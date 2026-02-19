Gegenangriffe bei Saporischschja:Ukraine nutzt russische Schwächung nach Starlink-Ausfall
von Christian Mölling, András Rácz
Der Ausfall von Starlink- und Telegram-Kommunikationskanälen schwächt die russische Befehlskette. Die Ukraine nutzt dies für Gegenangriffe in der Region Saporischschja.
Seit Ende der ersten Februarwoche führt die Ukraine einen kleinen Gegenangriff - tatsächlich sind es mehrere Gegenangriffe - westlich von Huliaipole in der Region Saporischschja durch. Diese Angriffe befreiten die zerstörten Dörfer Warwariwka und Ternuwate und führten zu einem Vorstoß entlang der Linie Vyshneve-Yehorivka hinter dem Rücken der russischen Streitkräfte. Innerhalb von etwa einer Woche befreite die Ukraine rund 200 Quadratkilometer, was den größten Gebietsgewinn darstellt, den Kiew seit der gescheiterten Gegenoffensive von 2023 erzielt hat.
Ab etwa dem 14. Februar starteten die ukrainischen Streitkräfte einen weiteren Gegenangriff südlich und südöstlich von Saporischschja entlang der Küste des ehemaligen Nowa-Kachowka-Stausees. Selbst russische Quellen räumten ein, dass dieser zweite ukrainische Angriff um Stepnohirsk zunächst erfolgreich gewesen sei und die russischen Streitkräfte hinter den kleinen Fluss Janchakrak zurückdrängen könne.
Ukraine nutzt russische Schwächung in der Kommunikation
Der Hauptgrund für den Erfolg dieser kleinen, aber gewagten ukrainischen Angriffe ist, dass die russischen Streitkräfte seit dem 5. Februar keinen Zugang mehr zu Starlink haben, nachdem Elon Musk die Kontrolle über die Nutzung des Systems in der Ukraine verschärft hatte.
Außerdem hat die Armee einen weiteren inoffiziellen, aber sehr wichtigen Kommunikationskanal verloren, seit die russische Kommunikationsbehörde Roskomnadzor damit begonnen hat, Telegram zu blockieren oder zu verlangsamen. Der fast zeitgleiche Verlust dieser beiden Kanäle führte zu ernsthaften Schwierigkeiten bei der Befehls- und Kontrollstruktur auf russischer Seite. Die Ukraine versucht, diese plötzlich entstandene Gelegenheit zu nutzen.
Die Autoren der Militäranalyse
Größerer Durchbruch der Ukraine fraglich
Es ist dennoch äußerst unwahrscheinlich, dass eine dieser Operationen einen Durchbruch auf operativer Ebene erzielen wird. In Richtung Nowa Kachowka befinden sich nach wie vor russische Befestigungen und Minenfelder, die noch vor der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer 2023 errichtet und eingesetzt wurden. Diese Verteidigungsanlagen würden jede Offensive aufhalten, zu der die Ukraine derzeit in der Lage ist. Zweitens hat die Ukraine nach wie vor mit Personalmangel zu kämpfen, so dass Kiew nicht in der Lage ist, größere, nachhaltige Offensivoperationen durchzuführen.
Ukraine könnte russische Truppen zurückdrängen
Insgesamt ist das realistische Maximum, das die Operation in Nowa Kachowka erreichen kann, die russischen Truppen zurückzudrängen und so zu verhindern, dass die Stadt Saporischschja in Reichweite der russischen Rohrartillerie gerät. Was den Gegenangriff bei Huliaipole betrifft, so gelang es der ukrainischen Offensive eindeutig, die Russen daran zu hindern, weiter vorzustoßen. Sie zwangen diese, anzuhalten und ihre Reihen neu zu formieren. Kurz gesagt: Die Ukraine hat bereits Zeit gewonnen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Gewinne stabilisiert werden können.
