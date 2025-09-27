Die Ehrlich Brothers zeigen ihre Show zum Bühnenjubiläum heute im ZDF und im Stream. Was die Aufzeichnung der Sendung überschattet hat und wo die Illusionen der Magier entstehen.

Andreas und Chris Ehrlich zeigen spektakuläre Illusionen: am Samstag, dem 27. September um 20:15 Uhr im ZDF und immer abrufbar im ZDF Stream. 26.09.2025 | 149:34 min

Eine Woche lang hatte in der Westfalenhalle in Dortmund ein 350-köpfiges Team geackert, geschuftet und alles aufgebaut. Noch mehr Lichteffekte, noch mehr Kameras und vor allem mehr Pyrotechnik. Das alles für die große "Diamonds-Show" von den Magiern Andreas und Chris Ehrlich, den Ehrlich Brothers. Die Brüder feiern ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum.

Ehrlich Brothers: Unfall bei den Proben

Alles sollte perfekt sein, doch bei den Proben kam es zu einem Unfall. Das Timing von Andreas Ehrlich stimmte nicht. Er war im falschen Moment an der falschen Stelle und kam einem Pyro-Effekt zu nahe. Plötzlich standen sein Haar für einen kurzen Moment in Flammen und er war geschockt.

Eine Sache ist passiert, das ist so krass gewesen. Das war etwas, was wir nie haben wollten. „ Andreas Ehrlich, Zauberer

Zum Glück ging der Feuer-Unfall glimpflich aus. Andreas verlor ein paar Haare, war aber fit für die "Diamonds-Show". Aber wie sollte nun das Styling für seine Haare aussehen? Yvonne Schreiber, die Maskenbildnerin und Stylistin, hatte die Aufgabe, dieses Problem zu lösen.

Ein exklusiver Blick in die "heiligen Hallen" der Ehrlich Brothers: Wie Andreas und Chris Ehrlich ihre Magie planen, Rückschläge meistern und ihre Diamonds-Show auf die Bühne bringen. 23.09.2025 | 27:20 min

Geschickt mussten nun die verbrannten Haare von Andreas kaschiert werden. Für die Show musste Andreas Styling perfekt sein und Yvonne Schreiber leistete kunstvoll ganze Arbeit. Den Moment aber vergisst sie nicht.

Die Aufnahmeleiterin rief: "Wir brauchen ein Kühlpack für Andreas." „ Yvonne Schreiber, Maskenbildnerin und Stylistin

Mit ihren aufwendigen Bühnenshows begeistern sie Millionen Fans weltweit.

Wo die Ehrlich Brothers ihre Shows entwickeln

Die Star-Magier Andreas und Chris Ehrlich sind bei einem Millionen-Publikum seit 10 Jahren für ihre XXL-Illusionen bekannt. Sie verbiegen Bahnschienen, fliegen scheinbar schwerelos über die Bühne und lassen einen Monster-Truck plötzlich erscheinen.

Dabei fing ihre Karriere 2006 in ihrer Zauber-Werkstatt in Bünde erst einmal wenig beachtet an.

Wie alles begann Quelle: ZDF Angefangen haben die Ehrlich Brothers 2006 in ihrer Werkstatt in Bünde. Ihr Vater Werner unterstützt Andreas und Chris bei der Verwirklichung ihrer Träume bis vor seinem Tod 2013. Den Durchbruch seiner Söhne erlebte ihr Vater nicht.

Andreas und Chris Ehrlich haben inzwischen 55 festangestellte Mitarbeiter. Mit ihnen zusammen entwickeln sie die große Bühnenshow.

Bevor eine erste Idee wirklich funktioniert, vergehen oft Wochen oder Monate.

Ihre Illusionen entwickeln und bauen die Brüder in großen Hallen. Für die ZDF-Dokumentation "Backstage bei den Ehrlich Brothers" öffneten sie erstmalig die Tore in Bünde für ein Kamerateam und gewährten ihm einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen.

