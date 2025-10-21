  3. Merkliste
Im Alter von 29 Jahren:US-Schachgroßmeister Naroditsky überraschend gestorben

|

Daniel Naroditsky, Schachgroßmeister aus den USA, ist tot. Er sei unerwartet im Alter von 29 Jahren gestorben, teilte sein Club öffentlich mit. Die Todesursache ist unbekannt.

29.11.2024: Ein vom Charlotte Chess Center veröffentlichte Foto zeigt Daniel Naroditsky beim Schachspiel am Brett.

Trauer um den Schach-Großmeister Daniel Naroditsky (Archivbild)

Quelle: dpa

Der US-Schachgroßmeister Daniel Naroditsky ist im Alter von 29 Jahren gestorben. Das gab sein Club Charlotte Chess Center mit Verweis auf die Familie bekannt. Naroditsky sei unerwartet gestorben, eine Todesursache wurde nicht genannt.

Naroditsky wurde in den letzten Jahren vor allem auch in den sozialen Medien mit seinen Tutorials für Hobbyspieler berühmt. Er unterrichtete Schach bei seinem Verein und arbeitete zudem als Kommentator, Autor und Influencer. Seinen YouTube-Kanal hatte knapp eine halbe Million Menschen abonniert.

Er war ein talentierter Schachspieler, Kommentator und Lehrmeister. Die Fide spricht Daniels Familie und seinen Angehörigen ihr tiefstes Beileid aus.

Internationaler Schachverband

Sieg in der letzten Partie: Der 18-jährige Dommaraju Gukesh krönt sich zum Weltmeister

Der 18 Jahre alte Inder Dommaraju Gukesh ist der jüngste Schach-Weltmeister der Geschichte. In der entscheidenden 14. Partie schlug er den Chinesen Ding Liren.

13.12.2024 | 1:22 min

Toter Daniel Naroditsky: Mit 18 Jahren zum Schachgroßmeister

Naroditsky erlangte im Jahr 2013 im Alter von 18 Jahren den Status eines Großmeisters. 2007 gewann er den Meistertitel des Internationalen Schachverbands Fide und die U12-Sektion der Jugendschachweltmeisterschaft. Bei den US Open 2010 teilte er sich den zweiten Platz, wurde 2011 Internationaler Meister und gewann 2013 die US-Juniorenmeisterschaft.

Seine höchste Fide-Elozahl im klassischen Schach von 2.647 erreichte er im Mai 2017. Diese Zahl wird aus verschiedenen Faktoren berechnet und gibt die Spielstärke eines Schachspielers an.

Quelle: dpa

Quelle: dpa
