Berlinale 2026 - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Berlinale 2026

|
Die Filmwelt blickt auf Deutschlands Hauptstadt. Dort öffnen vom 12. bis zum 22. Februar 2026 die 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin für Stars, Filmliebhaber, Branchenkenner und Interessierte ihre Tore. Tricia Tuttle ist die Intendantin der Berlinale. Es gibt im Rahmen der Berlinale rund 200 Filme aus vielen Ländern zu sehen.

Mit dem Goldenen Bären werden die Produzentinnen oder Produzenten des besten Films geehrt. Sieben Silberne Bären gehen an die Gewinner in Kategorien wie bester Schauspieler beziehungsweise beste Schauspielerin, bestes Drehbuch und bester Regisseur und beste Regisseurin. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Berlinale.

Aktuelle Nachrichten zur Berlinale

  1. Enno Trebs im Porträt mit grauer Mütze

    Auszeichnung auf Berlinale:Schauspieler Enno Trebs ist "European Shooting Star"

    Nadia Nasser, Berlin
    mit Video4:54
  2. Die Produzenten Tobias Walker und Johannes Schubert, die Schauspielerin Caro Braun, der Regisseur Markus Schleinzer, die Schauspieler Sandra Hüller und Godehard Giese sowie Moderator Michael Stütz.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Berlinale: ZDF-Film "Rose" im Rennen

    von Nadia Nasser
    Video1:33
  3. Haley Lu Richardson gibt Autogramme.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Stars und Überraschungen auf der Berlinale

    von Nadia Nasser
    Video1:35
  4. (Von links nach rechts) Der deutsche Regisseur Ilker Catak, die türkische Schauspielerin Ipek Bilgin, die türkische Schauspielerin Leyla Smyrna Cabas, die türkische Schauspielerin Ozgu Namal und der türkische Schauspieler Tansu Bicer posieren während eines Fototermins für den Film „Gelbe Briefe“, der im Wettbewerb der 76. Berlinale, Europas erstem großen Filmfestival des Jahres, in Berlin vorgestellt wurde.

    Nachrichten | heute journal update:Gelbe Briefe: Çatak im Berlinale-Wettbewerb

    von Stephan Merseburger
    Video2:05
  5. Berlin: Der Schriftzug «76. Berlinale» steht im Haus der Berliner Festspiele auf einem Plakat.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Film "Gelbe Briefe" bei der Berlinale

    von Stefan Merseburger
    Video1:32
  6. Berlinale Palast am Abend der Veranstaltung

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Die 76. Berlinale ist eröffnet

    von Stefanie Hayn
    Video1:47
  7. 12.02.2026, Berlin: Fans stehen am Eröffnungsabend der Berlinale bei Regen vor dem Berlinale Palast, wo der Film «No Good Men» Premiere feiert.

    Internationale Filmfestspiele:Berlinale 2026 feierlich eröffnet

    Video0:30
  8. Michelle Yeoh hält Trophäe

    76. Berlinale eröffnet:Tränen und Standing Ovations: Ehrenbär für Michelle Yeoh

    mit Video1:47
  9. Arbeiter stehen auf einem Podest und installieren an einer Hausfassade das Logo der Berlinale, einen roten Bären.

    Filmfestival in Berlin:Berlinale 2026: Stars, Glamour und spannende Filme

    Sherin Al-Khannak, Berlin
    mit Video1:58
  10. Ausblick Donnerstag

    Nachrichten | heute journal update:Ausblick: Was am Donnerstag wichtig ist

    Video0:45
  11. Actors Night am Vorabend der Berlinale

    Nachrichten | hallo deutschland:Actors Night am Vorabend der Berlinale

    von Ulrich Langer
    Video0:42
  12. Vorfreude auf die 76. Berlinale

    Nachrichten | hallo deutschland:Vorfreude auf die 76. Berlinale

    von Stefanie Hayn
    Video1:58
  13. Filmproduzent Arthur Cohn am 10.04.2018 bei der Filmpremiere zu "Das Etruskische Lächeln" in Berlin.

    Hollywood-Legende und Oscar-Prämierung:Filmproduzent Arthur Cohn ist tot

    mit Video0:37
  14. Filmregisseur Wim Wenders vor einer Szene aus seinem Film "Der Himmel über Berlin" beim Pressetermin zur immersiven Ausstellung "W.I.M. - Die Kunst des Sehens" am 30.07.2025 in der Bundeskunsthalle.

    Erfolgreicher Regisseur:Wim Wenders wird Präsident der Berlinale-Jury

    mit Video1:11
  15. Wim Wenders wird Berlinale-Jurypräsident

    Nachrichten | hallo deutschland:Wim Wenders wird Berlinale-Jurypräsident

    von Ulrich Langer
    Video1:11
  16. Regisseur Dag Johan Haugerud mit dem Goldenen Bär der Berlinale

    Filmfestspiele:Abschluss der Berlinale

    Video1:38
  17. Berlin: Fan Bingbing (vorn), Schauspielerin, steht auf dem Roten Teppich vor der Preisverleihung und der Abschlussgala im Berlinale Palast. Im Hintergrund stehen die Mitglieder der Jury mit Todd Haynes, Jurypräsident der 75. Berlinale, und Tricia Tuttle (beide M), Intendantin der Berlinale. Die 75. Internationalen Filmfestspiele Berlin finden vom 13. bis 23. Februar 2025 statt

    Nachrichten | heute journal:Berlinale-Preis: Goldener Bär für "Drømmer"

    von Stephan Merseburger / Nadia Nasser
    Video2:12
  18. Der norwegische Regisseur Dag Johan Haugerud

    Berlinale 2025:"Drømmer" gewinnt Goldenen Bären

    mit Video1:38
  19. Blick auf einen golden Bären mit Berlinale-Schriftzug, auf der Pressekonferenz der Internationalen Jury im Rahmen der 75. Berlinale.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Die Berlinale geht zu Ende

    von Stefan Merseburger
    Video1:41
  20. Schnee fällt am Eröffnungsabend der Berlinale auf dem Roten Teppich vor dem Berlinale-Logo.

    Das Filmfest geht zu Ende:Berlinale 2025: Schneefall, Kino und ein Baby

    Stefanie Hayn, Berlin