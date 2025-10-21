"Rosenheim-Cops": Was Marisa Burger nach dem Abschied plant

Ende von Miriam Stockl:Was Marisa Burger nach den "Rosenheim-Cops" plant
Marisa Burger verlässt die "Rosenheim-Cops". Für die Zeit danach hat sie schon Pläne. Und sie weiß auch, wie ihre Figur Miriam Stockl abtreten wird.
Gerade hat Marisa Burger ihre letzten Dreharbeiten für die "Rosenheim-Cops" auf dem Gelände der Bavaria Filmstudios in München absolviert. Nach fast 25 Jahren ist endgültig Schluss für sie bei der ZDF-Serie.
Marisa Burger habe etwa drei, vier Jahre mit sich gerungen, bevor für sie klar gewesen sei, dass sie aufhören würde. Darüber habe die Frage geschwebt: "Wo will ich noch hin?", erzählt Burger. Einfach sei das für sie nicht gewesen, denn Veränderungen seien ihr total verhasst. Andererseits:
Immerhin habe sie sich nicht in die Rente verabschiedet, "sondern ich habe ja aufgehört, um mein Mindset wieder zu erweitern und wieder neu kreativ zu sein", sagt Burger.
Den ersten Schritt in eine Zukunft ohne die "Rosenheim-Cops" hat Burger schon getan. Zusammen mit ihrer engen Freundin und Synchronregisseurin Solveig Duda macht sie einen Podcast. Dort sprechen die beiden unter anderem über Bücher, Filme, Restaurants und persönliche Erlebnisse.
Und Burger hat noch andere Projekte "in der Pipeline". Darüber sprechen möchte sie aber noch nicht, "weil die Verträge noch nicht unterschrieben sind".
Eines aber verrät Burger dann doch - zumindest über ihre Figur, Miriam Stockl: "Sie wird nicht sterben, sondern sie wird blühen", verspricht Burger.
