Blockbuster, Sci-Fi, Romantik: Die Highlights des Kinojahrs 2026

Neue Filme, neue Serien:Blockbuster, Sci-Fi, Romantik: Das kommt 2026 in die Kinos
Sandwürmer, Außerirdische, ein trojanisches Pferd: Das Kinojahr 2026 verspricht jede Menge epische Blockbuster, aber auch Autorenfilme und etwas Romantik. Ein Überblick.
Das Filmjahr endete mit einer Hiobsbotschaft: Streaming-Riese Netflix könnte bald das traditionsreiche Hollywood-Studio Warner Bros. übernehmen. Befürchtet wird, dass ein noch deutlich größeres Filmsortiment von Netflix gravierende Folgen für die Kinos haben könnte.
Auch im kommenden Jahr hat sich Netflix wieder einige potenzielle Hochkaräter gesichert. "Narnia" etwa, den vierten Film aus der Fantasy-Reihe "Die Chroniken von Narnia". Regie führt Greta Gerwig, die sich bereits in "Barbie" an einer Mischung aus Franchise-Pflichterfüllung und Indie-Sensibilität versuchte.
David Fincher kehrt 2026 mit "The Adventures of Cliff Booth" zurück. Einem von Quentin Tarantino geschriebenen Spin-off zu seinem Film "Once Upon a Time... in Hollywood". Er widmet sich der Vorgeschichte des draufgängerischen Stuntmans Cliff (Brad Pitt), und es wird gemunkelt, dass auch Leonardo DiCaprio und Margot Robbie noch einmal in ihre Rollen schlüpfen.
Bei Konkurrenz offenbar weniger Prestigefilme
Bei der Streaming-Konkurrenz scheint die Zahl der prestigeträchtigen Filme ein wenig zurückzugehen: Von Amazon Studios erscheint das Science-Fiction-Abenteuer "Project Hail Mary", in dem Ryan Gosling als Astronaut die Welt retten muss und dabei auf die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller trifft.
J.J. Abrams, Mitschöpfer der Mystery-Serie "Lost" und zuletzt Regisseur diverser "Star-Wars"- und "Star-Trek"-Filme, hat mit "Ghost Writer" einen Horrorfilm für Amazon gedreht, in dem ein frisch vermähltes Paar von einem übernatürlichen Wesen bedroht wird.
Füllen Christopher Nolan und Steven Spielberg die Kinos?
Die Angst vor dem großen Kinosterben ist laut einer Erhebung aus dem Sommer 2025 nur bedingt begründet. Zwar gingen in der ersten Jahreshälfte die Zuschauerzahlen leicht zurück, die Zahl der Kinos bleibt jedoch vorerst stabil. Die Einbußen könnten etwas mit dem Mangel an zugkräftigen Filmen zu tun haben.
Ein Hoffnungsträger ist mal wieder Christopher Nolan ("Oppenheimer"), der es erfahrungsgemäß beherrscht, den Kinobesuch als Ereignis zu verkaufen. Mit seinem 250 Millionen Dollar teuren, auf dem gleichnamigen Epos von Homer basierenden Großprojekt "Die Odyssee" versammelt er eine hochkarätige Besetzung um Matt Damon und hat erneut im epischen Analog-Format 70mm gedreht.
Spielberg und Scott auch wieder zurück
Nach den für ihn vergleichsweise "kleinen" Filmen "West Side Story" und "Die Fabelmans" hat sich Steven Spielberg mal wieder einen Science-Fiction-Blockbuster vorgenommen: "Disclosure Day" erzählt von einer Alien-Invasion und ist die 30. Zusammenarbeit zwischen Spielberg und seinem mittlerweile 93 Jahre alten Stammkomponisten John Williams.
Und ganz wichtig natürlich: Dune Teil 3 - "Dune: Messiah" spielt viele Jahre nach dem zweiten Teil. Auf Arakis sind wieder dabei: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson und Javier Bardem.
Der mit seinen 88 Jahren nimmermüde Ridley Scott hat gleich eine Vielzahl neuer Projekte in Vorbereitung. Im Frühjahr startet "The Dog Stars", ein Science-Fiction-Actionfilm über den verwitweten Überlebenden einer tödlichen Pandemie.
Der kommende Sommer dürfte somit wieder anspruchsvolles Spektakel-Kino jenseits von Remakes und Franchises bieten - eine Sparte, die heutzutage nicht mehr allzu oft bedient wird.
Viel internationales Autorenkino
Nicht mehr in der eigenen Muttersprache zu drehen, kann für Regisseure die Möglichkeit bieten, ein größeres Publikum zu erreichen und auch die Auswahl an potenziellen Schauspielern zu vergrößern. Mit "Out of This World" hat nun auch der exzentrische Regie-Querkopf Albert Serra zum ersten Mal auf Englisch gedreht.
In dem Film, der von einer US-Delegation handelt, die in Russland eine Lösung für den Ukraine-Krieg finden soll, spielen unter anderem Riley Keough und F. Murray Abraham mit.
Auch Regisseurin Emerald Fennell, die zuletzt mit "Promising Young Woman" und "Saltburn" von sich reden machte, hat einen neuen Film am Start: Mit "Wuthering Heights" legt sie eine Neuverfilmung des Romanklassikers von Emily Brontë vor, in der Margot Robbie und Jacob Elordi die Hauptrollen spielen.
Und rechtzeitig zur Berlinale könnte Pedro Almodovars neuer Film "Bitter Christmas" fertig werden, in dem eine Frau nach dem Tod ihrer Mutter den eigenen Partner zurücklässt, um nach Lanzarote zu fliehen.
