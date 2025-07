Sein Verteidiger Norbert Scharf erklärt im Prozess, Schuhbeck sei unheilbar an Krebs erkrankt. Die operative Entfernung des Tumors sei nur teilweise erfolgreich gewesen, der Krebs habe bereits die Lymphknoten erreicht. Da die medizinische Betreuung in der JVA Rothenfeld, wo Schuhbeck zuletzt einsaß, nicht leistbar sei, lebe er nun wieder in seiner Wohnung in München.