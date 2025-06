Präsidentenwahl in Südkorea: Oppositioneller Lee liegt vorn

Lee war in Umfragen vor der Wahl ein klarer Sieg vorhergesagt worden.

Bei der Präsidentenwahl in Südkorea deutet sich Medienberichten zufolge ein Sieg des liberalen Oppositionsführers Lee Jae Myung ab. Er komme in Nachwahlbefragungen auf 51,7 Prozent der Stimmen, berichten die Sender KBS, MBC und SBS auf Basis einer gemeinsamen Prognose.

Wahl vorgezogen wegen Ausrufung des Kriegsrechts

Der vorgezogenen Wahl kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie die seit rund sechs Monaten andauernde Staatskrise in dem südostasiatischen Land beenden soll.

Amtseinführung noch diese Woche geplant

In den Umfragen war Lee bereits ein klarer Sieg vorhergesagt worden. Der Konservative Kim tat sich hingegen schwer, gemäßigte Wechselwähler für sich zu gewinnen.

Der Wahlsieger tritt sein Amt bereits an diesem Mittwoch an; die sonst übliche zweimonatige Übergangsphase wird es diesmal in Südkorea nicht geben.