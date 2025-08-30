Auch wenn es im Supermarkt schon Lebkuchen gibt, warten beim Entertainment zunächst andere Leckerbissen. Ein Überblick über die Highlights der Streaming-Portale im September.

Ab Mitte September sind Deutschlands Schüler alle im neuen Schuljahr - und nicht nur da: Die ikonische Wednesday ist zurück in den gotischen Hallen der Nevermore Academy (Teil 2 der zweiten Staffel ab 3. September bei Netflix). Und auch im St. Gilbert's-Internat geht es weiter mit "Boarders - Welcome to St. Gilbert's" (ab 12. September im ZDF-Streaming-Portal).

Jugendlich hier - düster dort: In dieser Serie spielt Schule wirklich gar keine Rolle:

Wolfssommer (Thriller-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Tote Wölfe, in deren Mägen menschliche Überreste gefunden werden. Eine russische Killerin. Ein tumbes Paar, das einen riesigen Batzen Geld und Drogen an einem Unfallort einsackt. Und mittendrin eine Ermittlerin, die alle Fäden zusammenstricken muss. Irgendwo da ganz weit oben, wo Schweden und Finnland eins werden. Die sechsteilige Serie "Wolfssommer" erlaubt sich reichlich Freiheiten gegenüber der Romanvorlage von Thriller-Mastermind Hans Rosenfeldt ("Die Brücke") und spinnt eine dichte Story in feinstem Scandic Noir. Hier hat wirklich keiner was zu lachen.

Wolfssommer startet am 18. September im ZDF-Streaming-Portal.

The Thursday Murder Club (Krimi-Komödie, Netflix)

Das wöchentliche Detektivspiel-Treffen in ihrer Seniorenresidenz wird für vier Senioren Realität, als in ihrem Umfeld tatsächlich ein Mord geschieht. Cosy-Krimi nach einer Romanvorlage von Richard Osman - gespielt von Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley und Celia Imrie!

The Thursday Murder Club ist gerade bei Netflix gestartet.

Der Sommer, als ich schön wurde (Drama-Serie, Staffel 3, Amazon Prime Video)

Herzensangelegenheiten, Schicksalsschläge und das Erwachsenwerden an und für sich können sich schon mal ein wenig hinziehen - und das auch zur Freude der Beobachter. Wir sind für eine dritte Staffel zurück im Sommerhaus der Irrungen und Wirrungen und zu Gast in Bellys Gefühlsleben.

Der Sommer, als ich schön wurde ist gerade bei Amazon Prime Video gestartet.

Mr. & Mrs. Murder (Detektiv-Serie, Disney+)

Nicola und Charlie sind nach außen die seriösen Betreiber eines Reinigungsunternehmens - tatsächlich aber passionierte Amateurdetektive, vor denen einfach keine Straftat verborgen bleibt. Charmante Detektiv-Serie aus Australien.

Mr. & Mrs. Murder ist bei Disney+ gestartet.

High Stakes (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Ayla, kluge Absolventin des Studiums der Astrophysik, kann ihr Glück kaum fassen: Sie hat eine Einladung zum Praktikum bei der Nasa. Aber wie soll sie kurzfristig die 22.000 Euro für den Aufenthalt in den USA auftreiben? Zufällig stolpert sie in die Welt des Pokerns und entdeckt dabei ihr Talent dafür. Doch die neue Leidenschaft fürs Spiel stellt die gläubige Muslima nicht nur vor Gewissenskonflikte - das Zocken bringt sie an den Abgrund.

High Stakes startet am 5. September im ZDF-Streaming-Portal.

Oktoberfest 1905 (Drama-Serie, Staffel 2, ARD-Mediathek)

Pünktlich zum Oktoberfest 2025 (das ja am 20. September seine Bierzelte öffnet) hier ein fiktiver Ausflug in die Geschichte des größten Volksfests des Universums: Dramen, Ränkespiele und Verbrechen rund um die Wiesn - wuchtig und wild!

Oktoberfest 1905: ab 12. September in der ARD-Mediathek.

Blutsbande - Clans in NRW (Doku-Reihe, ZDF-Streaming-Portal)

Geschätzt mehr als 5.000 Straftaten jährlich gehen auf die Kappe von kriminellen Clan-Strukturen. Wie funktioniert diese abgeschottete Parallelgesellschaft der Clans - und warum sind ihre Aktivitäten so schwer zu greifen? Insider geben Einblicke in eine für die meisten verborgene Schattenwelt.

Blutsbande - Clans in NRW startet am 14. September im ZDF-Streaming-Portal.

Tatort: Ich sehe dich (Krimi, ARD-Mediathek)

Ein seit zwei Jahren Vermisster wird bei Erdarbeiten in einem Waldstück entdeckt. Felix Voss und Wanda Goldwasser wollen die Hintergründe des Mordes an dem freundlichen Fahrradhändler aufklären. Start in die neue Tatort-Saison - und auch noch gleich so eindringlich!

Tatort: Ich sehe dich ist ab 14. September in der ARD-Mediathek.