Großes Finale bei Downton Abbey:Abschied von der Adelsfamilie der Crawleys
Rund 120 Millionen Zuschauer haben weltweit die Schicksale auf Downton Abbey verfolgt. Vor 15 Jahren als TV-Serie gestartet, kommt jetzt letzte Film in die deutschen Kinos.
Im Jahr 1930 haben alle Zeichen auf Generationenwechsel gestanden. Das Familien-Anwesen Downton Abbey zu erhalten, das war der Kampf des Familien-Oberhaupts Lord Grantham zwischen 1912 und 1926 in den oberen Stockwerken des fiktiven Landsitzes in Yorkshire.
Unten hält das kleine Heer der Bediensteten derweil das luxuriöse Leben der Crawleys am Laufen, verbreitet Gerüchte über sie, liebt und leidet. Ganz so wie die edlen Herrschaften oben.
Lady Mary als neues Familienoberhaupt
"Familien wie die unsere müssen sich bewegen, um zu überleben", sagt Lady Mary, gespielt von Michelle Dockery. Sie wird zum neuen Familien-Oberhaupt und muss vorübergehend damit klarkommen, aus der Londoner Upper Class ausgestoßen zu werden, weil sie eine geschiedene Frau ist.
Unter der Rufschädigung leiden ihre Eltern und lassen den Lord zweifeln, ob seine älteste Tochter ihrer neuen Rolle gerecht werden kann. Glück mit Männern hatte die adlige Mary bisher nicht bewiesen. Doch es bahnt sich ein Happy End an.
Ein Hauch von Revolution weht auch auch in der Beziehung zwischen dem Adel und seinem Personal, als der treue Butler Mr. Carson und die junge Köchin Daisy ins Festkommittee der örtlichen County Fair gebeten werden, zum Entsetzen lokaler Snobs. Den Klassenkampf light bestehen sie alle gemeinsam.
Maggie Smith und die Stars von Downton Abbey
Den größten britischen Film- und Fernsehpreis Bafta gewann Downton Abbey nie, abgesehen von einer lobenden Erwähnung 2015. In den USA aber regnete es Preise: Drei Golden Globes und sechs Primetime Emmys.
Die Amerikaner sind mit Adels- und Royal-Stoffen offenbar eher zu beeindrucken. Downton Abby machte einige ihrer Darsteller zu Stars, wie etwa Hugh Bonneville, Lord Grantham. Auch Lily James, die rebellische Cousine Lady Rose MacClare. Und Dan Stevens, der Matthew Crawley gibt, einen der Gatten der Männer-verschleißenden Lady Mary.
Der größte Star der Serie aber war Maggie Smith. Die berühmte Schauspielerin spielte Violet Crawley, die Matriarchin der Familie, die das Drehbuch bereits 2022 sterben ließ. Maggie Smith war im September in London 2024 verstorben, 89 Jahre alt. Und Regisseur Simon Curtis erinnert sich an sie.
Das Finale setzt auf Emotionen
Drehbuchautor Julian Fellowes macht keinen Hehl daraus, dass er ausschließlich für Hardcore-Fans geschrieben habe. Filmkritiker seien ihm einigermaßen egal, sagt er der britischen "Times", die denn auch findet, der letzte Teil sei eine "quälend vertraute Handlung, wie mit Autopilot geschrieben".
Fellowes gesteht auch ein, er weine bei seinen eigenen Werken. Und Regisseur Curtis erzählt dem ZDF von der letzten abgedrehten Szene, als Mr. und Mrs. Bates ein neugeborenes Baby im Arm halten:
Finale von "Downton Abbey":Abschied mit Stil bei Weltpremiere in London
Ein langer Abschied
Das Ende der Geschichte wurde schon oft ausgerufen und dennoch immer neue Staffeln und Filme produziert. Doch der Titel des dritten Kinofilms dürfte nun wirklich kaum Fehlinterpretationen zulassen: "Downton Abbey: The Grand Finale".
