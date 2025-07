Auf dem roten Teppich in Cannes ließ sich Helen Mirren dieses Jahr gerne feiern, aber Geburtstage sind nicht so ihr Ding. Das hat sie in einem ZDF-Interview verraten. Quelle:action press

Helen Mirren feiert am 26. Juli ihren 80. Geburtstag. Für die britische Schauspielerin kein Grund langsamer zu machen. Sie will weiter auf der Bühne oder vor der Kamera stehen. Mirren kann viele erfolgreiche Produktionen auf ihr "Konto buchen". Sie spielte Kleopatra, die Queen oder eine knallharte Agentin.

Dieser schreckliche Ehrgeiz, der an einem nagt, ist immer noch da - dieses Bedürfnis, eine Arbeit zu verrichten und sie gut zu machen, sich in der Arbeit zu verlieren, aber auch, für diese Arbeit anerkannt zu werden.

Mit der Queen zum Oscar

Für ihre Darstellungen in "The Madness of King George" (1994) und "Gosford Park" (2001) erhielt sie Oscar-Nominierungen. Aber erst mit ihrer Darstellung von Elizabeth II. in dem Drama "Die Queen" wurde Helen Mirren 2007 mit einem Oscar als beste Schauspielerin ausgezeichnet.