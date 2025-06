Das südkoreanische Militär hat seine Propagandabeschallung in Richtung Nordkorea eingestellt. Das Abschalten der Lautsprecher an der Grenze sei Teil des Bemühens, "das Vertrauen in den innerkoreanischen Beziehungen wiederherzustellen und Frieden auf der Koreanischen Halbinsel voranzubringen", teilte das Verteidigungsministerium an diesem Mittwoch mit.