Dokumentarfilm bei der Berlinale:Wie leben junge Menschen aus Russland im Exil?
von Stefanie Hayn, Berlin
Sie wollen sich dem Regime nicht beugen und verlassen Russland. Der Dokumentarfilm "Ein russischer Winter" begleitet junge Russinnen und Russen, die ins Exil gegangen sind.
Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 stehen viele junge Russinnen und Russen vor einer schweren Entscheidung. Sich politisch zu äußern, kann schnell im Gefängnis enden. Jungen Männern droht die Einberufung. Für viele von ihnen ist Exil die einzige Wahl. Eine schwere Entscheidung, die manche Hals über Kopf treffen, oder treffen müssen.
Dokumentarfilm zeigt Leben im Exil
"Dem Regime wollen sie sich nicht unterwerfen. Sie lassen wirklich ihr Leben los und die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Oder Liebesgeschichten", so Filmemacher Patric Chiha. Genaue Zahlen, wie viele Russinnen und Russen nach Kriegsbeginn 2022 ihre Heimat verlassen haben, gibt es nicht. Regisseur Patric Chiha hat eine Gruppe junger Leute begleitet für seinen Dokumentarfilm "Un Hiver Russe", zu Deutsch "Ein russischer Winter".
Die meisten hat er relativ kurz nach ihrer Flucht in Istanbul getroffen, denn in die Türkei können sie mit ihren russischen Pässen leicht einreisen. Margarita, Yuri und ihre Freunde gehen ins Exil und hängen fest. Es gibt kein Zurück und es gibt auch keinen Ort, an dem sie sich angekommen fühlen. Die Zeit vergeht und nichts passiert.
Der Film begleitet sie beim Warten, denn das bestimmt ihr Leben.
Kreativität im Krieg kaum möglich
Margarita ist das Zentrum des Films. Über sie hat der Regisseur all die anderen Protagonisten kennengelernt. Die meisten aus eher kreativen Berufen. Es sind Künstler, Musiker, ein Journalist, erklärt der Filmemacher. Doch im Krieg scheint ihnen Kreativität kaum möglich.
Was sie jetzt eint, ist der Traum, neu anfangen zu können. Paris ist für sie eine Traumstadt, doch ein Visum ist nicht leicht zu bekommen. Der Dokumentarfilm lässt seinen Heldinnen und Helden Zeit. Zeit zum Nachdenken auch darüber, welche Ängste sie eigentlich umtreiben.
Film feiert auf der Berlinale seine Premiere
Auf der Berlinale erlebt der Film seine Premiere. Es ist eine französische Produktion von einem österreichischen Filmemacher, der in Frankreich lebt, gedreht zu großen Teilen in Istanbul mit jungen Russinnen und Russen als Hauptpersonen. Inzwischen haben alle ein Visum bekommen und leben in Paris. Sie sind zur Premiere nach Berlin gekommen.
Ohne Freundschaft, da sind sich alle einig, wäre diese Zeit kaum zu überstehen gewesen. Die Freunde wären in der Fremde zu einem Ersatz für die Familien geworden.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
Friedensverhandlungen in Genf:Selenskyj: Jedes Abkommen erfordert ein Referendummit Video2:00
Nachrichten | heute in Europa:Ukraine: Geländegewinne an der Frontvon Benjamin Daniel, Armin Coerper, Andreas KlinnerVideo3:26
Datenauswertung von US-Institut:Ukraine-Krieg: Größte Gelände-Rückgewinne Kiews seit 2023mit Video3:26
Mehr zur Berlinale
- Interview
Jurypräsident der Berlinale:Wim Wenders über Filme: "Es muss einen irgendwie umhauen"von Nadia Nasser und Sherin Al-Khannakmit Video3:46
Auszeichnung auf der Berlinale:Schauspieler Enno Trebs ist "European Shooting Star"Nadia Nasser, Berlinmit Video4:54
76. Berlinale eröffnet:Tränen und Standing Ovations: Ehrenbär für Michelle Yeohmit Video1:47
Erfolgreicher Regisseur:Wim Wenders wird Präsident der Berlinale-Jurymit Video1:11