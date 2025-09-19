Fragen an Greg Schneider:Warum wissen manche Junge nichts vom Holocaust?
Zwölf Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben noch nie etwas vom Holocaust gehört. Warum ist das so? Fragen an Greg Schneider von der "Jewish Claims Conference".
ZDFheute: Zwölf Prozent der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland haben noch nie etwas über den Holocaust gehört. Warum ist das so?
Greg Schneider: Ich denke, das hat etwas mit dem Thema Bildung und Kultur zu tun. Zwölf Prozent ist nicht tragisch, aber: Holocaust-Überlebende sterben.
Deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir uns auf Holocaust-Bildung konzentrieren, insbesondere auf die Ausbildung von Lehrkräften, ihnen die richtigen Werkzeuge an die Hand geben und helfen, die Bedeutung und den Kontext zu verstehen.
ZDFheute: Welche Rolle spielen Soziale Medien? Welchen Einfluss haben Fake News in Bezug auf den Holocaust bei TikTok oder Instagram?
Schneider: 54 Prozent der jungen Leute sagen, sie hätten irgendeine Form von Leugnung oder Verzerrung des Holocaust in Sozialen Medien gesehen.
Das Problem bei Sozialen Medien ist, dass sie von Unternehmen betrieben werden, die profitorientiert sind. Sie sind an Klicks interessiert. Es gibt keine Regulierung. Und wenn etwas sensationell ist, fühlen sich Menschen davon angezogen.
Was wir in letzter Zeit sehen, ist die sogenannte Holocaust-Inversion. Also zu sagen, heute seien Israelis die neuen Nazis. Mit Sozialen Medien werden Menschen aus aller Welt miteinander verbunden, die sich in Echokammern des Hasses bewegen. Das ist unglaublich beängstigend.
ZDFheute: Würden Sie sagen, dass sich manche junge Menschen gar nicht für das Thema interessieren?
Schneider: Je weiter wir uns vom Holocaust entfernen, desto mehr stellen wir fest: Viele kennen gar keine Überlebenden mehr. Sie haben nie selbst einen Überlebenden getroffen. Weniger Menschen gehen in Holocaust-Museen, haben einen unmittelbaren Kontakt.
Es wird für junge Menschen irrelevant. Es ist, als sei der Holocaust etwas, das vor 100 oder 1.000 Jahren passiert ist. Es hat nichts mit ihrem Leben zu tun. Wir stellen auch deswegen Geschichten von Holocaust-Überlebenden auf TikTok oder Instagram.
ZDFheute: Gerade durften die Münchner Philharmoniker und ihr israelischer Dirigent Lahav Shani nicht in Belgien auftreten. Was bedeutet so eine Konzert-Absage für Holocaust-Überlebende?
Schneider: Das ist verheerend. Einfach verheerend.
ZDFheute: Weil Überlebende sagen: So hat es vor 90 Jahren auch angefangen? Mit Bühnenverboten?
Schneider: Wir sehen die Parallele natürlich mit Sorge. Aber es gibt heute zwei grundlegende Unterschiede. Erstens: Es ist nicht staatlich verordnet. Damals war es staatlich verordnet. Heute bekämpft der Staat - zumindest in Deutschland - das.
Zweitens: die Existenz des Staates Israel. Solange es Israel gibt, wird es immer einen sicheren Zufluchtsort für Juden geben.
ZDFheute: Ist es in Ordnung, die israelische Regierung wegen des Vorgehens in Gaza zu kritisieren?
Schneider: Natürlich, so wie jede andere Regierung auch. Das ist Meinungsfreiheit. Und es gibt Wahlen. Die Menschen können jede Regierung wählen, die sie möchten. Aber wenn es heißt, alle Juden seien böse, dann entmenschlicht man Juden und legitimiert Gewalt gegen sie.
ZDFheute: Europäische TV-Sender fordern aktuell, Israel vom Eurovision Song Contest auszuschließen. Wie finden Sie das?
Schneider: Überlebende sind darüber besonders erschüttert, weil es wieder eine Doppelmoral ist. Israel wird anders behandelt, Juden werden anders behandelt als alle anderen.
Ich verstehe, dass Russland nicht teilnehmen darf, aber das lag an der fehlenden Unabhängigkeit des russischen ESC-Senders. Das ist bei Israel aber nicht der Fall. Warum also Israel herausgreifen?
Das Interview führte Dominik Rzepka aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Es wurde für die verschriftete Version leicht gekürzt.
