Politik

Berlinale: Schneider geht wegen propalästinensischer Rede

Regisseur Alkhatib mit Statement:Schneider kritisiert propalästinensische Rede bei Berlinale

|

Bei der Abschlussgala der Berlinale hat auch Politik eine Rolle gespielt. Minister Schneider verließ den Saal, als ein Preisträger Berlin Beteiligung am Völkermord vorwarf.

Abdallah Alkhatib hält bei der Berlinale-Abschlussgala eine palästinensische Flagge hoch.

Der Regisseur Abdallah Alkhatib wurde bei der Berlinale ausgezeichnet und nutzte die Preisverleihung für ein politisches Statement.

Quelle: dpa

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat sich von einer propalästinensischen Rede bei der Preisverleihung der Berlinale distanziert. Er sei als einziger Vertreter der Bundesregierung bei der Gala gewesen, teilte ein Sprecher seines Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit. Während der Rede des syrisch-palästinensischen Filmemachers Abdallah Alkhatib habe Schneider den Saal verlassen.

Ilker Catak nimmt goldenen Bären entgegen

Der Goldene Bär für den besten Film auf der 76. Berlinale geht an "Gelbe Briefe" von Ilker Çatak. Das entschied die Jury um den deutschen Regisseur Wim Wenders.

21.02.2026 | 2:31 min

Alkhatibs Film "Chronicles From the Siege" wurde als bestes Spielfilmdebüt ausgezeichnet. Der Filmemacher warf der deutschen Regierung auf der Bühne vor, sie sei Partner "des Völkermords im Gazastreifen". "Bundesminister Schneider hält diese Aussagen für nicht akzeptabel", teilte der Sprecher mit.

Mit palästinensischer Flagge auf der Bühne

Israel streitet ab, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen - das ist auch die Position der deutschen Regierung - und spricht von Selbstverteidigung nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober 2023.

Frau spricht auf der Bühen und hält ein Manuskript in den Händen.

Als Reaktion auf einen offenen Brief mehrerer Filmschaffender zum Nahostkonflikt hat Berlinale-Chefin Tricia Tuttle Zensurvorwürfe zurückgewiesen.

20.02.2026 | 1:49 min

Alkhatib, der eine palästinensische Flagge mit auf die Bühne brachte, sagte, eines Tages werde es ein wunderbares Filmfestival in Gaza geben. "Wir werden uns an jeden erinnern, der an unserer Seite stand, und wir werden uns an jeden erinnern, der gegen uns war", sagte er. "Ein freies Palästina von jetzt bis ans Ende der Welt." Im Saal waren Applaus und auch Zwischenrufe zu hören.

Die aspekte-Moderatoren Katty Salié und Jo Schück stehen vor dem Berlinale Palast auf dem roten Teppich. Hinter ihnen ist die Absperrung und das Blitzgewitter der Fotografen sowie das leuchtende Berlinale-Logo zu sehen. Jo Schück hält einen goldenen Bären in der ausgestreckten Hand.

Die Berlinale hat Glamour und große Filmkunst – wie genau bringt ein Festival das alles zusammen? aspekte mit internationalen Stars und einem Blick hinter die Kulissen.

21.02.2026 | 47:00 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, unter anderem das heute journal am 21.02.2026 ab 21:45 Uhr sowie aspekte am 21.02.2026 ab 00:20 Uhr.
