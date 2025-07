Robbie Williams: Konzert in Berlin wegen Unwetter abgesagt

Der Auftritt werde aber bereits am Mittwoch nachgeholt, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Sicherheit habe oberste Priorität, erklärte der Konzertveranstalter. Das weitere in Berlin geplante Konzert am Dienstag soll nach aktuellem Stand stattfinden.

Robbie Williams auf Europa-Tour

Der 51 Jahre alte Brite befindet sich gerade auf seiner "Britpop"-Tour. Williams tritt auch am Dienstag auf der Waldbühne auf, am Samstag im Münchner Olympiastadion. Die kommenden Wochen tourt Williams durch eine Reihe europäischer Städte, im August kehrt er für ein Konzert in Frankfurt am Main nach Deutschland zurück.