ESC: Auch Niederlande drohen mit Boykott - Protest gegen Israel

Protest gegen Israels Teilnahme:Auch Niederlande drohen mit ESC-Boykott
Nach Irland drohen nun auch die Niederlande mit einem ESC-Boykott, sollte Israel wie geplant daran teilnehmen. Auch Slowenien, Spanien und Island erwägen eine Absage.
Auch die Niederlande will den Eurovision Song Contest 2026 boykottieren, wenn Israel wie geplant teilnimmt. Das teilte der verantwortliche öffentlich-rechtliche TV-Sender AVROTROS in Hilversum mit.
Niederlande machen es Irland gleich
Der Sender nennt auch die "schwerwiegende Aushöhlung der Pressefreiheit" durch Israel, den Ausschluss internationaler unabhängiger Berichterstatter und die vielen Opfer unter Journalisten.
Die Niederlande schließen sich damit Irland an - dort hatte der irische Rundfunksender RTE am Donnerstag seinen Verzicht auf einen Startplatz beim Musikwettbewerb erklärt.
Auch Slowenien, Spanien und Island erwägen, bei einer Teilnahme Israels dem Eurovision Song Contest im kommenden Jahr in Wien fernzubleiben. Zudem gibt es auch in anderen ESC-Nationen erhitzte Debatten und Forderungen nach einem Ausschluss Israels.
"ESC von Israel benutzt"
Nach Darstellung des niederländischen TV-Senders soll die israelische Regierung bei dem ESC in Basel 2025 Einfluss ausgeübt haben. Der Eurovision Song Contest sei als politisches Instrument benutzt worden. Offiziell ist die Europäische Rundfunkunion, der Verband der europäischen Rundfunksender, der Veranstalter und damit für die Zulassung der Länder verantwortlich.
Die Niederlande stellten ihre Teilnahme 2026 aber in Aussicht, sollte die EBU beschließen, Israel nicht zuzulassen, wie der Sender mitteilte. Der österreichische Sender ORF hat sich als Gastgeber des ESC 2026 bereits eindeutig für eine Teilnahme Israels ausgesprochen.
Er würde dies begrüßen, sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann Anfang September. Auch der Stiftungsrat des öffentlich-rechtlichen Senders empfahl Weißmann zuletzt, diese Position weiterhin zu vertreten.
