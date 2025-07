Ozzy Osbourne ist tot: Nachruf auf Heavy-Metal-Legende

Ozzy Osbourne - Stilprägende Musik, aufsehenerregende Skandale

Wie kaum ein anderer Sänger prägte Ozzy Osbourne die Welt des Hardrock und Heavy Metal - mit seiner Musik, aber auch mit Skandalen. So biss er im Januar 1982 bei einem seiner Konzerte einer Fledermaus auf der Bühne den Kopf ab. Er hatte es für ein Spielzeug gehalten. Schließlich warfen Fans während seiner "Diary Of A Madman"-Tournee immer wieder mal Dinge auf die Bühne. Erst als er zugebissen hatte, merkte Osbourne, dass das Tier echt war.

Seit Jahren schwere gesundheitliche Probleme

Heavy-Metal-Pionier voller Energie

Als energiegeladener Leadsänger von Black Sabbath war Ozzy Osbourne bekanntgeworden. Die einflussreiche Heavy-Metal-Band wurde 1968 in Birmingham gegründet. Dort war er am 3. Dezember 1948 in einem Arbeiterviertel zur Welt gekommen.

Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf, war schlecht in der Schule und wurde von Mitschülern wegen seiner Lese- und Rechtschreibschwäche gehänselt. Die Musik war seine Zuflucht - und wurde zu seiner Berufung.

Mitreißende Performance, unberechenbares Verhalten

Rettung und Solokarriere dank Sharon

Der junge Ausnahmegitarrist Randy Rhoads hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Osbournes Soloalben "Blizzard Of Ozz" (1980) und "Diary Of A Madman" (1981) zu Welterfolgen wurden. Rhoads' spektakuläres Gitarrenspiel auf der Single "Crazy Train" ist legendär. "Ich verdanke ihm meine Karriere", sagte Osbourne dem "Rolling Stone".

Große Erfolge, Schicksalsschläge und eine TV-Show

Neben der musikalischen Karriere machte ihn - lange vor den Kardashians - die Reality-Seifenoper "The Osbournes" endgültig zur Kultfigur. In der skurrilen MTV-Serie zeigte - oder inszenierte - er sich als exzentrischer, aber liebevoller Familienvater, der oft mit einfachen Dingen des Lebens überfordert ist. Aus seiner Ehe mit Sharon gingen drei Kinder hervor, darunter Sängerin Kelly Osbourne. Zwei Kinder stammen aus seiner ersten Ehe.

Black-Sabbath-Reunion und Abbruch der Abschiedstournee

Für das Abschiedskonzert in Birmingham aktivierte Osbourne, der 2024 in die "Rock and Roll Hall of Fame" in Cleveland (Ohio) aufgenommen wurde, offenbar seine letzten Kraftreserven. Auf einem Thron sitzend, sang er nur wenige Songs, seine Stimme war gezeichnet. Doch er riss das Publikum mit wie zu seinen besten Zeiten. Ozzy Osbourne war in jeder Hinsicht ein echtes Unikat.