Berlinale-Bilanz: Winterwetter, tolle Filme und ein Spagat

Zehn Tage Berlinale gehen zu Ende. Heute Abend wird noch der "Goldene Bär" verliehen, und der rote Teppich wird wieder eingerollt. Eine Bilanz des Filmfestes.

Die internationalen Filmfestspiele in Berlin dauern bis zum 22. Februar an. Ein Blick auf besondere Filme und die Highlights im Jahr 2026. 20.02.2026 | 4:18 min

Roter Teppich, großer Auftritt, jede und jeder versucht, sich bestens zu präsentieren. Das Team des Films "Good Luck, Have Fun, Don't Die" nutzt den Moment sportlich. Sam Rockwell, legt mit seinen 57 Jahre einen Spagat hin, gemeinsam mit Kollegin Haley Lu Richardson.

Schauspieler Sam Rockwell und seine Kollegin Haley Lu Richardson beim Spagat auf dem roten Berlinale-Teppich Quelle: laif

Immer wieder mal wird gemeckert, dass es den Berlinale-Teppichen an Prominenz fehle, aber neben dem gefühlten Klassentreffen der deutschen Filmschaffenden zur Eröffnung, kam auch Michelle Yeoh, die einen Ehrenbären bekam. Und wer einen Film auf dem Festival platziert hat, scheint auch von auswärts gern selbst vorbeizukommen, um das Werk vorzustellen.

Wir fühlen uns geehrt, hier bei der Berlinale zu sein, und ich denke, der Film hat seinen richtigen Platz gefunden. Denn bei der Berlinale gibt es Filme, die sich mit Menschen und dem, was sie in ihrem Leben durchmachen, beschäftigen. „ Juliette Binoche, Schauspielerin

Die malaysische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh erhält den Goldenen Ehrenbären der Berlinale. Wir sprechen mit ihr. 12.02.2026 | 8:01 min

Filmpromis wie Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Callum Turner und Pamela Anderson treten im Berlinale-Wettbewerb an. Andere Werke wie die von Ethan Hawke oder auch Amanda Seyfried laufen außerhalb des Wettbewerbs.

Ich war so angenehm überrascht davon, wie sehr die Menschen das Festival lieben, (…) und wie abenteuerlustig ihr Geschmack ist. „ Amanda Seyfried, Schauspielerin

Hollywood-Star Amanda Seyfried und der Schauspieler Max Riemelt präsentieren auf der Berlinale ihre neuen Filme. Auch Ethan Hawke glänzt auf dem roten Teppich. 19.02.2026 | 2:34 min

Sandra Hüllers' Film gehört zu den Favoriten für den "Goldenen Bären"

Auch Sandra Hüller hat ihren Film präsentiert. Der deutsche Weltstar spielt "Rose", in der gleichnamigen ZDF-Koproduktion, die von vielen Kritikern als Favorit gehandelt wird.

Für mehr Freiheit verkleidet sich Rose als Mann, lebt im 30-jährigen Krieg jahrelang als Soldat. Die Geschichte erzählt, wie Rose sich als Bauer niederlässt und ihr Geheimnis in Gefahr gerät. Ein österreichisch-deutscher Historienfilm mit Gegenwartsbezug.

Ich habe natürlich auch über Menschen heute nachgedacht, die diese Art von Camouflage auch machen müssen, um irgendwo in dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden. Leider ist ja die Bedrohung für Menschen, die scheinbar nicht in diese Gesellschaft passen, wieder größer geworden. „ Sanda Hüller, Schauspielerin

In Berlin dreht sich gerade alles um Filme und ihre Stars. Im Wettbewerb sind auch drei ZDF-Koproduktionen, darunter "Rose" mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. 15.02.2026 | 1:33 min

Auch die britisch-amerikanische Produktion "Queen at Sea" halten Kritikerinnen und Kritiker für preisverdächtig. Juliette Binoche als Tochter einer Demenzkranken vor großen Herausforderungen. "Gelbe Briefe" von Ilker Catak, auch ein Wettbewerbsfilm mit Bären-Chancen und einem schon jetzt glücklichen Regisseur.

Es war immer mein Traum hier mal zu sein mit dem Film, deswegen erfüllt sich gerade ein Traum, ich kann es nicht anders sagen. „ Ilker Çatak, Regisseur

Eine ZDF-Koproduktion über ein Künstlerpaar in der Türkei, das die Willkür des Staates erlebt. Über allem die Frage, was ist wichtiger, die eigenen Ideale oder ein bequemes Leben.

Großer Endspurt auf der 76. Berlinale. Wer sind die Preiskandidaten für den goldenen und die silbernen Bären? 20.02.2026 | 1:54 min

22 Filme laufen im Wettbewerb und fast jeder kann eine Lieblingsgeschichte finden: Vielleicht das wilde Fest in Guinea-Bissau, die Verstrickungen in der thüringischen Kleinstadt, oder auch die Rückkehr eines Kunstkenners in seine bulgarische Heimat. Es blättern sich Storys aus aller Welt auf.

Berlinale bedeutet oft auch: Filmfest bei schlechtem Wetter

Anders als beim Filmfest in Cannes oder in Venedig spielt auch das Wetter in Berlin eine tragende Rolle, sorgt für umfänglichen Gesprächsstoff. Und so hat der Berliner Himmel auch diesmal wieder alle Register gezogen.

Zur Eröffnung hat es so geregnet, dass sich nur wenige der sorgsam frisierte Filmgrößen zum Autogramme schreiben zu den tropfenden Fans wagten. Dann schneite der Potsdamer Platz recht hübsch ein und als der Himmel danach aufklarte, zog eine Eiseskälte mit tiefen Minusgraden um die Ecken.

Zur Preisverleihung soll es wieder ein bisschen wärmer werden. Gut für alle, die noch einmal über den Teppich schreiten, aber zur Berlinale weiß man ja nie.

Es wurde auch wieder gestritten auf dieser Berlinale, darüber wie mit den Konflikten der Welt, besonders dem in Gaza, umzugehen ist. Fragen, Antworten, ein offener Brief, Interviews. Kein Abschluss, die Diskussion wird sicher weiter gehen. Im Kino wurde gestaunt, gelacht und auch geweint, und nicht nur einmal zog sich ein leises Schnarchen durch die Reihen.

Als Reaktion auf einen offenen Brief mehrerer Filmschaffender zum Nahostkonflikt hat Berlinale-Chefin Tricia Tuttle Zensurvorwürfe zurückgewiesen. 20.02.2026 | 1:49 min

Aber oft gab es auch in diesem Jahr von ganzem Herzen Applaus. Jetzt geht es um die Preise. Die 22 Wettbewerbsfilme hoffen jetzt auf den goldenen oder einen der sieben silbernen Bären.