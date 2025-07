Wrestling-Legende Hulk Hogan gestorben

Hulk Hogan starb kurz vor seinem 72. Geburtstag. Am 11. August hätte der Wrestler Geburtstag gehabt.

Wrestling-Star Hulk Hogan ist tot. Der 71-Jährige starb im US-Bundesstaat Florida, wie die zuständige Polizei mitteilte. Sein Manager Chris Volo sagte dem Sender NBC Los Angeles, Hogan sei im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Clearwater gestorben.

Notruf wegen Herzstillstands

Die örtlichen Behörden teilten mit, dass am Donnerstagvormittag um 9.51 Uhr (Ortszeit) ein Notruf wegen Herzstillstands eingegangen sei. Feuerwehr und Rettungskräfte hätten Hogan zunächst vor Ort behandelt. Dann sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er für tot erklärt worden sei.

Die Wrestling-Organisation WWE würdigte Hogan als eine der "Figuren der Pop-Kultur mit dem höchsten Wiedererkennungswert". Er habe der WWE in den 1980er Jahren zum weltweiten Erfolg verholfen, hieß es von der Organisation. Hogans Familie, Freunden und Fans sprach sie ihr Beileid aus.

Mit Schnauzer und Bandana zur Kultfigur im Wrestling

Hogan war am 11. August 1953 als Terrence Gene Bollea im US-Bundesstaat Georgia geboren worden. Zunächst spielte er unter anderem Baseball und als Bassist in einigen Bands, bis er schließlich in den 1970er Jahren zum professionellen Wrestling fand.