Wie ein Brand eine Tour fast unmöglich machte

In der Doku erzählen die Brüder, dass sie in Bünde 2017 ihren größten Rückschlag erlebten: einen Schwelbrand und das einen Monat vor Tourstart. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe.

Das Equipment musste neu gefertigt werden, die Schäden beseitigt. Familie, Crew und die Nachbarn zogen an einem Strang. Fotos dokumentieren die Aufräumarbeiten. Tag und Nacht wurde geschuftet, um die Tour zu retten. Für die in Herford geborenen Brüder ist Bünde ihre Heimat.

Bünde gibt uns beiden Kraft - gerade, wenn man so viel unterwegs ist, ist das einfach so ein Fels in der Brandung. „ Andreas Ehrlich, Magier

Die Ehrlich Brothers begleiten zehn Kinder in einem einzigartigen Camp und gehen der Frage nach, ob Zaubertricks die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit Hemiparese verbessern können. 02.12.2024 | 10:28 min

Harmonie und Streitigkeiten unter Brüdern

Auch wenn sich Andreas und Chris Ehrlich innig lieben, kam es in der Vergangenheit immer mal zu Meinungsverschiedenheiten. Die Lösung hatte Chris. Er ließ eine fahrbare dicke Trennwand aus Glas in das Büro der beiden einbauen.

Hängt mal der Segen schief, kann die durchsichtige Wand per Tastendruck Chris von Andreas trennen. Jede Liebe habe auch ihre Grenzen, so Chris und so könne er Andreas sehen, aber nicht mehr hören.

Ich habe manchmal den Eindruck, mein Bruder ist nicht so offen für meine Meinung. „ Chris Ehrlich, Magier

Kleine Streitigkeiten gehören eben bei Brüdern dazu.

Wir streiten uns viel, auch über viele Kleinigkeiten. „ Andreas Ehrlich, Magier

Der PR-Manager der Ehrlich Brothers, Andreas Sucker, geht in solchen Situationen pragmatisch vor.

Das machen die unter sich aus. Das gibt es manchmal eine Verbindung unter Brüdern, da sollte man nicht dazwischen gehen. „ Andreas Sucker, PR-Manager der Ehrlich Brothers

Biografisches zu den Ehrlich Brothers Quelle: ZDF Chris und Andreas sind Brüder und wurden in Herford geboren. Mit bürgerlichen Namen heißen sie Andreas und Chris Reinelt.



Familie: Andreas Ehrlich hat drei Kinder und ist verheiratet. Die Familie lebt in Bünde. Chris ist ledig und wohnt wenige Kilometer entfernt.

Studium: Andreas studierte vier Semester Sport und Mathematik auf Lehramt. Chris war hingegen in Anglistik und Romanistik eingeschrieben, machte aber eine Ausbildung als Pyrotechniker.

Rekorde: Die Ehrlich Brothers bekamen mehrfach die Auszeichnung als "Magier des Jahres". Sie "erzauberten" sich mehrere Weltrekord-Titel für Zaubershows mit den meisten Zuschauern.

Nur mit dem Bruder

Dennoch: die Verbindung der Brüder funktionierte von Beginn an und beide sind stolz auf ihre zehnjährige Karriere und auf die Diamonds Jubiläums-Show. Die Show ist ihr echter Herzenswunsch. Heute um 20:15 Uhr im ZDF präsentieren sie ihre größten Illusionen und versichern: "Die Ehrlich Brothers gibts nur zu zweit."

"Ehrlich Brothers Diamonds" und "Backstage: Die Ehrlich Brothers" im ZDF-Streaming Portal:

Show : Ehrlich Brothers DIAMONDS Andreas und Chris Ehrlich zeigen spektakuläre Illusionen: Sie verbiegen Bahnschienen mit bloßen Händen und lassen einen tonnenschweren Monstertruck erscheinen.