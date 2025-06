Einst war er der gefeierte Starkoch, der sich in München ein wahres Firmenimperium aufgebaut hatte: Restaurants, Gewürzladen, Eissalon, Kochschule und einiges mehr. Schuhbeck galt als Workaholic, der bis zu 19 Stunden am Tag arbeitete und bei dem sich die Großen der Welt die Klinke in die Hand gaben.