K-Pop-Gruppe BTS: Comeback mit Welttournee und neuem Album

Die K-Pop-Band BTS will im Frühjahr 2026 mit einem neuen Album und einer Welttournee in die Musikwelt zurückkehren. Das kündigten die Musiker Jin, RM, V, Jimin, J-Hope, Jung Kook und Suga am Dienstag während eines Livestreams an. Es war das erste Mal seit September 2022, dass alle sieben Bandmitglieder wieder gemeinsam live gesendet haben.