Jimi Blue Ochsenknecht gegen Kaution freigelassen

Jimi Blue Ochsenknecht ist nicht mehr in München in Haft. Der 33-jährige Schauspieler wurde an die österreichischen Behörden ausgeliefert, wegen knapp 14.000 Euro Hotelschulden die er dort hatte.

Verhandlung gegen Ochsenknecht wohl im Herbst

Der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und dessen früherer Ehefrau Natascha hatte Ende 2021 in einem Hotel in Tirol mehrere Tage lang einen Geburtstag gefeiert und soll die hohe Rechnung trotz mehrfacher Ermahnung, Ratenzahlungsangeboten und Gerichtsverhandlungen nicht gezahlt haben.

Jimi Blue Ochsenknecht will Verantwortung übernehmen

Ochsenknecht war Ende Juni nach der Landung am Hamburger Flughafen vorläufig festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor. Auf Instagram äußerte sich Ochsenknecht nach der Festnahme:

Die Hotelrechnung ist bezahlt

Ochsenknecht habe bereits seit Anfang Dezember 2024 von dem Ermittlungsverfahren gewusst, so die Staatsanwaltschaft. Er sei aber an der angegeben Wohnadresse in Italien nicht anzutreffen gewesen. In Deutschland habe er keinen Wohnsitz gehabt, deshalb habe man einen internationalen Haftbefehl beantragt.