Simon Verhoeven verfilmt den Meyerhoff-Bestseller "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" mit seiner Mutter Senta Berger (84) in einer der Hauptrollen. Ein Familienprojekt.

Simon Verhoeven steht mit einem neuen Film in den Startlöchern: Mit "Ach diese Lücke" holt der Regisseur auch wieder seine Mutter Senta Berger vor die Kamera. Wir blicken hinter die Kulissen. 28.01.2026 | 2:29 min

Kurz vor der Premiere stürzt Senta Berger, wird operiert und derzeit in einem Hamburger Krankenhaus behandelt. Für Simon Verhoeven ein schmerzhafter Moment - ausgerechnet jetzt, da ihr gemeinsamer Film ins Kino kommt, der von Verlust, Familie und den Lücken im Leben erzählt. Die Bestsellerverfilmung "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" ist nach dem Tod seines Vaters Michael Verhoeven († 22. April 2024) entstanden.

ZDFheute: Simon Verhoeven, der Roman "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" hat viele Leser bewegt und auch Sie - wie Sie sagen - sofort gepackt. Was hat Sie an diesem Buch so berührt?

Simon Verhoeven: Ich liebe das Buch einfach. Ich habe das Buch gelesen und habe so viel gelacht beim Lesen und war auch so berührt und hatte Tränen in den Augen. Wann liest man schon mal so ein Buch, wo man laut lachen muss und dann wieder Tränen in den Augen hat.

Ich habe mir gedacht, das wäre ein toller Film und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn dann machen durfte. Es geht natürlich auch um Themen, die mir nahe gehen, um einen jungen Mann, der nach einem großen Verlust versucht, sich selbst zu finden. Und diese Lücken, die dieses Leben schlägt in unsere Herzen, dem habe ich mich sehr nahe gefühlt, weil mein Vater eben auch nicht mehr da ist.

ZDFheute: Sie haben Ihren Vater, den Filmemacher Michael Verhoeven, ein Jahr vor Drehbeginn des Filmes verloren. Wie sehr hat Sie diese Lücke bei der Arbeit beeinflusst?

Verhoeven: Der Tod meines Vaters hat uns extrem beeinflusst, weil man einfach in einer anderen emotionalen Verfassung ist. Man ist verletzlicher, man hat andere Antennen, man ist sensibler, man ist tiefer gelegter. Alles, was mit diesem Film zu tun hat, hätte ich vor fünf, sechs Jahren anders gemacht. Jetzt habe ich einen anderen Zugang zu dieser Thematik, zu der Tiefe und Sensibilität, mit der Meyerhoff diese Geschichte schreibt. Ich glaube, das hat dem Film gut getan, dass es zum richtigen Zeitpunkt in unser Leben kam.

Den dritten Band der Meyerhoff'schen Familiengeschichte verfilmt Simon Verhoeven mit Bruno Alexander als "Joachim" und Senta Berger als dessen Großmutter. Ab 29. Januar im Kino. 27.01.2026 | 2:45 min

ZDFheute: Ihre Mutter, Senta Berger, spielt eine der Hauptrollen. Sie hatte zu Beginn große Zweifel, ob sie die Großmutter Inge spielen soll. Wie haben Sie sie überzeugt?

Verhoeven: Meine Mutter hat immer Zweifel, wenn sie Rollenangebote bekommt. Sie braucht Zeit, um sich damit zu beschäftigen und zu wissen, ob sie dafür richtig ist. Sie wollte dieser Rolle gerecht werden. Es gibt eine echte Inge Birkmann, die sie da spielt, das ist eine lebende Person gewesen.

Sie liebt den Roman, wollte diesem gerecht werden und auch Joachim Meyerhoff nicht enttäuschen. Am Ende haben wir sie alle ermutigt. Mein Vater, er hat, als er noch gelebt hat, zu ihr gesagt, das musst du spielen, das wird Deine Rolle und auch Joachim Meyerhoff selbst hat ihr gesagt, er glaubt, es wäre eine tolle Idee.

ZDFheute: Gedreht wurde der Film ein Jahr nach dem Tod Ihres Vaters 2025. Für Ihre Familie, besonders für Ihre Mutter, muss das eine sehr große Herausforderung und ein sehr intensive Zeit gewesen sein.

Verhoeven: Ja. Gerade für meine Mutter, die 84 Jahre alt ist und ihren Mann verloren hat, ist es ungemein schön gewesen, ein solches Projekt zu haben. Sie hat es eine schöne Betäubung genannt, weil der Schmerz nicht weggeht, die Lücke wird nicht dadurch gefüllt. Es ist keine Therapie.

Meine Mutter wird den Tod meines Vaters nicht mehr bewältigen. Sie wird mit dieser Lücke leben müssen. Und wir alle haben diese Lücken im Leben, mit denen wir leben müssen, sei es der Verlust von Menschen oder von Träumen.

ZDFheute: Kurz vor der Premiere dann der Unfall Ihrer Mutter Senta Berger. Wie geht es ihr jetzt?

Verhoeven: Es ist natürlich total bitter gewesen, der Unfall jetzt. Schade, dass sie das alles verpasst, die Premieren und diesen Film mit 600 Leuten im Kino zu sehen nach so viel Arbeit. Aber die Hauptsache ist, es geht ihr besser. Sie hat die OP gut überstanden und sie ist zäh und eine Kämpferin. Sie wird schon wieder auf die Beine kommen.

Senta Berger ist kurz vor einem Auftritt gestürzt und hat sich einen Oberschenkelbruch zugezogen, bestätigte ihr Sohn der dpa. Er sagte auch, dass es ihr nach einer OP gut gehe. 19.01.2026 | 0:35 min

ZDFheute: Sie nennen diesen Film Ihren bislang emotionalsten. Warum?

Verhoeven: Mit Abstand. Es ist mein emotionalster Film, weil er Themen behandelt, die von großer emotionaler Tiefe sind. Dieser Roman ist von einer herzzerreißenden Emotion und gleichzeitig einer Lebenslust. Das ist eine Sprungfeder gewesen, von der ich als Autor und Regisseur wahnsinnig hochspringen konnte.

ZDFheute: Was wünschen Sie sich, sollen die Menschen fühlen, wenn sie aus dem Kino gehen?

Verhoeven: Sie sollen den Film einfach lieben und sagen, den schauen wir uns nochmal an. Sie sollen noch Tränen in den Augen haben, vor Lachen und vor Weinen.

Kurzbiografie Simon Verhoeven ist Regisseur und Drehbuchautor. Er wurde mehrfach mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet, ebenso mit dem Deutschen Filmpreis. Seinen Kinofilm "Willkommen bei den Hartmanns" sahen 2016 mehr als 3,8 Millionen Zuschauer.

Christiane Lange ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Bayern.