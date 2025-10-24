Kinofilm: Josef Mengele im Exil:Wie spielt man das absolut Böse, August Diehl?
von Sebastian Gorski, Berlin
Im neuen Film "Das Verschwinden des Josef Mengele" versucht der Schauspieler August Diehl sich dem absolut Bösen zu nähern: dem "Todesengel von Auschwitz".
Es gibt Rollen, die einen Schauspieler fordern, widerspenstig sind, auf den ersten Blick wenig Strahlkraft besitzen. Für August Diehl war Josef Mengele eine solche Rolle - eine, die man nicht sucht, sondern die einen findet, und die man am liebsten ablehnen möchte.
Josef Mengele galt als "Engel des Todes"
Der Schauspieler, bekannt für seine präzisen, oft still glühenden Charakterzeichnungen, wollte sich nicht mit dem Mann auseinandersetzen, der als "Engel des Todes" im KZ-Auschwitz grausame medizinische Experimente an Häftlingen durchführte.
Doch die Buchvorlage "Das Verschwinden des Josef Mengele" und die Vision des Regisseurs Kirill Serebrennikov ließen ihn nicht los.
"Ja, am Anfang habe ich gedacht, bitte nicht, ich möchte mich nicht mit so jemandem beschäftigen", sagt Diehl im Interview mit dem ZDF.
Dieser Satz beschreibt den zentralen Konflikt seiner Arbeit: Wie nähert man sich einer Figur, die für das Unvorstellbare steht, ohne sie zu rechtfertigen?
Diehl schaut in die menschlichen Abgründe von Auschwitz
Diehl entschied sich, die Herausforderung anzunehmen - behutsam, tastend, aber absolut.
Dieser gedankliche Prozess - von der Abscheu hin zum Versuch des Verstehens - ist das Herzstück seiner Darstellung. Diehl spielt keinen Dämon, keine Karikatur des Bösen, sondern jemanden, der sich selbst als rational denkenden, vernünftigen Menschen sieht. Genau darin liegt der Schrecken.
Für Diehl war klar: Nur wer die menschlichen Abgründe nicht scheut, kann zeigen, wie das Böse tatsächlich funktioniert.
Widersprüche eines Gescheiterten: Mengele im südamerikanischen Exil
Regisseur Serebrennikov inszeniert Mengele in der Zeit seines Exils in Südamerika - als flüchtigen, gebrochenen Mann, von der Nazi-Ideologie zerfressen. Diehl spielt ihn mit einer stillen Widersprüchlichkeit: zwischen Paranoia und Selbstmitleid, zwischen Größenwahn und Verdrängung. Das Publikum soll nicht Mitleid empfinden, aber verstehen, wie ein Mensch sich selbst entmenschlicht.
Für ihn ist das Spiel mit dem Unfassbaren ein moralischer Drahtseilakt. Es geht nicht darum, das Böse zu ästhetisieren - im Gegenteil.
Diese Haltung durchzieht seine gesamte Interpretation der Figur Josef Mengele: Kein Pathos, keine Pose, sondern das stille, bedrückende Gesicht eines Mannes, der sich selbst in Lügen verstrickt.
... war von 1943 bis 1945 ein Lagerarzt in den Konzentrationslagern Auschwitz und Groß-Rosen (beide heutiges Polen) und Mitglied der SS. Dort führte Mengele medizinische und anthropologische Untersuchungen durch, vor allem an Juden sowie an Anghörigen der Sinti und Roma.
Er wählte unter ihnen "geeignetes medizinisches Forschungsmaterial" aus, um seine Vererbungstheorien zu testen. Sein Hauptinteresse galt dem Studium von Menschen mit körperlichen Abnormitäten sowie der Zwillingsforschung. Die Experimente endeten meist mit dem Tod seiner Opfer. Mengele selektierte wie alle SS-Ärzte in Auschwitz sowohl Neuankömmlinge an der Rampe als auch Häftlinge im Lager. Es lag in seinem Ermessen, Kinder, Kranke und Greise als nicht arbeitsfähig auszumustern und für den Tod in der Gaskammer zu bestimmen. Mengele wird häufig als "Todesengel von Auschwitz" bezeichnet.
Mit Kriegsende tauchte Mengele unter, bis er 1949 nach Südamerika floh. Wegen Kriegsverbechen wurde 1959 ein erster Haftbefehl gegen ihn erlassen, gefasst wurde er nie. Josef Mengele starb 1979 in Brasilien.
Quelle: Deutsches Historisches Museum
Serebrennikov und Diehl zeigen Mengele als das Gesicht des Bösen
Diehl spricht mit Respekt über die Zusammenarbeit mit Regisseur Kirill Serebrennikov, der für seine unkonventionellen, künstlerisch kompromisslosen Filme bekannt ist. "Und das war auch etwas, was mir ganz großen Spaß gemacht hat, einem Filmemacher zu folgen, der diese Vision hat und den Film auf eine gewisse Weise zeigen will. Das war für mich ein schönes, ein großartiges Erlebnis mit Kirill." Gemeinsam haben sie eine Figur geschaffen, die sich der einfachen Einordnung entzieht.
Diehl warnt davor - bei aller geschichtlichen Genauigkeit - den Film als dokumentarisches Werk zu sehen. "Vieles bleibt ein Rätsel, trotz allem, bis heute. Man kann sich so stark annähern an das Thema, wie man will, man wird nie wirklich wissen. Man kann nur versuchen zu verstehen und versuchen, dass man solche Menschen früher erkennt."
Das ist vielleicht die wichtigste Einsicht, die dieser Film bietet: Das Böse trägt ein menschliches Gesicht - und gerade deshalb darf man es nicht vergessen.
