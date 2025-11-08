  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Josef Hader über seine Rolle im neuen ZDF-Film "Sturm kommt auf"

Interview

ZDF-Zweiteiler "Sturm kommt auf":Josef Hader: "Auf eine sehr unangenehme Weise aktuell"

|

Trotzige Rollen sind sein Ding, so eine spielt der österreichische Kabarettist Josef Hader auch im ZDF-Zweiteiler "Sturm kommt auf". Warum er sich mit der Rolle verbunden fühlt.

Josef Hader bei den Dreharbeiten von Sturm kommt auf

Als nach dem Ersten Weltkrieg die Frustration um sich greift, gerät ein einfacher Schuster (Josef Hader) in den Strudel politischer Gesinnungen.

07.11.2025 | 4:10 min

Ob als kauziger Pfarrer, grantelnder Kommissar oder nun als Schuster im Film "Sturm kommt auf" - Josef Hader verkörpert Figuren, die mit sich und der Welt ringen. Im ZDFheute Interview spricht der österreichische Künstler über sein Harmoniebedürfnis, seinen Kampf mit sich selbst und warum man als Kabarettist keine Angst haben sollte.

ZDFheute: Herr Hader, im Film spielen Sie die Rolle des Schusters Julius Kraus, der ein zurückgezogenes Leben auf dem Land führt. Was hat Sie an dieser Rolle fasziniert?

Josef Hader: Mich hat interessiert, dass das eine Figur ist, die eigentlich ein halbes Leben lang verstecken möchte, wer sie ist. Aber irgendwann im Laufe der Zeit entwickelt der Schuster dann diesen Trotz, der immer mehr dazu führt, dass er der wird, der er eigentlich ist.

Und ich mag diesen Trotz. Mir liegt das, weil ich selber wahrscheinlich auch ziemlich trotzig bin.

Josef Hader, Kabarettist und Schauspieler

Preisverleihung Ernst Lubitsch Preis 2025
Quelle: dpa

… ist österreichischer Kabarettist, Schauspieler und Regisseur. Er wurde mit Programmen wie "Hader muss weg" bekannt und prägte das österreichische Kabarett mit bitterkomischen und gesellschaftskritischen Figuren.

ZDFheute: Trotzig sind Sie also. Was sehen Sie noch für Parallelen mit Ihrer Figur?

Hader: Ich bin so wie der Schuster im Grund ziemlich feig und gehe Konflikten aus dem Weg. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch, der versucht, über den Humor mit seinen Mitmenschen zurechtzukommen. Und manchmal lasse ich mich auch zu etwas überreden, was ich gar nicht will.

Man könnte also sagen, auch ich führe einen lebenslangen Kampf, der zu werden, der ich bin.

Josef Hader, Kabarettist und Schauspieler

In diesem Sinn hoffe ich sehr auf den Altersstarrsinn, dass der mich noch ein bisschen kantiger macht.

Josef Hader erhält den Ernst-Lubitsch-Preis

Für seinen Film "Andrea lässt sich scheiden" erhält Josef Hader den Ernst-Lubitsch-Preis in Berlin. Nicht nur übernahm er Regie und Drehbuch, sondern auch eine eigene Rolle in der Komödie.

30.10.2025 | 0:31 min

ZDFheute: Sie haben die Atmosphäre am Set als besonders beschrieben. Was brauchen Sie, um wirklich gut arbeiten zu können?

Hader: Zum Beispiel diese besondere Atmosphäre von Regisseur Matti Geschonneck bei diesem Projekt: Das war großartig.

Ich kann ja nicht spielen, wenn da ein Regisseur am Set herumschreit.

Josef Hader, Kabarettist und Schauspieler

Da geh’ ich ein wie eine Blume ohne Wasser. Der Matti hat auf alle Fälle ein Spezialmittel, mit dem er uns alle gegossen hat, dadurch sind wir aufgeblüht.

Porträtfoto eines Mannes mit Glatze und runder Brille.

Matti Geschonneck im Gespräch über seinen historischen Zweiteiler, in dem er davon erzählt, wie der Faschismus in die bayerische Provinz einzog.

07.11.2025 | 6:03 min

ZDFheute: Der Film beruht auf dem Roman "Unruhe um einen Friedfertigen" des bayerischen Schriftstellers Oskar Maria Graf. Kannten Sie das Buch?

Hader: Graf ist in Bayern ein Begriff, in Österreich weniger. Er beschreibt ein bayerisches Dorf in der Zwischenkriegszeit, in der Ideologien über Menschen hereinbrechen. Alle Gewissheiten, die man damals aus der Kaiserzeit hatte, sind vollkommen weggebrochen.

Das hat viel zu tun mit unserer Gegenwart. Es ist auf eine sehr unangenehme Weise aktuell.

Josef Hader, Kabarettist und Schauspieler

"Sturm kommt auf" - Am 10. November um 20:15 Uhr im ZDF und schon jetzt im ZDF Streaming-Portal:

"Sturm kommt auf": Schuster Julius Kraus (Josef Hader) und Silvan Heingeiger (Sigi Zimmerschied) stehen vor einer Holzwand nebeneinander und schauen sich an.

