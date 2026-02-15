Berlinale 2026 - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Berlinale 2026 |

Die Filmwelt blickt auf Deutschlands Hauptstadt. Dort öffnen vom 12. bis zum 22. Februar 2026 die 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin für Stars, Filmliebhaber, Branchenkenner und Interessierte ihre Tore. Tricia Tuttle ist die Intendantin der Berlinale. Es gibt im Rahmen der Berlinale rund 200 Filme aus vielen Ländern zu sehen.



Mit dem Goldenen Bären werden die Produzentinnen oder Produzenten des besten Films geehrt. Sieben Silberne Bären gehen an die Gewinner in Kategorien wie bester Schauspieler beziehungsweise beste Schauspielerin, bestes Drehbuch und bester Regisseur und beste Regisseurin. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Berlinale.