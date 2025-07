Iron-Maiden-Frontmann Dickinson: "Wir sind T-Rex"

"Iron Maiden" feiert 50. Bandjubiläum und ist auf Welttournee – mit einer Setlist aus den karriereprägenden frühen Jahrzehnten und dem Versprechen der größten Show aller Zeiten. 14.07.2025 | 5:05 min

ZDFheute: Wir kommen gerade aus der Innenstadt, wo sich die Maiden-Fans auf Ihr Konzert einstimmen. Ihre Fanbase ist eine ganz schön bunte Mischung aus Jung und Alt, oder?

Bruce Dickinson: Vor zehn Jahren wäre sie vielleicht ein bisschen älter gewesen, aber jetzt haben wir wirklich eine riesige Anzahl von jungen Fans, die vorbeikommen, eine wirklich tolle Mischung. Du weißt, du hast die alten Fans, die vorbeikommen. Und dann hast du all die jungen Jungs und Mädchen. Und du weißt, es gibt auch viele Frauen da draußen - wobei es noch vor 20 Jahren hieß, dass Frauen keinen Heavy Metal mögen. Das ist Unsinn. Wir haben einen guten Querschnitt.

Die Leute kommen einfach gerne, weil es eine Art Gemeinschaftsgefühl ist, wo alle zusammenkommen und Spaß haben. Wir versuchen, eine richtige Show zu bieten, ein richtiges Spektakel. „ Bruce Dickinson, Iron Maiden

Wer ist Bruce Dickinson? Bruce Dickinson ist Sänger und Frontmann der britischen Heavy Metal Band Iron Maiden. Er hat zudem etliche Solo-Alben veröffentlicht. Der 66-Jährige besitzt eine Fluglizenz für eine Boeing 747 und war früher im Hauptberuf Pilot und außerdem Degenfechter. 2014 wurde bei ihm Zungenkrebs diagnostiziert; er gilt aber nach einer erfolgreichen Therapie als geheilt. Iron Maiden ist eine der erfolgreichsten Heavy Metal Bands der Welt.

ZDFheute: Sie haben sogar gesagt: "Wir werden Dinge tun, die wir noch nie zuvor getan haben, und die Setlist wird eine für die Ewigkeit sein."

Dickinson: Ja, das habe ich gesagt, und alle Kritiker haben das hinterher auch gesagt. Also denke ich, ich habe alles richtig gemacht. Aber nein, die Setlist ist brillant. Bei den Eröffnungsshows konnte man sehen, wie dem Internet die Kinnlade nach unten fiel. Es ist wirklich aufregend.

ZDFheute: Glauben Sie, dass es für die Fans auch ein Art Flucht oder Ablenkung vor all den Problemen dieser Welt ist?

Dickinson: Ist das nicht der Grund, warum es Unterhaltung gibt? Ist das nicht der Grund, warum die Leute zu Konzerten und ähnlichem kommen? Ich meine, okay, wenn man eine Predigt hören will, geht man in die Kirche. Wenn man sich amüsieren und unterhalten lassen will, gehört das auch zum Leben, genauso wie Predigten oder Politik und all das andere. Kein Spaß ist kein Leben.

Jeder kann über Politik streiten, über was auch immer man streiten will, aber nicht heute. Heute sind sich alle über eine Sache einig, und zwar, dass wir Spaß haben werden. „ Bruce Dickinson, Iron Maiden

ZDFheute: Wenn Sie 50 Jahre zurückdenken, hätten Sie es jemals für möglich gehalten, dass Sie 2025 zum 50. Band-Geburtstag auf Welt-Tournee gehen?

Dickinson: Nein, es ist unglaublich und wir müssen uns nur ansehen, was mit uns passiert ist. Es ist explodiert, und das Seltsame ist, dass wir nicht den Weg eingeschlagen haben, Pop-Zeug zu machen oder so was. Wir hatten ein oder zwei Hits, aber nur zufällig. Wir tun, was wir tun, und wir liefern eine Show, und die Leute sagen, oh, das ist aber eine große Dinosaurier-Band. Und ich sage: Ja, ich mag Dinosaurier. Wir sind T-Rex und wenn du mit uns streiten willst, dann beißen wir dich.

ZDFheute: Fliegt der Dinosaurier immer noch das Band-Flugzeug, die Ed Force One?

Dickinson: Ich? Nein, nein, nein! Ich bin 65 Jahre alt. 66, was rede ich denn da? Nächsten Monat werde ich 67, richtig? Ich habe als Pilot gearbeitet und war gleichzeitig bei Iron Maiden. Ich habe also Leute in den Urlaub geflogen und so. Die Leute denken, dass ich mit dem Iron-Maiden-Flugzeug nur gespielt habe, aber ich habe 7.000 Flugstunden absolviert. Ich habe die Erfahrung geliebt, aber wir werden es nicht noch einmal auf diese Weise machen. Das brauchen wir auch nicht. Es war eine coole Sache, das zu tun.

Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson (l.) im Gespräch mit ZDF-Redakteur Ralph Goldmann Quelle: ZDF/Ralph Goldmann

ZDFheute: Ein Fan wollte heute wissen, ob Sie die Karriere langsam ausklingen lassen möchten oder lieber auf de Bühne sterben würden.

Dickinson: Ich mag keine der beiden Optionen. Ich mag es nicht, langsam auszusterben, denn du wirst einfach immer schlechter und schlechter und schlechter und peinlicher. Ich denke, auf der Bühne zu sterben ist irgendwie sinnlos. Es klingt romantisch, aber das ist es nicht wirklich.

Wir müssen wissen, wann wir es nicht mehr tun können, physisch. Aber diese Zeit ist nicht jetzt. „ Bruce Dickinson, Iron Maiden

ZDFheute: Was also kommt als nächstes, nach der Welt-Tournee?

Dickinson: Wenn die Tour zu Ende ist, habe ich eine Woche Pause und dann mache ich eine zweimonatige Solo-Tournee in Amerika mit meinem Mandrake Project. Dazu wird im Sommer auch ein Buch erscheinen. Danach wird es auch wieder etwas von Iron Maiden geben. Was genau, kann ich dir nicht sagen, aber du wirst es bald herausfinden und ich denke, jeder wird sehr glücklich sein.

Das Interview führte Ralph Goldmann. Er ist Redakteur im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.