"Rosenheim-Cops": Was Marisa Burger nach dem Abschied plant

Marisa Burger verlässt die "Rosenheim-Cops". Für die Zeit danach hat sie schon Pläne. Und sie weiß auch, wie ihre Figur Miriam Stockl abtreten wird.

Fast 25 Jahre lang spielte Marisa Burger die Sekretärin Miriam Stockl in der ZDF-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops". Nun hört sie auf. Am letzten Drehtag verrät sie ihre neuen Pläne.

Gerade hat Marisa Burger ihre letzten Dreharbeiten für die "Rosenheim-Cops" auf dem Gelände der Bavaria Filmstudios in München absolviert. Nach fast 25 Jahren ist endgültig Schluss für sie bei der ZDF-Serie.

Ist schon ziemlich hart [...]. 25 Jahre sind eine lange Zeit und vielleicht waren die 'Rosenheim-Cops' auch meine zweite Heimat. „ Marisa Burger, Schauspielerin

Wir blicken hinter die Kulissen der erfolgreichen ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" und begleiten die Darsteller bei den Dreharbeiten zur 25. Staffel - letztmals mit Marisa Burger als "Frau Stockl".

Marisa Burger habe etwa drei, vier Jahre mit sich gerungen, bevor für sie klar gewesen sei, dass sie aufhören würde. Darüber habe die Frage geschwebt: "Wo will ich noch hin?", erzählt Burger. Einfach sei das für sie nicht gewesen, denn Veränderungen seien ihr total verhasst. Andererseits:

Ich bin schon jemand, der auch mal wieder raus muss, eben aus der Komfortzone und der sich auch wieder neu entdecken möchte und der sich auch wieder neu kennenlernen möchte. „ Marisa Burger, Schauspielerin

Immerhin habe sie sich nicht in die Rente verabschiedet, "sondern ich habe ja aufgehört, um mein Mindset wieder zu erweitern und wieder neu kreativ zu sein", sagt Burger.

Im März gab Burger ihren Abschied von den "Rosenheim-Cops" bekannt.

Den ersten Schritt in eine Zukunft ohne die "Rosenheim-Cops" hat Burger schon getan. Zusammen mit ihrer engen Freundin und Synchronregisseurin Solveig Duda macht sie einen Podcast. Dort sprechen die beiden unter anderem über Bücher, Filme, Restaurants und persönliche Erlebnisse.

Im Endeffekt soll es ein bisschen so sein, als würden wir abends zusammensitzen und quatschen. Und dann darf jeder mit dazu, der möchte. „ Solveig Duda, Synchronregisseurin

Und Burger hat noch andere Projekte "in der Pipeline". Darüber sprechen möchte sie aber noch nicht, "weil die Verträge noch nicht unterschrieben sind".

Schauspielerin Sarah Thonig wird die neue Sekretärin bei den "Rosenheim-Cops" spielen.

Eines aber verrät Burger dann doch - zumindest über ihre Figur, Miriam Stockl: "Sie wird nicht sterben, sondern sie wird blühen", verspricht Burger.

