführt. 14.02.2026 | 0:21 min

Ukraine nutzt russische Schwächung in der Kommunikation

Der Hauptgrund für den Erfolg dieser kleinen, aber gewagten ukrainischen Angriffe ist, dass die russischen Streitkräfte seit dem 5. Februar keinen Zugang mehr zu Starlink haben, nachdem Elon Musk die Kontrolle über die Nutzung des Systems in der Ukraine verschärft hatte.

Außerdem hat die Armee einen weiteren inoffiziellen, aber sehr wichtigen Kommunikationskanal verloren, seit die russische Kommunikationsbehörde Roskomnadzor damit begonnen hat, Telegram zu blockieren oder zu verlangsamen. Der fast zeitgleiche Verlust dieser beiden Kanäle führte zu ernsthaften Schwierigkeiten bei der Befehls- und Kontrollstruktur auf russischer Seite. Die Ukraine versucht, diese plötzlich entstandene Gelegenheit zu nutzen.

Elon Musk hat auf Bitten Kiews Maßnahmen gegen die unbefugte Nutzung seines Starlink-Systems durch Russland getroffen. Moskau hatte das System für eine Reihe von Drohnenangriffen eingesetzt. 10.02.2026 | 0:42 min

Die Autoren der Militäranalyse

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Größerer Durchbruch der Ukraine fraglich

Es ist dennoch äußerst unwahrscheinlich, dass eine dieser Operationen einen Durchbruch auf operativer Ebene erzielen wird. In Richtung Nowa Kachowka befinden sich nach wie vor russische Befestigungen und Minenfelder, die noch vor der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer 2023 errichtet und eingesetzt wurden. Diese Verteidigungsanlagen würden jede Offensive aufhalten, zu der die Ukraine derzeit in der Lage ist. Zweitens hat die Ukraine nach wie vor mit Personalmangel zu kämpfen, so dass Kiew nicht in der Lage ist, größere, nachhaltige Offensivoperationen durchzuführen.

Ukraine könnte russische Truppen zurückdrängen

Insgesamt ist das realistische Maximum, das die Operation in Nowa Kachowka erreichen kann, die russischen Truppen zurückzudrängen und so zu verhindern, dass die Stadt Saporischschja in Reichweite der russischen Rohrartillerie gerät. Was den Gegenangriff bei Huliaipole betrifft, so gelang es der ukrainischen Offensive eindeutig, die Russen daran zu hindern, weiter vorzustoßen. Sie zwangen diese, anzuhalten und ihre Reihen neu zu formieren. Kurz gesagt: Die Ukraine hat bereits Zeit gewonnen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Gewinne stabilisiert werden können.