Die beklemmende Darstellung des aufkommenden Faschismus in der Provinz anhand der bewegten, gleichsam berührenden Geschichte des Schusters Julius Kraus.

10.11.2025 | 89:32 min

ZDFheute: Haben Sie als Kabarettist es heutzutage schwerer, Witze zu machen?

Hader: Wenn ich als Kabarettist in den letzten Jahren in meiner Arbeit vorsichtiger geworden wäre, würde ich es natürlich hier nicht zugeben. Aber ich glaube, das ist nicht so. Seit ich diesen Beruf mache, versuche ich immer die Zeit und die gesellschaftliche Stimmung am Kragen zu packen. Und irgendwann schreibt man sich dann in so einen Rauschzustand hinein, dass man keine Angst mehr hat, vor niemandem.

ZDFheute: Herr Hader, vielen Dank für das Gespräch.

Christiane Lange ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Bayern.

Serien
:Sturm kommt auf

Die beklemmende Darstellung des aufkommenden Faschismus in der Provinz anhand der bewegten und berührenden Geschichte des Schusters Julius Kraus.
Einer der Hauptdarsteller steht nachts vor dem Rathaus einer Stadt. Hinter ihm weht eine große rote Fahne.
Themen
Streaming TippsFilm- und Kino-News

Mehr "hinter den Kulissen" von Film- und TV-Produktionen

  1. Rudi Cerne vor ameras im Studio
    FAQ

    TV-Sendung mit realen Verbrechen:Wie es hinter den Kulissen von Aktenzeichen XY aussieht

    mit Video
  2. Marisa Burger: Leben nach den Rosenheim-Cops

    Ende von Miriam Stockl:Was Marisa Burger nach den "Rosenheim-Cops" plant

    mit Video
  3. Backstage: Das Magierduo Ehrlich Brothers steht neben feuriger Pyrotechnik.

    Jubiläums-Show im ZDF:Die Ehrlich Brothers feiern "Zehnjähriges"

    von Ulrich Langer
    mit Video
  4. Der Bergdoktor Hans Sigl hält eine Filmklappe.
    FAQ

    Neue Folgen "Der Bergdoktor":"Bergdoktor": Die Liebe bleibt

    von Ulrich Langer
    mit Video

Mehr Promi-News im Video

  1. Rosalía begeistert mit Song "Berghain"

    Nachrichten | hallo deutschland:Rosalía begeistert mit Song "Berghain"

    von Miriam Müller
    2:53 min
  2. Harriet Herbig-Matten bei der Feier zum fünfjährigen Bestehen des Magazins "Esquire" in Deutschland.

    Nachrichten | hallo deutschland:Starauflauf bei "Esquire" Jubiläumsfeier

    von Christina Esselborn
    0:43 min
  3. Robert De Niro bekommt Ehrung in Rom

    Nachrichten | hallo deutschland:Robert De Niro bekommt Ehrung in Rom

    von Christina Esselborn
    0:26 min
  4. Diane Kruger eröffnet Schaufenster

    Nachrichten | hallo deutschland:Diane Kruger weiht Weihnachtsschaufenster ein

    von Christina Esselborn
    0:41 min
  5. UNICEF-Botschafter Orlando Bloom mit Kindern im größten Geflüchtetenlager in Bangladesch

    Nachrichten | hallo deutschland:Orlando Bloom besucht Geflüchtetenlager

    von Christina Esselborn
    0:58 min
  6. Prinz William verleiht "Earthshot Prize"

    Nachrichten | hallo deutschland:Prinz William verleiht "Earthshot Prize"

    von Astrid Henryson
    0:46 min
  7. Meghan Markle kehrt auf die Leinwand zurück

    Nachrichten | hallo deutschland:Meghan Markle kehrt auf die Leinwand zurück

    von Astrid Henryson
    0:36 min
  8. Paartherapeutin Daniela Geiger erklärt, warum Promi-Trennungen wie die von Bastian Schweinsteiger oder den Ulmens vielen so nahegehen.

    Nachrichten | hallo deutschland:Warum uns das Liebes‑Aus von Stars so bewegt

    von Joanna Castillo
    3:37 min
  9. "Das Leben der Wünsche" feiert Premiere

    Nachrichten | hallo deutschland:"Das Leben der Wünsche" feiert Premiere

    von Maya Zanettin
    0:44 min
  10. Schauspielerin Susanne Bormann

    Nachrichten | hallo deutschland:Mit Susanne Bormann unterwegs in Prag

    von Uwe Praetel
    8:03 min
  11. Prinz William: Besuch in Brasilien

    Nachrichten | hallo deutschland:Prinz William: Besuch in Brasilien

    von Maya Zanettin
    1:07 min
  12. König Felipe VI. empfängt Sultan von Oman

    Nachrichten | hallo deutschland:König Felipe VI. empfängt Sultan von Oman

    von Maya Zanettin
    0:38 min
  13. Schauspielerin Diane Ladd mit 89 verstorben

    Nachrichten | hallo deutschland:Schauspielerin Diane Ladd mit 89 verstorben

    von Markus Rosendahl
    0:33 min