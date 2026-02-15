Berlinale 2026 - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Berlinale 2026
|
Die Filmwelt blickt auf Deutschlands Hauptstadt. Dort öffnen vom 12. bis zum 22. Februar 2026 die 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin für Stars, Filmliebhaber, Branchenkenner und Interessierte ihre Tore. Tricia Tuttle ist die Intendantin der Berlinale. Es gibt im Rahmen der Berlinale rund 200 Filme aus vielen Ländern zu sehen.
Mit dem Goldenen Bären werden die Produzentinnen oder Produzenten des besten Films geehrt. Sieben Silberne Bären gehen an die Gewinner in Kategorien wie bester Schauspieler beziehungsweise beste Schauspielerin, bestes Drehbuch und bester Regisseur und beste Regisseurin. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Berlinale.
Mit dem Goldenen Bären werden die Produzentinnen oder Produzenten des besten Films geehrt. Sieben Silberne Bären gehen an die Gewinner in Kategorien wie bester Schauspieler beziehungsweise beste Schauspielerin, bestes Drehbuch und bester Regisseur und beste Regisseurin. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Berlinale.
Aktuelle Nachrichten zur Berlinale
Auszeichnung auf Berlinale:Schauspieler Enno Trebs ist "European Shooting Star"Nadia Nasser, Berlinmit Video4:54
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Berlinale: ZDF-Film "Rose" im Rennenvon Nadia NasserVideo1:33
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Stars und Überraschungen auf der Berlinalevon Nadia NasserVideo1:35
Nachrichten | heute journal update:Gelbe Briefe: Çatak im Berlinale-Wettbewerbvon Stephan MerseburgerVideo2:05
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Film "Gelbe Briefe" bei der Berlinalevon Stefan MerseburgerVideo1:32
Nachrichten | heute - in Deutschland:Die 76. Berlinale ist eröffnetvon Stefanie HaynVideo1:47
Internationale Filmfestspiele:Berlinale 2026 feierlich eröffnetVideo0:30
76. Berlinale eröffnet:Tränen und Standing Ovations: Ehrenbär für Michelle Yeohmit Video1:47
Filmfestival in Berlin:Berlinale 2026: Stars, Glamour und spannende FilmeSherin Al-Khannak, Berlinmit Video1:58
Nachrichten | heute journal update:Ausblick: Was am Donnerstag wichtig istVideo0:45
Nachrichten | hallo deutschland:Actors Night am Vorabend der Berlinalevon Ulrich LangerVideo0:42
Nachrichten | hallo deutschland:Vorfreude auf die 76. Berlinalevon Stefanie HaynVideo1:58
Hollywood-Legende und Oscar-Prämierung:Filmproduzent Arthur Cohn ist totmit Video0:37
Erfolgreicher Regisseur:Wim Wenders wird Präsident der Berlinale-Jurymit Video1:11
Nachrichten | hallo deutschland:Wim Wenders wird Berlinale-Jurypräsidentvon Ulrich LangerVideo1:11
Filmfestspiele:Abschluss der BerlinaleVideo1:38
Nachrichten | heute journal:Berlinale-Preis: Goldener Bär für "Drømmer"von Stephan Merseburger / Nadia NasserVideo2:12
Berlinale 2025:"Drømmer" gewinnt Goldenen Bärenmit Video1:38
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Die Berlinale geht zu Endevon Stefan MerseburgerVideo1:41
Das Filmfest geht zu Ende:Berlinale 2025: Schneefall, Kino und ein BabyStefanie Hayn, Berlin