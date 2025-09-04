Finale von "Downton Abbey":Abschied mit Stil bei Weltpremiere in London
Festlich, nostalgisch - und zutiefst emotional: So präsentierte die Crew mit vielen Stars der britischen Erfolgsserie in London den Kinofilm "Downton Abbey: The Grand Finale".
Schauspielerin Michelle Dockery sorgte für eine besondere Überraschung bei der Weltpremiere in London. Dockery, die in "Downton Abbey" Lady Mary spielt, erwartet mit Ehemann Jasper Waller-Bridge ihr erstes Kind und präsentierte stolz ihren Babybauch - ein Symbol für Neuanfang, genau wie im Film.
Auch andere Stars der Serie, wie Hugh Bonneville (Lord Grantham), Laura Carmichael (Lady Edith) und Jim Carter (Mr. Carson) versammelten sich im Odeon Luxe Leicester Square vorerst ein letztes Mal, um das Ende einer Ära zu feiern. Am 18. September kommt der dritte Film unter dem Titel "Downton Abbey - Das große Finale" in die deutschen Kinos.
Skandal und Veränderung
Der Film spielt im Jahr 1930, einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs. Familie Crawley steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Lady Mary, einst Liebling der Londoner Upper Class, ist geschieden - ein gesellschaftlicher Skandal. Doch die Familie hält zusammen. Lord Grantham übergibt das Anwesen deshalb an seine älteste Tochter - ein symbolischer Generationenwechsel.
"Downton Abbey": seit 15 Jahren erfolgreich
"Downton Abbey" ist weit mehr als ein Familiendrama. Die Serie, die 2010 auf ITV startete und später bei Netflix ein weltweites Publikum fand, erzählt vom Leben der britischen Oberschicht und ihrer Bediensteten im frühen 20. Jahrhundert.
Historische Ereignisse wie der Untergang der Titanic, der Erste Weltkrieg oder die spanische Grippe sind nicht nur Kulisse, sondern prägen das Leben der Figuren nachhaltig.
Reales bei "Downton Abbey": Schloss und Auktion
Gedreht wurde die Serie auf dem prachtvollen Highclere Castle in Hampshire, England. Besitzerin Lady Carnarvon erinnert sich an viele Besuche des Autoren und Produzenten: "Julian Fellowes und seine Frau waren oft hier, hatten gutes Essen und viel guten Wein. Sie haben das Haus also erlebt. Und Julian sagt, er hat Downton Abbey geschrieben mit Highclere Castle im Kopf."
Zum Abschied versteigert das Londoner Auktionshaus Bonhams Requisiten aus der Serie - darunter Kleider, Briefe, Küchenutensilien und Möbel. Besonders begehrt: die Garderobe der im Vorjahr verstorbenen Maggie Smith, die als scharfzüngige Lady Violet Crawley das Herz der Serie war.
Liebevoller Rückblick mit Wehmut
Der dritte und finale Kinofilm ist kein Abgesang, sondern ein liebevoller Rückblick auf 15 Jahre Seriengeschichte. Für Golden-Globe-Gewinnerin Joanne Froggatt, die in Serie und Film Haushalterin Anna Bates spielt, ist es das Ende einer emotionalen Reise: "Dieser Film fühlt sich an wie ein Liebesbrief an die letzten 15 Jahre. Er macht einfach gute Laune, hinterlässt keine Traurigkeit, aber Emotionen. Und hat ein hoffnungsvolles Ende."
Für die Schauspieler endet eine intensive Zeit. Mit einem Hauch Wehmut gesteht Laura Carmichael, die Lady Edith spielt, auf dem roten Teppich: "Ich bin sicher, ich muss gleich ein bisschen weinen."
