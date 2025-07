Designer Peter Schmidt ist gestorben

Der Designer Peter Schmidt ist tot. Der vielfach preisgekrönte Künstler und Werbefachmann starb im Alter von 87 Jahren nach längerer Krankheit in einem Krankenhaus in Hamburg . Das teilte sein langjähriger Lebenspartner Tobias Strauch mit.

Ikonische Flakodesigns für Jil Sander, Hugo Boss und Co.

Geboren wurde Schmidt dort am 10. Dezember 1937. Nach seinem Studium an der Werkkunstschule Kassel (Hessen) zog es den Franken in den Norden, wo er 1972 mit Waltraut Bethge die PeterSchmidt Studios gründete. Schmidt galt mit seinem Hamburger Studio als einflussreicher Gestalter und als stilprägend für das deutsche Markendesign seit den 1970er Jahren. Die Marken- und Design-Agentur leitete er, bis er sie 2006 an den US-Werbekonzern BBDO verkaufte.