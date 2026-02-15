Vom Kinderdarsteller im Oscar-nominierten Film "Das weiße Band" zum "European Shooting Star" der Berlinale: Enno Trebs bekommt den begehrten Preis für Jungschauspieler.

Der deutsche Schauspieler Enno Trebs ist "European Shooting Star" 2026. Er spricht am Rande der Berlinale über die Bedeutung des Preises, seinen Werdegang und aktuelle Filmprojekte. 13.02.2026 | 4:54 min

Es werden aufregende Tage für Schauspieler Enno Trebs. An diesem Montag werden im Rahmen der Berlinale zehn europäische Shooting Stars ausgezeichnet als beste Nachwuchstalente der Filmbranche. Für Deutschland ist das in diesem Jahr Trebs, geboren am 5. Oktober 1995 in Berlin, aufgewachsen im Berliner Umland. Eine tolle Kindheit, wie er sagt, mit vielen Geschwistern. Da sei immer was los gewesen, er habe das sehr genossen.

Was er gesagt habe, als er die Nachricht bekam, dass er der deutsche "Shooting Star" 2026 wird? "Danke, danke, danke, hab ich gesagt", erzählt Trebs. "Man wird ja von so einer Jury ausgewählt, also es sind ganz viele Leute, die einem da einen Push geben müssen. Und da war ich erstmal sehr dankbar."

Jury: "Intensiver, präziser Schauspieler"

Ausgewählt wurde er für seine Leistung im Film "Morgen war Krieg", eine Dystopie über ein Europa, das politisch auseinandergebrochen ist. Im Film wird Deutschland von Rechtspopulisten regiert, es droht Krieg. Jonas, gespielt von Enno Trebs, soll eingezogen werden.

Er begeht daraufhin Fahnenflucht, um für seine kleine Schwester da sein zu können. Die Jury beschreibt ihn als "intensiven, präzisen Schauspieler, der jugendliche Energie mit einer ausgeprägten Reife" verbinde. Jetzt kommen auf der Berlinale viele Pressetermine und Treffen mit Casting-Agenturen, Regisseuren oder Produzenten der europäischen Filmbranche auf ihn zu.

Der "European Shooting Star"-Award ist eine Auszeichnung, die schon oft als Sprungbrett für große Karrieren diente. Unter den Preisträgern der vergangenen Jahre: Daniel Brühl, Max Riemelt, Jella Haase, Albrecht Schuch, Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu oder internationale Stars wie Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig und Carey Mulligan aus Großbritannien.

Oscar-Nominierung für "Das weiße Band"

Zum Schauspiel kam Enno Trebs früh, schon seine zweite Filmrolle war gleich ein Welterfolg: "Das weiße Band" (2009) von Michael Haneke. Der Film gewann die Goldene Palme auf den Filmfestspielen in Cannes und wurde für den Oscar nominiert.

Das war eine super aufregende Zeit, weil das ein Riesenprojekt war, aber das schnallt man ja nicht mit elf oder so. „ Enno Trebs, Schauspieler

Zwei Kolleginnen aus "Das weiße Band" seien ebenfalls als "European Shooting Stars" ausgezeichnet worden: Maria Dragus und Leonie Benesch.

Vorfreude auf die Berlinale 2026

"Ich glaube, am meisten freue ich mich auf die Kolleginnen und Kollegen, auf die anderen 'Shooting Stars' aus verschiedenen europäischen Ländern. Und ich habe mir sagen lassen, dass das so eine leichte Klassenfahrt-Mentalität haben wird. Und ich habe mich immer auf Klassenfahrten gefreut", sagt Enno Trebs.

Trebs studierte Schauspiel an der renommierten Hochschule Ernst Busch, war Ensemble-Mitglied im Deutschen Theater Berlin und spielte viele Fernseh- und Kinorollen. Immer wieder engagierte ihn Regisseur Christian Petzold, etwa für "Undine" oder "Roter Himmel", mit dem Petzold 2023 einen Silbernen Bären, den Großen Preis der Jury, gewann.

Er freut sich jetzt auf aufregende Tage auf dem Filmfest. Auch wenn er schon auf dem roten Teppich am Berlinale Palast gestanden hat, vor der Gala der "European Shooting Stars" und dem Posieren für Fernsehteams und Fotografen ist er etwas nervös: "Ich glaube, es gibt Menschen, die mehr dafür geboren sind als ich, aber ich gebe mein Bestes und ich kann das auch genießen. Aber ich bin auch aufgeregt."

