Ukraine-Krieg: Nordkorea bestätigt Militäreinsatz in Russland

Russland hatte am Samstag erstmals eingeräumt, für den Kampf im Gebiet Kursk an der Grenze zur Ukraine auch nordkoreanische Soldaten eingesetzt zu haben. Bei einem Treffen im Kreml am Samstag habe Generalstabschef Waleri Gerassimow Putin über die Rückeroberung der Region Kursk durch Russland informiert.