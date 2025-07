Wolfgang Grupp: Suizidversuch wegen Altersdepressionen

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp leidet an Altersdepressionen und hat einen Suizidversuch unternommen. Das teilte der 83-Jährige in einem Brief mit.

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp leidet laut eigener Aussage unter Altersdepressionen. 17.07.2025 | 1:15 min

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat in einem von ihm unterzeichneten Brief bekanntgegeben, dass er im Krankenhaus liegt. Er leide unter Altersdepressionen, erklärte der 83-Jährige. Deshalb habe er einen Suizidversuch unternommen.

Ich bedauere sehr, was geschehen ist und würde es gerne ungeschehen machen. „ Wolfgang Grupp, früherer Chef von Trigema

Grupp schreibt in seinem Brief, dass er sich aufgrund seines Alters gefragt habe, "ob man überhaupt noch gebraucht wird". Er kündigte zudem an, dass es "etwas länger dauern" könne, bis er wieder gesund sei.

Hilfe bei Depression Telefonseelsorge : Anonyme, kostenlose Beratung zu jeder Tages- und Nachtzeit unter (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222 oder per Mail- und Chat unter https://www.telefonseelsorge.de

: Anonyme, kostenlose Beratung zu jeder Tages- und Nachtzeit unter (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222 oder per Mail- und Chat unter https://www.telefonseelsorge.de Deutsche Depressionshilfe: Info-Telefon unter (0800) 33 44 533 (montags, dienstags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr), sowie ein Selbsttest, Informationen und Adressen unter https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe

Ute Lewitzka hat die erste Professur für Suizidologie und Suizidprävention in Deutschland inne. Wir sprechen mit ihr über Alarmzeichen und mögliche Hilfe. 10.09.2024 | 6:08 min

Altersdepression: Eine der häufigsten psychischen Erkrankungen

Laut der " Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention " gehören Altersdepressionen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen neben der Demenz bei älteren Menschen. Das Suizidrisiko steige bei Erkrankten im höheren Lebensalter.

Eine Altersdepression zeichne sich speziell dadurch aus, dass die Betroffenen bestehende Beschwerden als schwerwiegender empfänden und sich stärker auf diese fokussierten. Darüber hinaus treten bei Altersdepressionen oft die gleichen Symptome auf wie bei einer Depression, die auch jüngere Menschen erleben.

Wie Depressionen behandelt werden können Bei Depressionen kann eine Psychotherapie helfen. Verschiedene Verfahren wie die Verhaltenstherapie, die Systemische Therapie oder die Psychoanalyse haben sich bewährt. Bei manchen Patienten kann auch die Einnahme von Antidepressiva als ergänzende Maßnahme sinnvoll sein. Hierbei sollten mögliche Nebenwirkungen beachtet werden.

Wolfgang Grupp bedankt sich bei Familie

In seinem Brief bedankt sich der Unternehmer bei seiner Ehefrau und den beiden Kindern, Bonita und Wolfgang jr. Seit Januar 2024 leitet die jüngere Generation die Geschäfte von Trigema. Und so schreibt Grupp:

Ich bin mir sicher, dass meine Kinder trigema verantwortungsvoll in eine erfolgreiche und sichere Zukunft führen werden. „ Wolfgang Grupp, früherer Chef von Trigema

Er ruft seine Kunden, Mitarbeiter und das gesamte Umfeld dazu auf, die beiden zu unterstützen und ihnen zu vertrauen. "Ich bin sehr stolz auf meine Frau und meine Kinder", so Grupp.

Am Ende appelliert Wolfgang Grupp an andere Betroffene: "Meine Bitte an alle, die an Depressionen leiden: Suchen Sie professionelle Hilfe und begeben Sie sich in Behandlung."